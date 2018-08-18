Со справкой об отсутствии ЗППП и коронавируса?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 29 бер, 2020 22:56
Додано: Нед 29 бер, 2020 22:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ось і закінчився вечір @куітєльних розповідей!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 29 бер, 2020 23:22
Чего бы то я шутил? А зачем я в разгар ПЦа делаю ремонт? Потому что понимаю, что куковать в Киеве в приятном современном интерьере мне будет гораздо легче морально, чем продолжать сидеть в подубитой арендованной квартире.
Додано: Пон 30 бер, 2020 02:00
Большие скидки можно делать,если сдавали в агусте-сентябре 2019 по максимальной цене,а если в январе-феврале 2020?А если года полтора цены не пересматривали?Что назвать сейчас рыночной ценой во время карантина?Порядок цен какого года?Интересно Ваше мнение.По моим наблюдениям,сейчас реальные цены,по которым люди готовы снимать- января 2019
Додано: Пон 30 бер, 2020 02:29
В принципе можно, но тут такое дело - обе валюты свободноконвертируемые и в какой-то момент их можно применить по назначению, то есть - потратить. Нет опасности застрять в такой стремной валюте как гривна.
Я когда-то словил неплохой рост - почти все перевел в евро весной и обратно в бакс вернулся в ноябре. Получилось 26% за полгода. При этом я еще по мелочи перебегал туда-сюда, но это не считал вообще - так, на мороженное))), баксов по 200-300 в месяц.
Давно, правда, было - забросил я это дело...А зря. Карманный форекс
Додано: Пон 30 бер, 2020 02:32
Додано: Пон 30 бер, 2020 02:39
По Вашему мониторингу, "самые дешевые" - какой диапазон имеют?
Додано: Пон 30 бер, 2020 07:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Да, задним числом, мы все бафеты с Соросами, ага. «Карманный биллиард» я знаю, а вот «карманный Форекс»?! Вы не попутали? Вот сейчас, в доллар или в евро, ностерамус? А, пофиг, вы же все равно «задним числом и на хаях успели перевернуться в одной малоизвестной обменке» потом.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Пон 30 бер, 2020 07:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Там всё гораздо сложнее чем может показаться.
По сути игры это альтернативная реальной экономика.
В играх есть такая штука как открытие кейсов, эта штука заменила собою игровые автоматы из 90-х, там суть и логика абсолютно та же. Ты кидаешь бабки, открываешь кейс и тебе выпадает предмет который дешевле или дороже чем сумма которую ты закинул. В играх есть крафт когда ты кидаешь в топку предметы, а в замен тебе может попасть либо в пару раз дороже, либо опять же дешевле. Шансы все математически просчитываются.
На ютубах и твичах сотни чуть ли не каждый день на стримах и видосах открывают этих кейсов на тысячи баксов и соответственно у них либо дикий окуп в пару раз либо минус. Миллионы азартных людей ежедневно открывают кейсы и пытаются что-то скрафтить. На ютубах и твичах сотни популярных стримеров делают открытия на сотни и тысячи долларов прямо в прямом эфире чем еще больше подогревают азарт к этому всему. Игровые автоматы успешно жили даже в суровые 90-е, а уж сейчас выживут и подавно. Ведь желание легких денег в нищете еще больше просыпается )
Кроме того, так как стоимость предметов определяется рынком, а не фиксирована, то там есть свои трейдеры, свои инвесторы, свои коллекционеры и обычные зеваки которым что-то ценное выпало, а они об этом даже не знают.
Игра на стоимости предметов это примерно как игра на акциях и многим такая тема очень интересна, так как тут гораздо проще чем с реальными акциями которые просто так не купить. На ютубах опять же сотни ютуберов рассказывают как "правильно инвестировать"... даже школьники насмотревшись видосов там пытаются на этом что-то делать
Про более взрослых людей и говорить нечего, там тысячи долларов инвестируется в предметы, которые месяцами лежат мертвым грузом и ждут более высокой цены.
Даже вот лично я эту девку купил на дне за 194 грн для себя месяц назад в день когда цена просела из-за того что она массово выпадала всем (этот день был известен заранее и кто хотел - подготовил банк), сегодня к утру она уже подскочила до 440 грн и есть перспективы дальнейшего роста, так как уже с вероятностью в 80% завтра она перестанет дропаться:
Есть риск в виде оставшихся 20% что завтра разрабы скажут что она будет дропаться всем, а не только тем кто купил пропуск или что завтра выпустят более красивую девку и тогда эта может рухнуть в цене. Всё как с настоящими акциями, только не нужны тыщи баксов для входа и искать брокеров
Но я её покупал чисто что бы бегать с ней и заодно что бы если надоест то продать дороже, а не чисто что бы заработать. А есть люди которые таких вот девок накупили сотнями именно что бы заработать.
У кого денег поболее, балуется закупками скажем вот таких предметов, там рост поинтереснее:
Так что не стоит недооценивать игры и их экономику, а уж в условиях карантина когда онлайн бьет все рекорды, тем более.
|