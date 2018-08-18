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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3331333233333334

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 101
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
8%
8
знизяться в межах 10%
15%
15
знизяться на 10-25%
35%
35
знизяться на 25%-50%
27%
27
знизяться більше, ніж на 50%
12%
12
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:56

  flyman написав:
  antonivs3 написав:airmax78 так 400грн не в год, а за раз. для пенсионеров крупная сумма, даже без коробки Фазеровских конфет, между прочим.

Там ще пару крєпостних дєвок в кровать подадуть баріну візіонєру.

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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ось і закінчився вечір @куітєльних розповідей! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 23:22

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:investorkiev Послушайте, ну все уже, мир изменился окончательно и бесповоротно. Забудьте о путешествиях. Теперь мы все в Украине будем проводить ровно 365 дней в году. 366 дней - раз в 4 года. Поэтому домик этот у реки, в саду вишневом - олицетворение украинского счастья - заиграл совершенно новыми красками. А борьба с вашим родственником выйдет на совершенно новый уровень.


Даже не знаю что ответить - непонятно: шутите вы или нет. Думаю вы и сами не знаете...

Чего бы то я шутил? А зачем я в разгар ПЦа делаю ремонт? Потому что понимаю, что куковать в Киеве в приятном современном интерьере мне будет гораздо легче морально, чем продолжать сидеть в подубитой арендованной квартире.
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 02:00

  Vlad442 написав:
  investorkiev написав:1 Отрицание.
2 Гнев.
3 Торг.
4 Депрессия.
5 Принятие.


судя по сегодняшним постам:
-Аирмакс на 1 стадии
-Флай на 2 стадии (ругает власть)
-Я в переходе с 4 на 5 стадию.

Тогда я на первой.

Ситуация с карантином временная. Жизнь, как быстро стала на паузу, так и снимется. За быстрым падением будет быстрый рост. Несколько месяцев вычеркнут из жизни людей, когда они ничего ни зарабатывали, но ничего, кроме продуктов, не потребляли. Где-то, где были пузыри, они лопнут. Мы кризисные явления прошли в 14-15 и сейчас не в самой плохой экономической форме встречаем кризис.
Накопления у людей не обнулились. Доллары после продажи использовать некуда - не лучшее время вложиться в котлован или обновить машину. Продавцы, как и покупатели, встанут на паузу.
Аренда провалится, но лендлорды люди не бедные, могут прожить несколько месяцев без пассивного дохода. Кто-то сдаст по чем дают, кто-то предпочтет передержать до осени. Главное то, что аренда как провалилась, так и быстро восстановится при снятии с паузы.

Лично я пришел к следующей стратегии. На квартирах выше среднего с свежим приличным ремонтом возле никому сейчас не нужного метро делать скидки, чтобы удержать арендаторов. На более дешевых и уставших вариантах делать скидки меньше, так как по моим наблюдениям активность в экономе достаточная и пересдать реально.
Если у людей есть средства, они останутся. Если нет, то съедут. Съедут, начну ремонты - сейчас самое время.

Большие скидки можно делать,если сдавали в агусте-сентябре 2019 по максимальной цене,а если в январе-феврале 2020?А если года полтора цены не пересматривали?Что назвать сейчас рыночной ценой во время карантина?Порядок цен какого года?Интересно Ваше мнение.По моим наблюдениям,сейчас реальные цены,по которым люди готовы снимать- января 2019
Andreiii
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 02:29

  investorkiev написав:
  Gastarbaiter написав:
  барабашов написав:Gastarbaiter
Расшифруйте написанное.
Или речь о Радуцких? Коим по торе гоев грех не развести?

Сейчас для людей с котлетой открылись возможности. Даже элементарно гоняя USD в EUR и обратно можно около 1% в день делать.


-1% в день тоже можно сделать?


В принципе можно, но тут такое дело - обе валюты свободноконвертируемые и в какой-то момент их можно применить по назначению, то есть - потратить. Нет опасности застрять в такой стремной валюте как гривна.
Я когда-то словил неплохой рост - почти все перевел в евро весной и обратно в бакс вернулся в ноябре. Получилось 26% за полгода. При этом я еще по мелочи перебегал туда-сюда, но это не считал вообще - так, на мороженное))), баксов по 200-300 в месяц.
Давно, правда, было - забросил я это дело...А зря. Карманный форекс :lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 02:32

  airmax78 написав:Если плечо добавить, то можно очень легко сделать -100%.


Не-не-не с плечом можно в трубу вылететь. Только свои и только кэш.
У нас нет приличных форексконтор. Телетрейд давно держится, могет и не кидают - не знаю.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 02:39

  Vlad442 написав:Мониторю аренду.
Самые дешевые хозяйские варианты с мебелью СССР, коврами на полу, не самых лучших локациях разлетаются. Объявления исчезают через 2-24 часа.
На 30-50% дороже с лучшим состоянием и расположением висят. Люди начали снижать цены. Посмотрим по чем сдадут.

Добавлю. Вариантов в эконом сегменте совсем не много. Если бы я задался целью снять сейчас недорого, то особого выбора нет.


По Вашему мониторингу, "самые дешевые" - какой диапазон имеют?
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 07:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:Я когда-то словил неплохой рост - почти все перевел в евро весной и обратно в бакс вернулся в ноябре. Получилось 26% за полгода. При этом я еще по мелочи перебегал туда-сюда, но это не считал вообще - так, на мороженное))), баксов по 200-300 в месяц.
Давно, правда, было - забросил я это дело...А зря. Карманный форекс


Да, задним числом, мы все бафеты с Соросами, ага. «Карманный биллиард» я знаю, а вот «карманный Форекс»?! Вы не попутали? Вот сейчас, в доллар или в евро, ностерамус? А, пофиг, вы же все равно «задним числом и на хаях успели перевернуться в одной малоизвестной обменке» потом.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 07:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Рыба-сом написав:Ну, персонажи, тратящие 10куе на игры - это явная девиация и маргиналия, давайте более о массовом клиенте. А там "по соточке" стригут с совершенно пролетарской аудитории, естественно, что пока всплеск, но всё зависит от доходов в долгосроке. Эти две-три недели вообще пока не о чём не могут говорить, все только "напугаться" успели.

Там всё гораздо сложнее чем может показаться.
По сути игры это альтернативная реальной экономика.
В играх есть такая штука как открытие кейсов, эта штука заменила собою игровые автоматы из 90-х, там суть и логика абсолютно та же. Ты кидаешь бабки, открываешь кейс и тебе выпадает предмет который дешевле или дороже чем сумма которую ты закинул. В играх есть крафт когда ты кидаешь в топку предметы, а в замен тебе может попасть либо в пару раз дороже, либо опять же дешевле. Шансы все математически просчитываются.
На ютубах и твичах сотни чуть ли не каждый день на стримах и видосах открывают этих кейсов на тысячи баксов и соответственно у них либо дикий окуп в пару раз либо минус. Миллионы азартных людей ежедневно открывают кейсы и пытаются что-то скрафтить. На ютубах и твичах сотни популярных стримеров делают открытия на сотни и тысячи долларов прямо в прямом эфире чем еще больше подогревают азарт к этому всему. Игровые автоматы успешно жили даже в суровые 90-е, а уж сейчас выживут и подавно. Ведь желание легких денег в нищете еще больше просыпается )

Кроме того, так как стоимость предметов определяется рынком, а не фиксирована, то там есть свои трейдеры, свои инвесторы, свои коллекционеры и обычные зеваки которым что-то ценное выпало, а они об этом даже не знают.

Игра на стоимости предметов это примерно как игра на акциях и многим такая тема очень интересна, так как тут гораздо проще чем с реальными акциями которые просто так не купить. На ютубах опять же сотни ютуберов рассказывают как "правильно инвестировать"... даже школьники насмотревшись видосов там пытаются на этом что-то делать :)
Про более взрослых людей и говорить нечего, там тысячи долларов инвестируется в предметы, которые месяцами лежат мертвым грузом и ждут более высокой цены.

Даже вот лично я эту девку купил на дне за 194 грн для себя месяц назад в день когда цена просела из-за того что она массово выпадала всем (этот день был известен заранее и кто хотел - подготовил банк), сегодня к утру она уже подскочила до 440 грн и есть перспективы дальнейшего роста, так как уже с вероятностью в 80% завтра она перестанет дропаться:
https://steamcommunity.com/market/listi ... 0%7C%20FBI
Есть риск в виде оставшихся 20% что завтра разрабы скажут что она будет дропаться всем, а не только тем кто купил пропуск или что завтра выпустят более красивую девку и тогда эта может рухнуть в цене. Всё как с настоящими акциями, только не нужны тыщи баксов для входа и искать брокеров :)
Но я её покупал чисто что бы бегать с ней и заодно что бы если надоест то продать дороже, а не чисто что бы заработать. А есть люди которые таких вот девок накупили сотнями именно что бы заработать.
У кого денег поболее, балуется закупками скажем вот таких предметов, там рост поинтереснее:
https://csgo.steamanalyst.com/id/307162902
https://wiki.cs.money/ru/weapons/ak-47/wild-lotus
Так что не стоит недооценивать игры и их экономику, а уж в условиях карантина когда онлайн бьет все рекорды, тем более.
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