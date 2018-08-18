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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3331333233333334>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 101
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
8%
8
знизяться в межах 10%
15%
15
знизяться на 10-25%
35%
35
знизяться на 25%-50%
27%
27
знизяться більше, ніж на 50%
12%
12
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 21:47

airmax78 там много не стыковок)) про соленья он/она/оно придумало наверное тогда.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 21:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Ну вобщем карантин, решил поиспользовать домик.

У меня домик не в 100 км, а в ближнем пригороде, но я не планирую его пока использовать. В городе лучше снабжение. Если придется начинать ремонт, то нужен будет непрерывный контроль мастеров и поставки материалов.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 21:50

  airmax78 написав:
  Мизантрóп написав:
  airmax78 написав:investorkiev Я так и не понял: доехали вы в пункт назначения или нет? И какой может быть вискарик и крютон в доме, который стоит заброшенный. Там на неделю работы чтобы его в порядок привести, не?

Дык ясно ж пишет ,шо уже вернулись с картохой и соленьями из погреба.Вмяла Натаха центнер на воздухе использовав домик.На въезд пробки с вечера по всем направлениям кроме Обуховского.

А откуда там картоха и соленья если там никто не живет? Не мог же Трибека раскулачить родственника с которым судится? Нестыковка какая-то.


Да какая нестыковка?
Соседи за кое-какую помощ по своему вопросу и условные денежки присматривают за домом, и за садом.

Сегодня с 6 утра (встают рано) в доме все вымыли, включили холодильник и бойлер и т.д, к моему приезду все было готово. Выдал им премию 400 грн+коробка конфет. Знаю что немало, но я щедрый к персоналу.

Дом поддерживают в рабочем состоянии - это инвестиция в будущую продажу: как я его продам, если он будет заброшка?

Я ж #лендлордВизионер.

Доехал, уже отдыхаю.

А в мое отсутствие домработница в Киеве будет приходить в квартиру и поливать цветы, а когда я надумаю вернуться - то сделает генеральную уборку и наготовит еды, чтоб я прямо с дороги не бежал в магазин. Это тоже для вас удивительно? А я считаю что это нормальная практика.

ЗЫ: соленья, как и вискарик привез с собой, соленья в Мегамаркете вполне неплохи.
ЗЫ: родственник (дальний), который претендует на дом - живет в соседнем пгт, но учитывая логистику - мне проще и быстрее прыгнуть в джип и приехать, чем ему заводить дряхлый москвич, или что там у него, и ехать сюда - тем более не зачем ему тут быть.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 21:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Не, про достаточно состоятельную ЦА я имел ввиду потребителей IoT, всякой виртуальной реальности и искуственного интеллекта. А игры - там ЦА разношерстная, некоторые десятки тысяч долларов тратят на всякие плюшк в играх, и огромная, а с карантином игроманов становится только больше

А что это за частные потребители ВР отдельно от игр (в т.ч. сексуальных), если не секрет? И про частных потребителей ИИ тоже интересно.
Ну, персонажи, тратящие 10куе на игры - это явная девиация и маргиналия, давайте более о массовом клиенте. А там "по соточке" стригут с совершенно пролетарской аудитории, естественно, что пока всплеск, но всё зависит от доходов в долгосроке. Эти две-три недели вообще пока не о чём не могут говорить, все только "напугаться" успели.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:01

investorkiev Не, ну теперь все четко по полкам. У богатых красивая жизнь. И сколько же людей в Киеве и в отдаленном пригороде отлично кормятся благодаря одному Трибеке. Чем больше лендлородов-визионеров - тем богаче была бы жизнь в этой стране. С каждого по 400 грн. - присматриваешь, например, за 2500 домами - это 1.0 млн. грн. в год - хорошие деньги за, в общем-то, несложную работу.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:06

airmax78 так 400грн не в год, а за раз. для пенсионеров крупная сумма, даже без коробки Фазеровских конфет, между прочим.
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antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:08

  antonivs3 написав:airmax78 так 400грн не в год, а за раз. для пенсионеров крупная сумма, даже без коробки Фазеровских конфет, между прочим.

Там ще пару крєпостних дєвок в кровать подадуть баріну візіонєру.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:10

  antonivs3 написав:airmax78 так 400грн не в год, а за раз. для пенсионеров крупная сумма, даже без коробки Фазеровских конфет, между прочим.

Смотрят-то они за домом целый год. Извините, каких-каких конфет??? Трибека, наверное, смеется сейчас.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:13

airmax78 Секрет прост: Трибека относится к людям точно так же, как они относятся к нему.
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antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:16

  airmax78 написав:investorkiev Я так и не понял: доехали вы в пункт назначения или нет? И какой может быть вискарик и крютон в доме, который стоит заброшенный. Там на неделю работы чтобы его в порядок привести, не?

Это так на трезвую голову думается. После первой поллитры все само собой налаживается. А если не просыхать, то и делать нечего не придется :wink:
antey1969
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