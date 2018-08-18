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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 29 бер, 2020 12:01
investorkiev написав:
Пострадали ИТшники, которые работали на букмекерские конторы (типа 1хбет). Спорта нет - нет ставок.
Есть ставки на киберспорт)
И в нем такие бабки крутятся, что ваши круши на этом фоне просто пыль...
Востаннє редагувалось Santehnik
в Нед 29 бер, 2020 12:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 12:03
airmax78 написав: investorkiev написав: airmax78 написав:
Через 40 лет Киев будет похож на Гавану: на улицах Рено Дастеры, Киа Спортэйдж 3го поколения, Гольфы 7е, 3и фокусы и т.п. В ЦУМе, на Заньковецкой, Крещатике, Большой Васильковской и Бассейной галереи секонд-хендов. Выжили только сети АТБ и Фора. Фасады очистились от кондеров: крепления проржавели и они все попадали вниз - на новые ни у кого нет денег. Жильцы Тетриса приглашают гостей в свой потрепанный МОП - это самое красивое место в доме. В квартирах у них обуховские обои, поклеенные на штукатурку и мебель с ОЛХ.
1 Отрицание.
2 Гнев.
3 Торг.
4 Депрессия.
5 Принятие.
судя по сегодняшним постам:
-Аирмакс на 1 стадии
-Флай на 2 стадии (ругает власть)
-Я в переходе с 4 на 5 стадию.
Я на стадии поиска хороших мастеров для ремонта.
мені по родині пообіцяли майстрів
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 12:07
airmax78 написав:
Через 40 лет Киев будет похож на Гавану: на улицах Рено Дастеры, Киа Спортэйдж 3го поколения, Гольфы 7е, 3и фокусы и т.п. В ЦУМе, на Заньковецкой, Крещатике, Большой Васильковской и Бассейной галереи секонд-хендов. Выжили только сети АТБ и Фора. Фасады очистились от кондеров: крепления проржавели и они все попадали вниз - на новые ни у кого нет денег. Жильцы Тетриса приглашают гостей в свой потрепанный МОП - это самое красивое место в доме. В квартирах у них обуховские обои, поклеенные на штукатурку и мебель с ОЛХ.
Это если сейчас антибеневый закон пох..рят и пойдут на поводу у бени и путлера.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 12:13
Я на стадии поиска хороших мастеров для ремонта.
airmax78 написав: investorkiev написав:
1 Отрицание.
2 Гнев.
3 Торг.
4 Депрессия.
5 Принятие.
судя по сегодняшним постам:
-Аирмакс на 1 стадии
-Флай на 2 стадии (ругает власть)
-Я в переходе с 4 на 5 стадию.
[/quote]
Треба було вам сьогодні вранці зустрічати на Центральному залізничному вокзалі останній потяг з Мацькви. Прибуло 800 "спеціалістів". Боюся, уже всіх розібрали біля Приміського вокзалу.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 12:15
remark написав: BIGor написав:
Нет смысла сейчас покупать с такими входными данными:
цены КРЖН в 2020 году на уровне жирного 2019 года: 1,5-2 куе метр.
аренда КРЖН в 2020 году на уровне -20% жирного 2019 года.
средние зарплаты в Киеве - 500 уе в 2020 году на уровне жирного 2019 года.
Ключевое слово "жирный 2019" для кого он таким был? Для "успешно влошившихся" и наверняка ЖЫР был виртуальным, могли на пике ажиотажа скинуть, да жаба не позволяла, ведь будет даражать.
Жирный в плане доходов бизнеса и пересичных.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 12:18
airmax78 написав:
Я на стадии поиска хороших мастеров для ремонта.
Ооооооо, тут буде джек-пот!
- так як маса майстрів повернулись з-за кордону і кордон буде на замку, то вони почнуть працювати спочатку за миску борща, а потім - за пів пачки мівіни!
Ехххххххх, дочекались лендлорди і пересічні полтосики халявних ремонтів!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Нед 29 бер, 2020 12:21
investorkiev написав:Учитывая QE
, то не факт что те кто сидит на кеше тоже выиграет, хотя вероятность у них есть.
на это никто внимания не обращает. У 90% зеленый матрас - наше все, ведь "завжди так було".
investorkiev написав:
1 Отрицание.
2 Гнев.
3 Торг.
4 Депрессия.
5 Принятие.
больше нравится так:
1. принять
2. успокоиться и не делать РЕЗКИХ движений
3. подякувать Богу за еду, воду, здоровье, близких, крышу над головой...
как то так
осторожно, пишу из провинции
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Додано: Нед 29 бер, 2020 12:23
Долярчик написав: airmax78 написав:
Я на стадии поиска хороших мастеров для ремонта.
Ооооооо, тут буде джек-пот!
- так як маса майстрів повернулись з-за кордону і кордон буде на замку, то вони почнуть працювати спочатку за миску борща, а потім - за пів пачки мівіни!
Ехххххххх, дочекались лендлорди і пересічні полтосики халявних ремонтів!
Тебе мама не вчила що не можна радіти з чужих негараздів?
А якщо так.
Доларчик буде працювати за пів пачки мівіни...
Так зрозуміліше?
Всім процвітання!
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Додано: Нед 29 бер, 2020 12:28
investorkiev написав:Пострадали ИТшники, которые работали на букмекерские конторы (типа 1хбет). Спорта нет - нет ставок.
Эти как раз почти не пострадали.
И даже те, кто на проектах по олимпийским играм работают
Резко порубили всякий хайп типа блокчейнов. Многие некритические проекты, связанные с реальным сектором, зарубежные заказчики заморозили, или закрыли набор людей.
Отлично себя чувствуют те, что завязаны на IoT, VR, AI, всяких онлайн сервисах, играх
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Додано: Нед 29 бер, 2020 12:32
quote="4920606:Первый"
Долярчик написав: airmax78 написав:
Я на стадии поиска хороших мастеров для ремонта.
Ооооооо, тут буде джек-пот!
- так як маса майстрів повернулись з-за кордону і кордон буде на замку, то вони почнуть працювати спочатку за миску борща, а потім - за пів пачки мівіни!
Ехххххххх, дочекались лендлорди і пересічні полтосики халявних ремонтів!
Тебе мама не вчила що не можна радіти з чужих негараздів?
А якщо так.
Доларчик буде працювати за пів пачки мівіни...
Так зрозуміліше?
#####
Долярчик ніяк не працюватиме, бо генделик на карантині.
І чахоточний бізнес заглох.
Зробили разом.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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