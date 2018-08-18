В мене скирда складає 98% у гривнедепо!(і з травня починають "великі куски" по трохи закінчуватись)
Тож я не....."не плачу, і не ридаю..."
"...и согласитесь, какая прелесть - мгновенно в яблочко попасть почти не целясь!"
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 29 бер, 2020 12:35
За крок до перевороту думок ©
В мене скирда складає 98% у гривнедепо!(і з травня починають "великі куски" по трохи закінчуватись)
Тож я не....."не плачу, і не ридаю..."
"...и согласитесь, какая прелесть - мгновенно в яблочко попасть почти не целясь!"
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 29 бер, 2020 12:38
ще не травень
осторожно, пишу из провинции
Додано: Нед 29 бер, 2020 12:42
vhata
Та я і так буду вичікував, бо навряд чи так зразу ціни посипляться(а вгривнях - то взагалі, можуть чуть вирости)
- і карантин не знати точно, доки буде...
Але, я просто кажу, що не впадаю у відчай!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 29 бер, 2020 12:49
Ви ж як я памятаю велосипедами торгували? Напевно розкупляють через зупинку громадського транспорту?
Додано: Нед 29 бер, 2020 13:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Розкупляти можуть тільки якщо у Долярчика є онлайн замовлення й доставка, в чому сумніваюсь.
Але ж в тому й біда, що такі Долярчики отой карантин можуть не пережити, багато хто не переживе, проїдять заощадження, гірше стане всім
Додано: Нед 29 бер, 2020 13:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Долярек ...переживе..не нагнітайте.
Ше є надія на Миколу.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 29 бер, 2020 13:34
"... і ета плююююю-уууууу-ууус!"©
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
|