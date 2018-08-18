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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 бер, 2020 02:32
airmax78 написав:
Если плечо добавить, то можно очень легко сделать -100%.
Не-не-не с плечом можно в трубу вылететь. Только свои и только кэш.
У нас нет приличных форексконтор. Телетрейд давно держится, могет и не кидают - не знаю.
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Додано: Пон 30 бер, 2020 02:39
Vlad442 написав:
Мониторю аренду.
Самые дешевые хозяйские
варианты с мебелью СССР, коврами на полу, не самых лучших локациях разлетаются. Объявления исчезают через 2-24 часа.
На 30-50% дороже с лучшим состоянием и расположением висят. Люди начали снижать цены. Посмотрим по чем сдадут.
Добавлю. Вариантов в эконом сегменте совсем не много. Если бы я задался целью снять сейчас недорого, то особого выбора нет.
По Вашему мониторингу, "самые дешевые" - какой диапазон имеют?
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- Подякували: 2386 раз.
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