Додано: Нед 29 бер, 2020 22:17

airmax78 написав: investorkiev Не, ну теперь все четко по полкам. У богатых красивая жизнь. И сколько же людей в Киеве и в отдаленном пригороде отлично кормятся благодаря одному Трибеке. Чем больше лендлородов-визионеров - тем богаче была бы жизнь в этой стране. С каждого по 400 грн. - присматриваешь, например, за 2500 домами - это 1.0 млн. грн. в год - хорошие деньги за, в общем-то, несложную работу. Не, ну теперь все четко по полкам. У богатых красивая жизнь. И сколько же людей в Киеве и в отдаленном пригороде отлично кормятся благодаря одному Трибеке. Чем больше лендлородов-визионеров - тем богаче была бы жизнь в этой стране. С каждого по 400 грн. - присматриваешь, например, за 2500 домами - это 1.0 млн. грн. в год - хорошие деньги за, в общем-то, несложную работу.

Согласен!Правда, я ж 400 грн не каждый месяц им даю. По случаю. Или чтоб привели дом в порядок к приезду, или на праздники например скидываю на Приват +- столько же. Ну и они весь урожай с моих соток себе забирают, хотя всегда хотят пару мешков яблок мне дать. Но не буду же я ехать за мешком яблок (сколько их там вообще в мешке? Килограм 20??).Я вообще редко тут бываю - иногда раз в год, иногда даже за год ни разу. Поэтому и говорю: абсолютно ненужная вещь этот дом за городом, если бы документы были в порядке - сразу бы продал, деньги вложил бы в однушки под аренду, а на аренду уже ездил бы куда хотел.Например в 2019 сумарно около 90 дней прожил не в Украине. Снимал там жилье, в разных странах, ну я рассказывал собственно.