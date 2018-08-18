Додано: Нед 29 бер, 2020 21:11

Тут проскакивала мысль что хата в селе и 2 га лучше чем квартира в Киеве. Спорно.Есть такое добро и у меня. Ну как есть. Спадщина: 100 км от Киева, дом кирпичный 80г.постройки, с газом, 40 соток земли с выходом к речке, яблочный сад. Я бы это уже давно продал бы (вообще пользы никакой нет, реально), но есть еще один наследник по другой линии - сейчас с ним судимся. Тяну время: ему 61 год, очень толстый и бухает, уверен у него гипертония и диабет, но кто ж в 100 км от Киева ходит по врачам, если ноги передвигаются. А дочка его за границей, вобщем не в теме. Вобщем, имею все шансы взять измором.Ну вобщем карантин, решил поиспользовать домик. Взял свой джип (чтоб побольше влезло в багажник, загрузил книги, PS4, центнер еды, которую доставили из Мегамаркета (повезло урвать доставку).Дорога (житомирская трасса) неплоха, даже хороша. Нет ям. Непонятно только почему освещение есть только на половине участков?? Очень опасно! В Европе уже все трассы освещены, лет 15 как.Что я увидел в пути:1) манхеттен от КГС. Что тут сказать. Не зря центральный ЗАГС считается проклятым треугольником. С одной стороны мертвый недострой мегаофиса/гостинницы, с другой - недострой манхетена. Встал мертво. ОП закрыт. 2 человека на стройке. Краны не крутятся, и видно что давно. Сколько его уже строят? 3 года? Или 4? Инвесторы в оппе.2) сан-франциско хауз (напротив метро Нивки). Его помню позиционировали как бизнес, и продавали очень дорого (кто помнит по чем?). Сказать что дом омно- не сказать ничего. Сочуствую тем, кто брал его по цене дороже КАНа. Мокрый фасад, ужасный, реально ужасный. Общий уровень дома - самострой вроде «шоколадный маеток» и им подобные на соф.борщаговке, построенные по памяти учредителя-ФОПа. Реальная жесть. Даже меня, терпимого к фасадам вильнолюдей чуть не вывернуло. Претендент на «худший дом года». Кстати тоже до сих пор еще не готов. Сколько его строят? Года 3?3) недострои за Верховыной от Укрбуда. Кажется тоже Укрбудовские? (В глубине, где был университет Украина). Мертвые.4) замерзшее строительство черте-чего на месте кинотеатра Экран (академгородок). Жесть. Апокалиптический видок.5) 3 дома, которые недострои с 2008 года (ближе к выезду из Киева). Вроде в первых двух кто-то живет, но неактивно - буквально пару кондеров видел на фасаде. Третий - стоит недостроем мертво. Интересно, по чем его инвестировали в далеком 2008? Совсем другая жизнь была, эти дома как артефакты из параленьной реальности. Что стало с их инвесторами? Как сложились их судьбы?... нужно посмотреть в Олх, что там продается/сдается и по чем..По трассе периодически вонища - селяне что-то жгут, не пойму что, камыши какие то или траву, я далек от их земледелия, но как попало в открытое окно аж запершило.Ну и много неадекватных водителей, может подснежники, хз. Или едут по трассе 60км/ч, или наоборот гоняют и перестраиваются как дурные.Менты заловили какого то чела, который фары не включил на трассе, самое важное занятие когда страна стоит на ушах, ага. Как были пр...ми, так и остались.На вьезд в Киев поставили БТР, зачем непонятно, пускают всех. Но тем не менее, на вьезд в город пробка на пару километров. Кто это - заробитчане потянулись снимать квартиры, или киевляне возвращаются с выходных домой - хз.Вот так! А сейчас разложу соленья, смажу паштетиком крютон и накачу вискарика