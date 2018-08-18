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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 бер, 2020 12:27
Vlad442 написав:
..
У людей с деньгами уже есть жилье за городом..
не у всех. Просто нах не было нужно - следить там, травку стричь.
после вынужденных посиделок в человейниках многие задумаются.
я, например, задумался, некоторые из друзей туда же
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Додано: Пон 30 бер, 2020 12:30
airmax78 написав:
.. Главное теперь не пропустить разворот. ..
у рынка всегда есть низа и верха.
когда у меня уже грузчики на работе начали посещать Египет, я понял - лучше не будет, пора животворящему кризису корректировать реальность.
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Додано: Пон 30 бер, 2020 12:30
sequence написав: Vlad442 написав:
..
Возьмем условного плиточника/отделочника/сантехника/сварщика. Где ему получится найти работу? В пгт или в облцентре?
нигде. Сейчас нигде. Стройки все стоят, рынок мелких услуг еще трепыхается, но это пока денег немного осталось.
а когда(если) вирус победят, то уровень ЗП за кордоном станет уже не немного выше Киева, как было, а намно-о-о-го. Важно, чтобы кордоны открыли, ломанутся взад табунами
Як мінімум 3 сьогодні бачив які не стоять. Ви впевнені що ВСІ будівництва стоять?
Зи. Укрбуд таки ще стоїть.
Всім процвітання!
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Додано: Пон 30 бер, 2020 12:34
Первый написав:
.. Ви впевнені що ВСІ будівництва стоять?
Зи. Укрбуд таки ще стоїть.
нет, конечно. Некоторым нужно имитировать бурную деятельность, чтобы денюшку в ОП несли. Когда ручеек иссякнет (ручеек связан с ростом курса и быстро истощится), все строители, исключительно по уважительной причине, замрут. Уле, карантин!
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Додано: Пон 30 бер, 2020 12:44
sequence написав: Первый написав:
.. Ви впевнені що ВСІ будівництва стоять?
Зи. Укрбуд таки ще стоїть.
нет, конечно. Некоторым нужно имитировать бурную деятельность, чтобы денюшку в ОП несли. Когда ручеек иссякнет (ручеек связан с ростом курса и быстро истощится), все строители, исключительно по уважительной причине, замрут. Уле, карантин!
Так, Я не зрозумів, ЗАРАЗ ВСІ будівництва стоять чи ні? Так як Ви стверджували в попередньому повідомленні.
Еслі шо, щоб не звинуватили в упередженості, ось забиті вікна в центрі Київа:-(
Востаннє редагувалось Первый
в Пон 30 бер, 2020 12:53, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Додано: Пон 30 бер, 2020 12:53
sequence написав: airmax78 написав:
.. Главное теперь не пропустить разворот. ..
у рынка всегда есть низа и верха.
когда у меня уже грузчики на работе начали посещать Египет, я понял - лучше не будет, пора животворящему кризису корректировать реальность.
Я 100 разів тут писав, що середня ЗП 500 дол/міс на руки в Києві - то вельми жирно для такої бідної держави, як Україна. З тих ЗП 500 дол/міс третина - то запозичення. А може, й половина
.
Тому - вперед до низів!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Пон 30 бер, 2020 12:56
sequence написав: antonivs3 написав:sequence
может начнет выравниваться дикий дисбаланс по ЗП и ценам на недвижку между Киевом и остальными городами Украины. посмотрим.
нет, не будет
вырастет спрос на недвигу/частные дома за городом, где гораздо комфортнее переживать всякие карантины
Навпаки.
Преміальний сегент - добряче просяде в ціні. Так було при кожній кризі.
Ця - не виняток.
Ціни прикиївських маєтків - нині 2 рази менші, ніж в 2008.
В провінційних містах - в 3 (три) рази меньші!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Пон 30 бер, 2020 12:59
Всем доброе утро!!
#распорядоклендлордов
Франт, езжай на природу! Тут уже пох на власть, свежий воздух!
Только спину немного прихватило от спанья на посредственном матрасе (у меня дома ортопедический дорогой за 1500$).
И это меня волнует сейчас больше чем все кредиты Мвф вместе взятые...
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Додано: Пон 30 бер, 2020 13:00
Frant написав:
..
Преміальний сегент - добряче просяде в ціні. Так було при кожній кризі.
Ця - не виняток.
Ціни прикиївських маєтків - нині 2 рази менші, ніж в 2008.
В провінційних містах - в 3 (три) рази меньші!
нет никаких противоречий.
просто при выборе {квартира на Горького; коттедж под Бучей} ответ не будет уже однозначный. При схожей цене
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Додано: Пон 30 бер, 2020 13:08
Frant написав: sequence написав: airmax78 написав:
.. Главное теперь не пропустить разворот. ..
у рынка всегда есть низа и верха.
когда у меня уже грузчики на работе начали посещать Египет, я понял - лучше не будет, пора животворящему кризису корректировать реальность.
Я 100 разів тут писав, що середня ЗП 500 дол/міс на руки в Києві - то вельми жирно для такої бідної держави, як Україна. З тих ЗП 500 дол/міс третина - то запозичення. А може, й половина
.
Тому - вперед до низів!
А якщо так:
зп буде 500 дол.міс., але працювати будуть не 11 міс. + 1 міс. відпустки, а всього 9 міс.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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