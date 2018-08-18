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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3327332833293330>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 100
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
8%
8
знизяться в межах 10%
15%
15
знизяться на 10-25%
34%
34
знизяться на 25%-50%
27%
27
знизяться більше, ніж на 50%
12%
12
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 12:35

За крок до перевороту думок ©

  vhata написав:У 90% зеленый матрас

В мене скирда складає 98% у гривнедепо!(і з травня починають "великі куски" по трохи закінчуватись)
Тож я не....."не плачу, і не ридаю..." :mrgreen:

"...и согласитесь, какая прелесть - мгновенно в яблочко попасть почти не целясь!" :wink: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 12:38

  Долярчик написав:
  vhata написав:У 90% зеленый матрас

В мене скирда складає 98% у гривнедепо!(і з травня починають "великі куски" по трохи закінчуватись)
Тож я не....."не плачу, і не ридаю..." :mrgreen:
ще не травень
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 12:42

vhata
Та я і так буду вичікував, бо навряд чи так зразу ціни посипляться(а вгривнях - то взагалі, можуть чуть вирости)
- і карантин не знати точно, доки буде...
Але, я просто кажу, що не впадаю у відчай! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 12:49

  Долярчик написав:vhata
Та я і так буду вичікував, бо навряд чи так зразу ціни посипляться(а вгривнях - то взагалі, можуть чуть вирости)
- і карантин не знати точно, доки буде...
Але, я просто кажу, що не впадаю у відчай! :mrgreen:

Ви ж як я памятаю велосипедами торгували? Напевно розкупляють через зупинку громадського транспорту?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 13:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

BIGor написав:
  Долярчик написав:vhata
Та я і так буду вичікував, бо навряд чи так зразу ціни посипляться(а вгривнях - то взагалі, можуть чуть вирости)
- і карантин не знати точно, доки буде...
Але, я просто кажу, що не впадаю у відчай! :mrgreen:

Ви ж як я памятаю велосипедами торгували? Напевно розкупляють через зупинку громадського транспорту?
Розкупляти можуть тільки якщо у Долярчика є онлайн замовлення й доставка, в чому сумніваюсь.
Але ж в тому й біда, що такі Долярчики отой карантин можуть не пережити, багато хто не переживе, проїдять заощадження, гірше стане всім
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 13:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Але ж в тому й біда, що такі Долярчики отой карантин можуть не пережити

Долярек ...переживе..не нагнітайте.
Ше є надія на Миколу. :)
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 13:34

  Квесторе_поверніться написав:
  Faceless написав:Але ж в тому й біда, що такі Долярчики отой карантин можуть не пережити

Долярек ...переживе..не нагнітайте.
Ше є надія на Миколу. :)

"... і ета плююююю-уууууу-ууус!"© :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 13:57

  Квесторе_поверніться написав:
  Faceless написав:Але ж в тому й біда, що такі Долярчики отой карантин можуть не пережити

Долярек ...переживе..не нагнітайте.
Ше є надія на Миколу. :)

на тещиних млинцях переживе
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 14:05

  hume написав:
  BIGor написав:Нет смысла сейчас покупать с такими входными данными:
цены КРЖН в 2020 году на уровне жирного 2019 года: 1,5-2 куе метр.
аренда КРЖН в 2020 году на уровне -20% жирного 2019 года.
средние зарплаты в Киеве - 500 уе в 2020 году на уровне жирного 2019 года.

А никто про "прямо сейчас" и не говорит. Посмотрим как оно пойдёт. Но сомневаюсь, что продаваны побегут выставлять свои прелести перебивая дисконт друг друга.

ну продали а что дальше с деньгами делать?
думаю почти все заняли выжидательную позицию

кстати не понял с какого перепугу вдруг 2019й оказался "жирным"???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 14:28

  Прохожий написав:
  hume написав:
  BIGor написав:Нет смысла сейчас покупать с такими входными данными:
цены КРЖН в 2020 году на уровне жирного 2019 года: 1,5-2 куе метр.
аренда КРЖН в 2020 году на уровне -20% жирного 2019 года.
средние зарплаты в Киеве - 500 уе в 2020 году на уровне жирного 2019 года.

А никто про "прямо сейчас" и не говорит. Посмотрим как оно пойдёт. Но сомневаюсь, что продаваны побегут выставлять свои прелести перебивая дисконт друг друга.

ну продали а что дальше с деньгами делать?
думаю почти все заняли выжидательную позицию

кстати не понял с какого перепугу вдруг 2019й оказался "жирным"???

Добралися до з.п. в у.е. 2013 року.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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