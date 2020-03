Додано: Нед 29 бер, 2020 13:57

Квесторе_поверніться написав: Faceless написав: Але ж в тому й біда, що такі Долярчики отой карантин можуть не пережити Але ж в тому й біда, що такі Долярчики отой карантин можуть не пережити

Долярек ...переживе..не нагнітайте.

Ше є надія на Миколу. Долярек ...переживе..не нагнітайте.Ше є надія на Миколу.

на тещиних млинцях переживе на тещиних млинцях переживе

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/