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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3333333433353336>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 101
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
8%
8
знизяться в межах 10%
15%
15
знизяться на 10-25%
35%
35
знизяться на 25%-50%
27%
27
знизяться більше, ніж на 50%
12%
12
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 09:17

  airmax78 написав:Мир тяжело болен. Надеюсь, что не смертельно.

Так все ж вже зрозуміло. Сидить собі такой чувачок вдома, отримує базовий дохід, іжа - доставка, все інше також в онлайні. Нікуди не ходить і не літає. Спортом не займається. Помирає років в 40-50.

Планета очищується. Глобальне "потепління" і глобал енд віддтягується ще на 200-300 років. З"ясується, що 100% всіх перехворівших короною стерильні і через 100 років натуральним шляхом населення планети становить "1 млрд" і продовжує знижуватись.

Все, золотий мільярд в дії. Планета врятована. Грета в захваті. Лендлорди в .опі.
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 09:41

  Kripo написав:Да, задним числом, мы все бафеты с Соросами, ага. «Карманный биллиард» я знаю, а вот «карманный Форекс»?! Вы не попутали? Вот сейчас, в доллар или в евро, ностерамус? А, пофиг, вы же все равно «задним числом и на хаях успели перевернуться в одной малоизвестной обменке» потом.

Смотрите динамику роста заболевших в США за эти выходные.
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 10:26

  airmax78 написав:investorkiev Я так и не понял: доехали вы в пункт назначения или нет? И какой может быть вискарик и крютон в доме, который стоит заброшенный. Там на неделю работы чтобы его в порядок привести, не?


можно сказать брату, что решил отдать ему дом, чтобы тот обрадовался и привел его в порядок, а привезти ему поддельных лекарств пустышек и налить водки (вискарь жалко), чтобы быстрее ласты склеил. ведь фазенда стоит как три плейстейшена и айфон, копеечка к копеечке, родыч к родычу, так победим.
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 10:34

  change_pm написав:
  airmax78 написав:Мир тяжело болен. Надеюсь, что не смертельно.

Так все ж вже зрозуміло. Сидить собі такой чувачок вдома, отримує базовий дохід, іжа - доставка, все інше також в онлайні. Нікуди не ходить і не літає. Спортом не займається. Помирає років в 40-50.


хрен там. средняя даже у нас 72 года, в италиях по 80. тоже без спорта.
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 10:58

  trololo написав:
  change_pm написав:
  airmax78 написав:Мир тяжело болен. Надеюсь, что не смертельно.

Так все ж вже зрозуміло. Сидить собі такой чувачок вдома, отримує базовий дохід, іжа - доставка, все інше також в онлайні. Нікуди не ходить і не літає. Спортом не займається. Помирає років в 40-50.


хрен там. средняя даже у нас 72 года, в италиях по 80. тоже без спорта.

Спорт вреден. Полезна физкультура. Минут 20 ускоренной ходьбы в день достаточно. Ну и регулярный секс для здоровья для обоих полов с парой тройкой надёжных партнёрш(партнёров для дам). Тренировки пропускать нельзя!
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 10:59

повтор удалён
Востаннє редагувалось dir в Пон 30 бер, 2020 11:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 11:00

  airmax78 написав:
  Santehnik написав:лично я эту девку купил на дне за 194 грн для себя когда цена просела из-за того что она массово выпадала всем, сегодня она уже подскочила до 440грн и есть перспективы роста:
https://steamcommunity.com/market/listi ... 0%7C%20FBI
Есть риск выпустят более красивую девку и тогда эта может рухнуть в цене...
не стоит недооценивать игры и их экономику

Мир тяжело болен. Надеюсь, что не смертельно.

Люди больны, мир-то справится, без людей ему даже лучше будет.
Скоро(R)
antonivs3
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 11:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Andreiii написав:Большие скидки можно делать,если сдавали в агусте-сентябре 2019 по максимальной цене,а если в январе-феврале 2020?А если года полтора цены не пересматривали?Что назвать сейчас рыночной ценой во время карантина?Порядок цен какого года?Интересно Ваше мнение.По моим наблюдениям,сейчас реальные цены,по которым люди готовы снимать- января 2019

Цены по которым уходит быстро (1-5) дней минус 15% от уровней провала в январе-феврале 19-ого. Примерно по ценам весны 17-ого.
Это мои наблюдения на сегодняшний момент. Завтра ситуация может измениться. У людей есть запас прочности. Деньги отложенные на аренду в докарантинные времена. У многих аренда оплачена до начала-середины апреля и они доживают. Сейчас каждый день некоторая часть арендаторов будет съезжать и варианты будут добавляться.
С другой стороны вернувшиеся заробитчане могут поддержать этот рынок. У них есть накопления и нет желания жить с детьми/родителями. Не все выезжали на заработки из своей квартиры, которая стояла закрытая и ждала их все эти годы.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 11:31

  Vlad442 написав:..
С другой стороны вернувшиеся заробитчане могут поддержать этот рынок. ..

у вас много знакомых заробитчан из Киева?? А условный житель Тернополя вряд ли ломанется в Киев снимать хату, чтобы без работы потусить пару месяцев. Снимет в своем Тернополе, за копейки и всех делов
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 11:41

sequence может начнет выравниваться дикий дисбаланс по ЗП и ценам на недвижку между Киевом и остальными городами Украины. посмотрим.
Скоро(R)
antonivs3
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