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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3327332833293330

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 101
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
8%
8
знизяться в межах 10%
15%
15
знизяться на 10-25%
35%
35
знизяться на 25%-50%
27%
27
знизяться більше, ніж на 50%
12%
12
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 14:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

да, "жирный" и 2019 - такое себе сравнение
striped
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 15:23

  Faceless написав:Отлично себя чувствуют те, что завязаны на IoT, VR, AI, всяких онлайн сервисах, играх

Не думаю, что IoT, VR и игры - это продукты первой необходимости. Какой прок от "умного" холодильника, если доставка продуктов, которую он может сам заказать, будет только через 2 недели? Какая жена позволит мужу, потерявшему работу из-за вируса, слить последние деньги из семейного бюджета на подписку в игре? Все еще впереди.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 15:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Gastarbaiter написав:
  Faceless написав:Отлично себя чувствуют те, что завязаны на IoT, VR, AI, всяких онлайн сервисах, играх

Не думаю, что IoT, VR и игры - это продукты первой необходимости. Какой прок от "умного" холодильника, если доставка продуктов, которую он может сам заказать, будет только через 2 недели? Какая жена позволит мужу, потерявшему работу из-за вируса, слить последние деньги из семейного бюджета на подписку в игре? Все еще впереди.

Ну, во-первых, я привожу реальную ситуацию на момент.
Во-вторых, дело не в приоритете необходимости. С вводом карантина подобные сервисы становятся более востребованы. Само собой, это расчитано не на тех, кто остался без работы - этот сегмент вообще живет за счет достаточно состоятельной ЦА, которая последствия кризиса ошутит не сразу.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 15:33

  striped написав:да, "жирный" и 2019 - такое себе сравнение

500 уе средняя ЗП в Киеве, такое было только в 2008 и 2013 году.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 15:42

  investorkiev написав:
  hume написав:
  BIGor написав:Нет смысла сейчас покупать с такими входными данными:
цены КРЖН в 2020 году на уровне жирного 2019 года: 1,5-2 куе метр.
аренда КРЖН в 2020 году на уровне -20% жирного 2019 года.
средние зарплаты в Киеве - 500 уе в 2020 году на уровне жирного 2019 года.

А никто про "прямо сейчас" и не говорит. Посмотрим как оно пойдёт. Но сомневаюсь, что продаваны побегут выставлять свои прелести перебивая дисконт друг друга.


Ситуация сложная для всех.
Говорила с поставщиком товаров для салонов красоты по всей Украине.

Катастрофа. Просто нажали на невидимый тормоз, в один день все рухнуло. Плюс контракты в доларах (оно ж все импортное). Ну вы поняли.

Единственный сейчас имеющий смысл вопрос - сколько это продлится, от этого уже и зависит на сколько упадут цены.

По внутренним ощущениям в апреле уже все начнет рушится. Если отменят 24 апреля - то к осени восстановимся.
Если продлится до осени - то....

Сейчас о снижении выручки отрапортовали даже компании, торгующие мед.оборудованием и т.д - берут только маски и дезинфекторы, остальное не берут.

Скорее всего все мы станем жить хуже. Будет как послевоенная голытьба. Пальто передаваться по наследству. Шоколадка -раз в год, как и мандарины.
Самодельные коньки. Вобщем все то, что вам бабушки и дедушки рассказывали.

И арендаторы, и арендодатели вынуждены затянуть пояса.

Не переживайте так! Скоро одобрят закон о рынке земли и ракета опять расправит крылья. А пока держитесь, отправляйте за продуктами тех, кто менее Вам дорог. Вообщем всё, как Вы умеете.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 16:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Лендлордам на заметку: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0 ... 0%B0%D1%81
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 16:30

  BIGor написав:Лендлордам на заметку: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0 ... 0%B0%D1%81
То далеко. Я нечто такое в Словакии встречал.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 16:42

Власники кількох квартир зазвичай люди 50-70 років. Навіть якщо вони помруть, то квартири викинуть на ринок у квітні-липні 2021 року.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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