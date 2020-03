Додано: Нед 29 бер, 2020 20:16

Faceless написав: Gastarbaiter написав: Faceless написав: Отлично себя чувствуют те, что завязаны на IoT, VR, AI, всяких онлайн сервисах, играх Отлично себя чувствуют те, что завязаны на IoT, VR, AI, всяких онлайн сервисах, играх

Не думаю, что IoT, VR и игры - это продукты первой необходимости. Какой прок от "умного" холодильника, если доставка продуктов, которую он может сам заказать, будет только через 2 недели? Какая жена позволит мужу, потерявшему работу из-за вируса, слить последние деньги из семейного бюджета на подписку в игре? Все еще впереди. Не думаю, что IoT, VR и игры - это продукты первой необходимости. Какой прок от "умного" холодильника, если доставка продуктов, которую он может сам заказать, будет только через 2 недели? Какая жена позволит мужу, потерявшему работу из-за вируса, слить последние деньги из семейного бюджета на подписку в игре? Все еще впереди.

Ну, во-первых, я привожу реальную ситуацию на момент.

Во-вторых, дело не в приоритете необходимости. С вводом карантина подобные сервисы становятся более востребованы. Само собой, это расчитано не на тех, кто остался без работы - этот сегмент вообще живет за счет достаточно состоятельной ЦА, которая последствия кризиса ошутит не сразу. Ну, во-первых, я привожу реальную ситуацию на момент.Во-вторых, дело не в приоритете необходимости. С вводом карантина подобные сервисы становятся более востребованы. Само собой, это расчитано не на тех, кто остался без работы - этот сегмент вообще живет за счет достаточно состоятельной ЦА, которая последствия кризиса ошутит не сразу.

щось не так і райдужно в казковому ІТ

https://ebanoe.it/2020/03/29/itransition-n-a1qa-crisis/

https://ebanoe.it/2020/03/28/pandemic-salaries-down/ щось не так і райдужно в казковому ІТ

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/