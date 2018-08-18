RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3332333333343335

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 101
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
8%
8
знизяться в межах 10%
15%
15
знизяться на 10-25%
35%
35
знизяться на 25%-50%
27%
27
знизяться більше, ніж на 50%
12%
12
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 02:32

  airmax78 написав:Если плечо добавить, то можно очень легко сделать -100%.


Не-не-не с плечом можно в трубу вылететь. Только свои и только кэш.
У нас нет приличных форексконтор. Телетрейд давно держится, могет и не кидают - не знаю.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10557
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4552 раз.
Подякували: 2386 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 02:39

  Vlad442 написав:Мониторю аренду.
Самые дешевые хозяйские варианты с мебелью СССР, коврами на полу, не самых лучших локациях разлетаются. Объявления исчезают через 2-24 часа.
На 30-50% дороже с лучшим состоянием и расположением висят. Люди начали снижать цены. Посмотрим по чем сдадут.

Добавлю. Вариантов в эконом сегменте совсем не много. Если бы я задался целью снять сейчас недорого, то особого выбора нет.


По Вашему мониторингу, "самые дешевые" - какой диапазон имеют?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10557
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4552 раз.
Подякували: 2386 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 3332333333343335
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1808, 1809, 1810
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
18097 2922712
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2020 01:49
dir
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
12 11642
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 15:14
detec
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
464 195806
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 бер, 2020 19:35
nadaPups

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.