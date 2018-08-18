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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 бер, 2020 08:11
Почему болен то? Люди всю жизнь хотели хлеба и зрелищ.
Хлеба сейчас всем дали за счет автоматизации производства еды и её стало больше чем возможно употребить, теперь вот игры и спорт решили проблему зрелища... ну а вокруг зрелищ всегда был азарт
Всё закономерно.
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Додано: Пон 30 бер, 2020 08:17
airmax78 написав:
Мир тяжело болен. Надеюсь, что не смертельно.
Так все ж вже зрозуміло. Сидить собі такой чувачок вдома, отримує базовий дохід, іжа - доставка, все інше також в онлайні. Нікуди не ходить і не літає. Спортом не займається. Помирає років в 40-50.
Планета очищується. Глобальне "потепління" і глобал енд віддтягується ще на 200-300 років. З"ясується, що 100% всіх перехворівших короною стерильні і через 100 років натуральним шляхом населення планети становить "1 млрд" і продовжує знижуватись.
Все, золотий мільярд в дії. Планета врятована. Грета в захваті. Лендлорди в .опі.
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Додано: Пон 30 бер, 2020 08:41
Kripo написав:
Да, задним числом, мы все бафеты с Соросами, ага. «Карманный биллиард» я знаю, а вот «карманный Форекс»?! Вы не попутали? Вот сейчас, в доллар или в евро, ностерамус? А, пофиг, вы же все равно «задним числом и на хаях успели перевернуться в одной малоизвестной обменке» потом.
Смотрите динамику роста заболевших в США за эти выходные.
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Додано: Пон 30 бер, 2020 09:16
Santehnik написав:
Почему болен то? Люди всю жизнь хотели хлеба и зрелищ.
Хлеба сейчас всем дали за счет автоматизации производства еды и её стало больше чем возможно употребить, теперь вот игры и спорт решили проблему зрелища... ну а вокруг зрелищ всегда был азарт
Всё закономерно.
Не те що всі люди, а люмпен-пролетаріат. Бидлота, якщо по простому.
На жаль, ця бидлота в деяких країнах має всю повноту влади.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Пон 30 бер, 2020 09:26
airmax78 написав:investorkiev
Я так и не понял: доехали вы в пункт назначения или нет? И какой может быть вискарик и крютон в доме, который стоит заброшенный. Там на неделю работы чтобы его в порядок привести, не?
можно сказать брату, что решил отдать ему дом, чтобы тот обрадовался и привел его в порядок, а привезти ему поддельных лекарств пустышек и налить водки (вискарь жалко), чтобы быстрее ласты склеил. ведь фазенда стоит как три плейстейшена и айфон, копеечка к копеечке, родыч к родычу, так победим.
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Пон 30 бер, 2020 09:34
change_pm написав: airmax78 написав:
Мир тяжело болен. Надеюсь, что не смертельно.
Так все ж вже зрозуміло. Сидить собі такой чувачок вдома, отримує базовий дохід, іжа - доставка, все інше також в онлайні. Нікуди не ходить і не літає. Спортом не займається. Помирає років в 40-50.
хрен там. средняя даже у нас 72 года, в италиях по 80. тоже без спорта.
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