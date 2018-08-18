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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 29 бер, 2020 17:04
tobias написав:
Власники кількох квартир зазвичай люди 50-70 років. Навіть якщо вони помруть, то квартири викинуть на ринок у квітні-липні 2021 року.
А дітям квартири не потрібні?
І не плутайте грип з мором.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 17:04
dir написав:
То далеко. Я нечто такое в Словакии встречал.
У Прешуві.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 18:02
Faceless написав:
Во-вторых, дело не в приоритете необходимости. С вводом карантина подобные сервисы становятся более востребованы. Само собой, это расчитано не на тех, кто остался без работы - этот сегмент вообще живет за счет достаточно состоятельной ЦА, которая последствия кризиса ошутит не сразу
Игры - "достаточно состоятельная ЦА"? Все эти танчики, ММОРПГ, говноигры а-ля ферма и т.д.? Камон... )))
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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