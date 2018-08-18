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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 29 бер, 2020 22:17
airmax78 написав:investorkiev
Не, ну теперь все четко по полкам. У богатых красивая жизнь. И сколько же людей в Киеве и в отдаленном пригороде отлично кормятся благодаря одному Трибеке. Чем больше лендлородов-визионеров - тем богаче была бы жизнь в этой стране. С каждого по 400 грн. - присматриваешь, например, за 2500 домами - это 1.0 млн. грн. в год - хорошие деньги за, в общем-то, несложную работу.
Согласен!
Правда, я ж 400 грн не каждый месяц им даю. По случаю. Или чтоб привели дом в порядок к приезду, или на праздники например скидываю на Приват +- столько же. Ну и они весь урожай с моих соток себе забирают, хотя всегда хотят пару мешков яблок мне дать. Но не буду же я ехать за мешком яблок (сколько их там вообще в мешке? Килограм 20??).
Я вообще редко тут бываю - иногда раз в год, иногда даже за год ни разу. Поэтому и говорю: абсолютно ненужная вещь этот дом за городом, если бы документы были в порядке - сразу бы продал, деньги вложил бы в однушки под аренду, а на аренду уже ездил бы куда хотел.
Например в 2019 сумарно около 90 дней прожил не в Украине. Снимал там жилье, в разных странах, ну я рассказывал собственно.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 22:21
antonivs3 написав:airmax78
Секрет прост: Трибека относится к людям точно так же, как они относятся к нему.
Да я нормально к людям отношусь, вы совершенно правы.
Плохо относиться к домашнему персоналу - это быть полным дураком.
Уборщица может твоей зубной щеткой почистить унитаз.
Повар - плюнуть или чего похуже в еду.
Няня - вообще за твоим ребенком смотрит..
Зачем эти проблемы? Вовремя подаренная коробочка конфет (даже если просроченных) и бытовая вежливость - залог успеха.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 22:31
investorkiev Послушайте, ну все уже, мир изменился окончательно и бесповоротно. Забудьте о путешествиях. Теперь мы все в Украине будем проводить ровно 365 дней в году. 366 дней - раз в 4 года. Поэтому домик этот у реки, в саду вишневом - олицетворение украинского счастья - заиграл совершенно новыми красками. А борьба с вашим родственником выйдет на совершенно новый уровень.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 22:45
airmax78 написав:investorkiev
Послушайте, ну все уже, мир изменился окончательно и бесповоротно. Забудьте о путешествиях. Теперь мы все в Украине будем проводить ровно 365 дней в году. 366 дней - раз в 4 года. Поэтому домик этот у реки, в саду вишневом - олицетворение украинского счастья - заиграл совершенно новыми красками. А борьба с вашим родственником выйдет на совершенно новый уровень.
Даже не знаю что ответить - непонятно: шутите вы или нет. Думаю вы и сами не знаете...
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Додано: Нед 29 бер, 2020 22:45
Рыба-сом написав: Faceless написав:
Не, про достаточно состоятельную ЦА я имел ввиду потребителей IoT, всякой виртуальной реальности и искуственного интеллекта. А игры - там ЦА разношерстная, некоторые десятки тысяч долларов тратят на всякие плюшк в играх, и огромная, а с карантином игроманов становится только больше
А что это за частные потребители ВР отдельно от игр (в т.ч. сексуальных), если не секрет? И про частных потребителей ИИ тоже интересно.
Ну, персонажи, тратящие 10куе на игры - это явная девиация и маргиналия, давайте более о массовом клиенте. А там "по соточке" стригут с совершенно пролетарской аудитории, естественно, что пока всплеск, но всё зависит от доходов в долгосроке. Эти две-три недели вообще пока не о чём не могут говорить, все только "напугаться" успели.
Я достаточно далёк от сферы VR и IoT, но все, что мне когда-либо попадалось из этой оперы, требует хороших капиталовложений в гаджеты и прочие железяки и софт. Полноценная система умный дом, к примеру - как бы совсем не для пролетариев.
Я не работаю в указанных сферах и не игроман, просто по ходу общения со знакомыми из разных отраслей как раз на тему, как складывается ситуация, и набрались такие выводы. У одних все без изменений, у других вообще массово проекты заморозили
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Додано: Нед 29 бер, 2020 22:56
flyman написав: antonivs3 написав:airmax78
так 400грн не в год, а за раз. для пенсионеров крупная сумма, даже без коробки Фазеровских конфет, между прочим.
Там ще пару крєпостних дєвок в кровать подадуть баріну візіонєру.
Со справкой об отсутствии ЗППП и коронавируса?
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