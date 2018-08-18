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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 29 бер, 2020 14:42
да, "жирный" и 2019 - такое себе сравнение
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striped
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Додано: Нед 29 бер, 2020 15:23
Faceless написав:
Отлично себя чувствуют те, что завязаны на IoT, VR, AI, всяких онлайн сервисах, играх
Не думаю, что IoT, VR и игры - это продукты первой необходимости. Какой прок от "умного" холодильника, если доставка продуктов, которую он может сам заказать, будет только через 2 недели? Какая жена позволит мужу, потерявшему работу из-за вируса, слить последние деньги из семейного бюджета на подписку в игре? Все еще впереди.
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Gastarbaiter
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Додано: Нед 29 бер, 2020 15:28
Gastarbaiter написав: Faceless написав:
Отлично себя чувствуют те, что завязаны на IoT, VR, AI, всяких онлайн сервисах, играх
Не думаю, что IoT, VR и игры - это продукты первой необходимости. Какой прок от "умного" холодильника, если доставка продуктов, которую он может сам заказать, будет только через 2 недели? Какая жена позволит мужу, потерявшему работу из-за вируса, слить последние деньги из семейного бюджета на подписку в игре? Все еще впереди.
Ну, во-первых, я привожу реальную ситуацию на момент.
Во-вторых, дело не в приоритете необходимости. С вводом карантина подобные сервисы становятся более востребованы. Само собой, это расчитано не на тех, кто остался без работы - этот сегмент вообще живет за счет достаточно состоятельной ЦА, которая последствия кризиса ошутит не сразу.
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Faceless
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Додано: Нед 29 бер, 2020 15:33
striped написав:
да, "жирный" и 2019 - такое себе сравнение
500 уе средняя ЗП в Киеве, такое было только в 2008 и 2013 году.
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BIGor
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Додано: Нед 29 бер, 2020 15:42
investorkiev написав: hume написав: BIGor написав:
Нет смысла сейчас покупать с такими входными данными:
цены КРЖН в 2020 году на уровне жирного 2019 года: 1,5-2 куе метр.
аренда КРЖН в 2020 году на уровне -20% жирного 2019 года.
средние зарплаты в Киеве - 500 уе в 2020 году на уровне жирного 2019 года.
А никто про "прямо сейчас" и не говорит. Посмотрим как оно пойдёт. Но сомневаюсь, что продаваны побегут выставлять свои прелести перебивая дисконт друг друга.
Ситуация сложная для всех.
Говорила с поставщиком товаров для салонов красоты по всей Украине.
Катастрофа. Просто нажали на невидимый тормоз, в один день все рухнуло. Плюс контракты в доларах (оно ж все импортное). Ну вы поняли.
Единственный сейчас имеющий смысл вопрос - сколько это продлится, от этого уже и зависит на сколько упадут цены.
По внутренним ощущениям в апреле уже все начнет рушится. Если отменят 24 апреля - то к осени восстановимся.
Если продлится до осени - то....
Сейчас о снижении выручки отрапортовали даже компании, торгующие мед.оборудованием и т.д - берут только маски и дезинфекторы, остальное не берут.
Скорее всего все мы станем жить хуже. Будет как послевоенная голытьба. Пальто передаваться по наследству. Шоколадка -раз в год, как и мандарины.
Самодельные коньки. Вобщем все то, что вам бабушки и дедушки рассказывали.
И арендаторы, и арендодатели вынуждены затянуть пояса.
Не переживайте так! Скоро одобрят закон о рынке земли и ракета опять расправит крылья. А пока держитесь, отправляйте за продуктами тех, кто менее Вам дорог. Вообщем всё, как Вы умеете.
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Richi
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Додано: Нед 29 бер, 2020 16:07
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BIGor
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Додано: Нед 29 бер, 2020 16:30
То далеко. Я нечто такое в Словакии встречал.
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dir
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Додано: Нед 29 бер, 2020 16:42
Власники кількох квартир зазвичай люди 50-70 років. Навіть якщо вони помруть, то квартири викинуть на ринок у квітні-липні 2021 року.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
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tobias
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