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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 29 бер, 2020 21:47
airmax78 там много не стыковок)) про соленья он/она/оно придумало наверное тогда.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Нед 29 бер, 2020 21:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Нед 29 бер, 2020 21:50
Да какая нестыковка?
Соседи за кое-какую помощ по своему вопросу и условные денежки присматривают за домом, и за садом.
Сегодня с 6 утра (встают рано) в доме все вымыли, включили холодильник и бойлер и т.д, к моему приезду все было готово. Выдал им премию 400 грн+коробка конфет. Знаю что немало, но я щедрый к персоналу.
Дом поддерживают в рабочем состоянии - это инвестиция в будущую продажу: как я его продам, если он будет заброшка?
Я ж #лендлордВизионер.
Доехал, уже отдыхаю.
А в мое отсутствие домработница в Киеве будет приходить в квартиру и поливать цветы, а когда я надумаю вернуться - то сделает генеральную уборку и наготовит еды, чтоб я прямо с дороги не бежал в магазин. Это тоже для вас удивительно? А я считаю что это нормальная практика.
ЗЫ: соленья, как и вискарик привез с собой, соленья в Мегамаркете вполне неплохи.
ЗЫ: родственник (дальний), который претендует на дом - живет в соседнем пгт, но учитывая логистику - мне проще и быстрее прыгнуть в джип и приехать, чем ему заводить дряхлый москвич, или что там у него, и ехать сюда - тем более не зачем ему тут быть.
Додано: Нед 29 бер, 2020 21:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А что это за частные потребители ВР отдельно от игр (в т.ч. сексуальных), если не секрет? И про частных потребителей ИИ тоже интересно.
Ну, персонажи, тратящие 10куе на игры - это явная девиация и маргиналия, давайте более о массовом клиенте. А там "по соточке" стригут с совершенно пролетарской аудитории, естественно, что пока всплеск, но всё зависит от доходов в долгосроке. Эти две-три недели вообще пока не о чём не могут говорить, все только "напугаться" успели.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: Нед 29 бер, 2020 22:01
investorkiev Не, ну теперь все четко по полкам. У богатых красивая жизнь. И сколько же людей в Киеве и в отдаленном пригороде отлично кормятся благодаря одному Трибеке. Чем больше лендлородов-визионеров - тем богаче была бы жизнь в этой стране. С каждого по 400 грн. - присматриваешь, например, за 2500 домами - это 1.0 млн. грн. в год - хорошие деньги за, в общем-то, несложную работу.
Додано: Нед 29 бер, 2020 22:06
airmax78 так 400грн не в год, а за раз. для пенсионеров крупная сумма, даже без коробки Фазеровских конфет, между прочим.
Скоро(R)
Додано: Нед 29 бер, 2020 22:08
Там ще пару крєпостних дєвок в кровать подадуть баріну візіонєру.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 29 бер, 2020 22:10
Додано: Нед 29 бер, 2020 22:13
airmax78 Секрет прост: Трибека относится к людям точно так же, как они относятся к нему.
Скоро(R)
Додано: Нед 29 бер, 2020 22:16
Это так на трезвую голову думается. После первой поллитры все само собой налаживается. А если не просыхать, то и делать нечего не придется
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