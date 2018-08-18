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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3327332833293330

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 100
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
8%
8
знизяться в межах 10%
15%
15
знизяться на 10-25%
34%
34
знизяться на 25%-50%
27%
27
знизяться більше, ніж на 50%
12%
12
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 14:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

да, "жирный" и 2019 - такое себе сравнение
striped
 
Повідомлень: 1071
З нами з: 10.12.08
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  #<1 ... 3327332833293330
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