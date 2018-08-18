RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3329333033313332>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 101
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
8%
8
знизяться в межах 10%
15%
15
знизяться на 10-25%
35%
35
знизяться на 25%-50%
27%
27
знизяться більше, ніж на 50%
12%
12
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 17:04

  tobias написав:Власники кількох квартир зазвичай люди 50-70 років. Навіть якщо вони помруть, то квартири викинуть на ринок у квітні-липні 2021 року.

А дітям квартири не потрібні?
І не плутайте грип з мором.
Trast
 
Повідомлень: 289
З нами з: 10.03.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 17:04

  dir написав:
  BIGor написав:Лендлордам на заметку: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0 ... 0%B0%D1%81
То далеко. Я нечто такое в Словакии встречал.

У Прешуві.
Trast
 
Повідомлень: 289
З нами з: 10.03.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 18:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Во-вторых, дело не в приоритете необходимости. С вводом карантина подобные сервисы становятся более востребованы. Само собой, это расчитано не на тех, кто остался без работы - этот сегмент вообще живет за счет достаточно состоятельной ЦА, которая последствия кризиса ошутит не сразу

Игры - "достаточно состоятельная ЦА"? Все эти танчики, ММОРПГ, говноигры а-ля ферма и т.д.? Камон... )))
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1734
З нами з: 29.11.16
Подякував: 875 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 18:39

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

tobias написав:Власники кількох квартир зазвичай люди 50-70 років. Навіть якщо вони помруть, то квартири викинуть на ринок у квітні-липні 2021 року.
Власники квартир за місяць карантину відчують в якій вони ср..ці у випадку епідемій. Своя ділянка землі від 25 соток до 1-2 га набагато краще ніж квартира в постапокаліптичному місті.
Ви б седативного прийняли, а то так і до суїциду недалеко.

Навіть якщо помруть то вступить в спадок в квітні не встигнуть - нотарі не працюють. Тому по першому питанню точно ні.

2 гектари землі, це для чого? Коровам хвости крутити? Перевірено. Ліміта і решта киян кажуть такому життю впевненне НІ.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 15121
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1973 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 18:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Рыба-сом написав:
  Faceless написав:Во-вторых, дело не в приоритете необходимости. С вводом карантина подобные сервисы становятся более востребованы. Само собой, это расчитано не на тех, кто остался без работы - этот сегмент вообще живет за счет достаточно состоятельной ЦА, которая последствия кризиса ошутит не сразу

Игры - "достаточно состоятельная ЦА"? Все эти танчики, ММОРПГ, говноигры а-ля ферма и т.д.? Камон... )))
Я був шокований скільки донатять в фортнайт
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 15121
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1973 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 19:01

  Первый написав:
Рыба-сом написав:
  Faceless написав:Во-вторых, дело не в приоритете необходимости. С вводом карантина подобные сервисы становятся более востребованы. Само собой, это расчитано не на тех, кто остался без работы - этот сегмент вообще живет за счет достаточно состоятельной ЦА, которая последствия кризиса ошутит не сразу

Игры - "достаточно состоятельная ЦА"? Все эти танчики, ММОРПГ, говноигры а-ля ферма и т.д.? Камон... )))
Я був шокований скільки донатять в фортнайт

На останні?
Побачим як до 25 квітня будуть гасити кредитки.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17991
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1020 раз.
Подякували: 1160 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 19:26

  tobias написав:Власники кількох квартир зазвичай люди 50-70 років. Навіть якщо вони помруть, то квартири викинуть на ринок у квітні-липні 2021 року.
Власники квартир за місяць карантину відчують в якій вони ср..ці у випадку епідемій. Своя ділянка землі від 25 соток до 1-2 га набагато краще ніж квартира в постапокаліптичному місті.

Кто их выкинет и зачем?
hume
 
Повідомлень: 6271
З нами з: 27.12.12
Подякував: 588 раз.
Подякували: 931 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 19:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Рыба-сом написав:
  Faceless написав:Во-вторых, дело не в приоритете необходимости. С вводом карантина подобные сервисы становятся более востребованы. Само собой, это расчитано не на тех, кто остался без работы - этот сегмент вообще живет за счет достаточно состоятельной ЦА, которая последствия кризиса ошутит не сразу

Игры - "достаточно состоятельная ЦА"? Все эти танчики, ММОРПГ, говноигры а-ля ферма и т.д.? Камон... )))


Не, про достаточно состоятельную ЦА я имел ввиду потребителей IoT, всякой виртуальной реальности и искуственного интеллекта. А игры - там ЦА разношерстная, некоторые десятки тысяч долларов тратят на всякие плюшк в играх, и огромная, а с карантином игроманов становится только больше
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 26703
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 6351 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 19:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  Первый написав:
Рыба-сом написав:[quote="4920783:Faceless"]Во-вторых, дело не в приоритете необходимости. С вводом карантина подобные сервисы становятся более востребованы. Само собой, это расчитано не на тех, кто остался без работы - этот сегмент вообще живет за счет достаточно состоятельной ЦА, которая последствия кризиса ошутит не сразу

Игры - "достаточно состоятельная ЦА"? Все эти танчики, ММОРПГ, говноигры а-ля ферма и т.д.? Камон... )))
Я був шокований скільки донатять в фортнайт

На останні?
Побачим як до 25 квітня будуть гасити кредитки.[/quote]Буде хвиля прострочок, тут не треба бути нострадамусом
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 26703
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 6351 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 19:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  Первый написав:
Рыба-сом написав:[quote="4920783:Faceless"]Во-вторых, дело не в приоритете необходимости. С вводом карантина подобные сервисы становятся более востребованы. Само собой, это расчитано не на тех, кто остался без работы - этот сегмент вообще живет за счет достаточно состоятельной ЦА, которая последствия кризиса ошутит не сразу

Игры - "достаточно состоятельная ЦА"? Все эти танчики, ММОРПГ, говноигры а-ля ферма и т.д.? Камон... )))
Я був шокований скільки донатять в фортнайт

На останні?
Побачим як до 25 квітня будуть гасити кредитки.[/quote]Ні. На останні не бачив. Батьки дітям. На скіни, зброю.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 15121
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1973 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3329333033313332>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kianushkolosov і 6 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1806, 1807, 1808
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
18077 2920829
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 бер, 2020 19:52
unicdima
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
12 11634
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 15:14
detec
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
464 195790
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 бер, 2020 19:35
nadaPups

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.