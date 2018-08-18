Додано: Пон 30 бер, 2020 07:59

Рыба-сом написав: Ну, персонажи, тратящие 10куе на игры - это явная девиация и маргиналия, давайте более о массовом клиенте. А там "по соточке" стригут с совершенно пролетарской аудитории, естественно, что пока всплеск, но всё зависит от доходов в долгосроке. Эти две-три недели вообще пока не о чём не могут говорить, все только "напугаться" успели. Ну, персонажи, тратящие 10куе на игры - это явная девиация и маргиналия, давайте более о массовом клиенте. А там "по соточке" стригут с совершенно пролетарской аудитории, естественно, что пока всплеск, но всё зависит от доходов в долгосроке. Эти две-три недели вообще пока не о чём не могут говорить, все только "напугаться" успели.

Там всё гораздо сложнее чем может показаться.По сути игры это альтернативная реальной экономика.В играх есть такая штука как открытие кейсов, эта штука заменила собою игровые автоматы из 90-х, там суть и логика абсолютно та же. Ты кидаешь бабки, открываешь кейс и тебе выпадает предмет который дешевле или дороже чем сумма которую ты закинул. В играх есть крафт когда ты кидаешь в топку предметы, а в замен тебе может попасть либо в пару раз дороже, либо опять же дешевле. Шансы все математически просчитываются.На ютубах и твичах сотни чуть ли не каждый день на стримах и видосах открывают этих кейсов на тысячи баксов и соответственно у них либо дикий окуп в пару раз либо минус. Миллионы азартных людей ежедневно открывают кейсы и пытаются что-то скрафтить. На ютубах и твичах сотни популярных стримеров делают открытия на сотни и тысячи долларов прямо в прямом эфире чем еще больше подогревают азарт к этому всему. Игровые автоматы успешно жили даже в суровые 90-е, а уж сейчас выживут и подавно. Ведь желание легких денег в нищете еще больше просыпается )Кроме того, так как стоимость предметов определяется рынком, а не фиксирована, то там есть свои трейдеры, свои инвесторы, свои коллекционеры и обычные зеваки которым что-то ценное выпало, а они об этом даже не знают.Игра на стоимости предметов это примерно как игра на акциях и многим такая тема очень интересна, так как тут гораздо проще чем с реальными акциями которые просто так не купить. На ютубах опять же сотни ютуберов рассказывают как "правильно инвестировать"... даже школьники насмотревшись видосов там пытаются на этом что-то делатьПро более взрослых людей и говорить нечего, там тысячи долларов инвестируется в предметы, которые месяцами лежат мертвым грузом и ждут более высокой цены.Даже вот лично я эту девку купил на дне за 194 грн для себя месяц назад в день когда цена просела из-за того что она массово выпадала всем (этот день был известен заранее и кто хотел - подготовил банк), сегодня к утру она уже подскочила до 440 грн и есть перспективы дальнейшего роста, так как уже с вероятностью в 80% завтра она перестанет дропаться:Есть риск в виде оставшихся 20% что завтра разрабы скажут что она будет дропаться всем, а не только тем кто купил пропуск или что завтра выпустят более красивую девку и тогда эта может рухнуть в цене. Всё как с настоящими акциями, только не нужны тыщи баксов для входа и искать брокеровНо я её покупал чисто что бы бегать с ней и заодно что бы если надоест то продать дороже, а не чисто что бы заработать. А есть люди которые таких вот девок накупили сотнями именно что бы заработать.У кого денег поболее, балуется закупками скажем вот таких предметов, там рост поинтереснее:Так что не стоит недооценивать игры и их экономику, а уж в условиях карантина когда онлайн бьет все рекорды, тем более.