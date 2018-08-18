Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Мир тяжело болен. Надеюсь, что не смертельно.
Так все ж вже зрозуміло. Сидить собі такой чувачок вдома, отримує базовий дохід, іжа - доставка, все інше також в онлайні. Нікуди не ходить і не літає. Спортом не займається. Помирає років в 40-50.
Планета очищується. Глобальне "потепління" і глобал енд віддтягується ще на 200-300 років. З"ясується, що 100% всіх перехворівших короною стерильні і через 100 років натуральним шляхом населення планети становить "1 млрд" і продовжує знижуватись.
Все, золотий мільярд в дії. Планета врятована. Грета в захваті. Лендлорди в .опі.
Kripo написав:Да, задним числом, мы все бафеты с Соросами, ага. «Карманный биллиард» я знаю, а вот «карманный Форекс»?! Вы не попутали? Вот сейчас, в доллар или в евро, ностерамус? А, пофиг, вы же все равно «задним числом и на хаях успели перевернуться в одной малоизвестной обменке» потом.
Смотрите динамику роста заболевших в США за эти выходные.
airmax78 написав:investorkiev Я так и не понял: доехали вы в пункт назначения или нет? И какой может быть вискарик и крютон в доме, который стоит заброшенный. Там на неделю работы чтобы его в порядок привести, не?
можно сказать брату, что решил отдать ему дом, чтобы тот обрадовался и привел его в порядок, а привезти ему поддельных лекарств пустышек и налить водки (вискарь жалко), чтобы быстрее ласты склеил. ведь фазенда стоит как три плейстейшена и айфон, копеечка к копеечке, родыч к родычу, так победим.
airmax78 написав:Мир тяжело болен. Надеюсь, что не смертельно.
Так все ж вже зрозуміло. Сидить собі такой чувачок вдома, отримує базовий дохід, іжа - доставка, все інше також в онлайні. Нікуди не ходить і не літає. Спортом не займається. Помирає років в 40-50.
хрен там. средняя даже у нас 72 года, в италиях по 80. тоже без спорта.
Спорт вреден. Полезна физкультура. Минут 20 ускоренной ходьбы в день достаточно. Ну и регулярный секс для здоровья для обоих полов с парой тройкой надёжных партнёрш(партнёров для дам). Тренировки пропускать нельзя!
Santehnik написав:лично я эту девку купил на дне за 194 грн для себя когда цена просела из-за того что она массово выпадала всем, сегодня она уже подскочила до 440грн и есть перспективы роста: https://steamcommunity.com/market/listi ... 0%7C%20FBI Есть риск выпустят более красивую девку и тогда эта может рухнуть в цене... не стоит недооценивать игры и их экономику
Мир тяжело болен. Надеюсь, что не смертельно.
Люди больны, мир-то справится, без людей ему даже лучше будет.
Andreiii написав:Большие скидки можно делать,если сдавали в агусте-сентябре 2019 по максимальной цене,а если в январе-феврале 2020?А если года полтора цены не пересматривали?Что назвать сейчас рыночной ценой во время карантина?Порядок цен какого года?Интересно Ваше мнение.По моим наблюдениям,сейчас реальные цены,по которым люди готовы снимать- января 2019
Цены по которым уходит быстро (1-5) дней минус 15% от уровней провала в январе-феврале 19-ого. Примерно по ценам весны 17-ого. Это мои наблюдения на сегодняшний момент. Завтра ситуация может измениться. У людей есть запас прочности. Деньги отложенные на аренду в докарантинные времена. У многих аренда оплачена до начала-середины апреля и они доживают. Сейчас каждый день некоторая часть арендаторов будет съезжать и варианты будут добавляться. С другой стороны вернувшиеся заробитчане могут поддержать этот рынок. У них есть накопления и нет желания жить с детьми/родителями. Не все выезжали на заработки из своей квартиры, которая стояла закрытая и ждала их все эти годы.