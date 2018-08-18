|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 29 бер, 2020 17:04
tobias написав:
Власники кількох квартир зазвичай люди 50-70 років. Навіть якщо вони помруть, то квартири викинуть на ринок у квітні-липні 2021 року.
А дітям квартири не потрібні?
І не плутайте грип з мором.
-
Trast
-
-
- Повідомлень: 289
- З нами з: 10.03.18
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 104 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 бер, 2020 17:04
dir написав:
То далеко. Я нечто такое в Словакии встречал.
У Прешуві.
-
Trast
-
-
- Повідомлень: 289
- З нами з: 10.03.18
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 104 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 бер, 2020 18:02
Faceless написав:
Во-вторых, дело не в приоритете необходимости. С вводом карантина подобные сервисы становятся более востребованы. Само собой, это расчитано не на тех, кто остался без работы - этот сегмент вообще живет за счет достаточно состоятельной ЦА, которая последствия кризиса ошутит не сразу
Игры - "достаточно состоятельная ЦА"? Все эти танчики, ММОРПГ, говноигры а-ля ферма и т.д.? Камон... )))
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
-
Рыба-сом
-
-
- Повідомлень: 1734
- З нами з: 29.11.16
- Подякував: 875 раз.
- Подякували: 353 раз.
-
- Профіль
-
3
3
Додано: Нед 29 бер, 2020 18:39
tobias написав:Власники кількох квартир зазвичай люди 50-70 років. Навіть якщо вони помруть, то квартири викинуть на ринок у квітні-липні 2021 року.
Власники квартир за місяць карантину відчують в якій вони ср..ці у випадку епідемій. Своя ділянка землі від 25 соток до 1-2 га набагато краще ніж квартира в постапокаліптичному місті.
Ви б седативного прийняли, а то так і до суїциду недалеко.
Навіть якщо помруть то вступить в спадок в квітні не встигнуть - нотарі не працюють. Тому по першому питанню точно ні.
2 гектари землі, це для чого? Коровам хвости крутити? Перевірено. Ліміта і решта киян кажуть такому життю впевненне НІ.
Всім процвітання!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 15121
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 1973 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 бер, 2020 18:52
Рыба-сом написав: Faceless написав:
Во-вторых, дело не в приоритете необходимости. С вводом карантина подобные сервисы становятся более востребованы. Само собой, это расчитано не на тех, кто остался без работы - этот сегмент вообще живет за счет достаточно состоятельной ЦА, которая последствия кризиса ошутит не сразу
Игры - "достаточно состоятельная ЦА"? Все эти танчики, ММОРПГ, говноигры а-ля ферма и т.д.? Камон... )))
Я був шокований скільки донатять в фортнайт
Всім процвітання!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 15121
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 1973 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 бер, 2020 19:01
Первый написав: Рыба-сом написав: Faceless написав:
Во-вторых, дело не в приоритете необходимости. С вводом карантина подобные сервисы становятся более востребованы. Само собой, это расчитано не на тех, кто остался без работы - этот сегмент вообще живет за счет достаточно состоятельной ЦА, которая последствия кризиса ошутит не сразу
Игры - "достаточно состоятельная ЦА"? Все эти танчики, ММОРПГ, говноигры а-ля ферма и т.д.? Камон... )))
Я був шокований скільки донатять в фортнайт
На останні?
Побачим як до 25 квітня будуть гасити кредитки.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 17991
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1020 раз.
- Подякували: 1160 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 29 бер, 2020 19:26
tobias написав:
Власники кількох квартир зазвичай люди 50-70 років. Навіть якщо вони помруть, то квартири викинуть на ринок у квітні-липні 2021 року.
Власники квартир за місяць карантину відчують в якій вони ср..ці у випадку епідемій. Своя ділянка землі від 25 соток до 1-2 га набагато краще ніж квартира в постапокаліптичному місті.
Кто их выкинет и зачем?
-
hume
-
-
- Повідомлень: 6271
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 588 раз.
- Подякували: 931 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 29 бер, 2020 19:32
Рыба-сом написав: Faceless написав:
Во-вторых, дело не в приоритете необходимости. С вводом карантина подобные сервисы становятся более востребованы. Само собой, это расчитано не на тех, кто остался без работы - этот сегмент вообще живет за счет достаточно состоятельной ЦА, которая последствия кризиса ошутит не сразу
Игры - "достаточно состоятельная ЦА"? Все эти танчики, ММОРПГ, говноигры а-ля ферма и т.д.? Камон... )))
Не, про достаточно состоятельную ЦА я имел ввиду потребителей IoT, всякой виртуальной реальности и искуственного интеллекта. А игры - там ЦА разношерстная, некоторые десятки тысяч долларов тратят на всякие плюшк в играх, и огромная, а с карантином игроманов становится только больше
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 26703
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1144 раз.
- Подякували: 6351 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Нед 29 бер, 2020 19:35
flyman написав: Первый написав:
Рыба-сом написав:[quote="4920783:Faceless"]Во-вторых, дело не в приоритете необходимости. С вводом карантина подобные сервисы становятся более востребованы. Само собой, это расчитано не на тех, кто остался без работы - этот сегмент вообще живет за счет достаточно состоятельной ЦА, которая последствия кризиса ошутит не сразу
Игры - "достаточно состоятельная ЦА"? Все эти танчики, ММОРПГ, говноигры а-ля ферма и т.д.? Камон... )))
Я був шокований скільки донатять в фортнайт
На останні?
Побачим як до 25 квітня будуть гасити кредитки.[/quote]Буде хвиля прострочок, тут не треба бути нострадамусом
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 26703
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1144 раз.
- Подякували: 6351 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Нед 29 бер, 2020 19:43
flyman написав: Первый написав:
Рыба-сом написав:[quote="4920783:Faceless"]Во-вторых, дело не в приоритете необходимости. С вводом карантина подобные сервисы становятся более востребованы. Само собой, это расчитано не на тех, кто остался без работы - этот сегмент вообще живет за счет достаточно состоятельной ЦА, которая последствия кризиса ошутит не сразу
Игры - "достаточно состоятельная ЦА"? Все эти танчики, ММОРПГ, говноигры а-ля ферма и т.д.? Камон... )))
Я був шокований скільки донатять в фортнайт
На останні?
Побачим як до 25 квітня будуть гасити кредитки.[/quote]Ні. На останні не бачив. Батьки дітям. На скіни, зброю.
Всім процвітання!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 15121
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 1973 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|18077
|2920829
|
|
|12
|11634
|
Чет 12 бер, 2020 15:14
detec
|
|464
|195790
|
|