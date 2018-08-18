Vlad442 написав:

investorkiev написав: 1 Отрицание.

2 Гнев.

3 Торг.

4 Депрессия.

5 Принятие.





судя по сегодняшним постам:

-Аирмакс на 1 стадии

-Флай на 2 стадии (ругает власть)

-Я в переходе с 4 на 5 стадию. 1 Отрицание.2 Гнев.3 Торг.4 Депрессия.5 Принятие.судя по сегодняшним постам:-Аирмакс на 1 стадии-Флай на 2 стадии (ругает власть)-Я в переходе с 4 на 5 стадию.

Тогда я на первой.Ситуация с карантином временная. Жизнь, как быстро стала на паузу, так и снимется. За быстрым падением будет быстрый рост. Несколько месяцев вычеркнут из жизни людей, когда они ничего ни зарабатывали, но ничего, кроме продуктов, не потребляли. Где-то, где были пузыри, они лопнут. Мы кризисные явления прошли в 14-15 и сейчас не в самой плохой экономической форме встречаем кризис.Накопления у людей не обнулились. Доллары после продажи использовать некуда - не лучшее время вложиться в котлован или обновить машину. Продавцы, как и покупатели, встанут на паузу.Аренда провалится, но лендлорды люди не бедные, могут прожить несколько месяцев без пассивного дохода. Кто-то сдаст по чем дают, кто-то предпочтет передержать до осени. Главное то, что аренда как провалилась, так и быстро восстановится при снятии с паузы.Лично я пришел к следующей стратегии. На квартирах выше среднего с свежим приличным ремонтом возле никому сейчас не нужного метро делать скидки, чтобы удержать арендаторов. На более дешевых и уставших вариантах делать скидки меньше, так как по моим наблюдениям активность в экономе достаточная и пересдать реально.Если у людей есть средства, они останутся. Если нет, то съедут. Съедут, начну ремонты - сейчас самое время.