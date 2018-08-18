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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3336333733383339>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 101
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
8%
8
знизяться в межах 10%
15%
15
знизяться на 10-25%
35%
35
знизяться на 25%-50%
27%
27
знизяться більше, ніж на 50%
12%
12
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 13:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав:
  Frant написав:..
Преміальний сегент - добряче просяде в ціні. Так було при кожній кризі.
Ця - не виняток.

Ціни прикиївських маєтків - нині 2 рази менші, ніж в 2008.
В провінційних містах - в 3 (три) рази меньші!

нет никаких противоречий.
просто при выборе {квартира на Горького; коттедж под Бучей} ответ не будет уже однозначный. При схожей цене
Який сенс котеджу в Бучі на 5/10 сотках за відсутності роботи в Києві?

Час від часу моніторю будинки. Сегменті 200 + страшенний неліквід. Просто вражаючий.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 13:29

  sequence написав:
  airmax78 написав:.. Главное теперь не пропустить разворот. ..

у рынка всегда есть низа и верха.
когда у меня уже грузчики на работе начали посещать Египет, я понял - лучше не будет, пора животворящему кризису корректировать реальность.

Карантин длится 2 недели, а жизнь на выселках - это надолго, если не навсегда.
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 13:29

  Первый написав:..Який сенс котеджу в Бучі на 5/10 сотках за відсутності роботи в Києві?
..

Эта категория покупателей обычно не привязана к траффику (9-00 туды/18-00 обратно).
В первую очередь квартира в центре давала статус владельцу, остальное тоже прикольно, но не настолько: супермаркеты, больницы, прочее в шаговой дальности.
Когда/если людей заставят сидеть безвылазно в 4х стенах, то все преимущества, включая статусность теряют смысл, как таковой.
А выйти на крыльцо, почесать коко, пожарить шашлык в условиях "самоизоляции" куда прикольнее
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 13:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Был в центре - обочины запаркованы, людей достаточно. Но вот что они все делают - непонятно. Курьеров, кстати, очень мало - не бросаются в глаза.
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 13:32

  sequence написав:
  Первый написав:..Який сенс котеджу в Бучі на 5/10 сотках за відсутності роботи в Києві?
..

Эта категория покупателей обычно не привязана к траффику (9-00 туды/18-00 обратно).
В первую очередь квартира в центре давала статус владельцу, остальное тоже прикольно, но не настолько: супермаркеты, больницы, прочее в шаговой дальности.
Когда/если людей заставят сидеть безвылазно в 4х стенах, то все преимущества, включая статусность теряют смысл, как таковой.
А выйти на крыльцо, почесать коко, пожарить шашлык в условиях "самоизоляции" куда прикольнее

Комрады, возвращайтесь, пожалуйста, на землю. Вчера одних туристов пытались заставить посидеть 2 недели в карантине. Все видели что из этого вышло. Я, конечно, понимаю, что ПЦ и мы все умрем, но сильно утрировать не надо.
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 13:34

  sequence написав:
  Первый написав:..Який сенс котеджу в Бучі на 5/10 сотках за відсутності роботи в Києві?
..

Эта категория покупателей обычно не привязана к траффику (9-00 туды/18-00 обратно).
В первую очередь квартира в центре давала статус владельцу, остальное тоже прикольно, но не настолько: супермаркеты, больницы, прочее в шаговой дальности.
Когда/если людей заставят сидеть безвылазно в 4х стенах, то все преимущества, включая статусность теряют смысл, как таковой.
А выйти на крыльцо, почесать коко, пожарить шашлык в условиях "самоизоляции" куда прикольнее


Для самоізоляції можна мати хатинку, оздоблену вагонкою всередині. Щоб пожити там пару місяців.

Ще раз нагадую панству: дорогі об,єкти вельми специфічні в плані продажу. Попит на них низькій або взагалі відсутній. Чим дешевший товар, тим легше продається

Приятель колись інвештував 250 000 дол в маєток для себе, зараз йому пропонують 100 000 дол, і не більше.

  change_pm написав:
  sequence написав:
  Frant написав:..
Преміальний сегент - добряче просяде в ціні. Так було при кожній кризі.
Ця - не виняток.

Ціни прикиївських маєтків - нині 2 рази менші, ніж в 2008.
В провінційних містах - в 3 (три) рази меньші!

нет никаких противоречий.
просто при выборе {квартира на Горького; коттедж под Бучей} ответ не будет уже однозначный. При схожей цене


Хаха :) задежить від рівня бандитизму в країні. До мене вже доходять чутки ОБС...

Як там пан Акурт в Туреччині, не збирається повертатись?
Востаннє редагувалось Frant в Пон 30 бер, 2020 13:36, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 13:35

  sequence написав:
  Frant написав:..
Преміальний сегент - добряче просяде в ціні. Так було при кожній кризі.
Ця - не виняток.

Ціни прикиївських маєтків - нині 2 рази менші, ніж в 2008.
В провінційних містах - в 3 (три) рази меньші!

нет никаких противоречий.
просто при выборе {квартира на Горького; коттедж под Бучей} ответ не будет уже однозначный. При схожей цене


Хаха :) задежить від рівня бандитизму в країні. До мене вже доходять чутки ОБС...
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 13:35

  airmax78 написав:..
Карантин длится 2 недели, а жизнь на выселках - это надолго, если не навсегда.

уже больше двух недель. Было бы вообще неплохо, если бы 2мя месяцами ограничились.
Представьте, как прям щас: солнышко, тепло, вышел в труселях на крыльцо, почесал и полез в погреб за пузырем чего-то вкусного.
Никаких тебе масок, дезинфекторов и х****** новостей
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 13:36

  airmax78 написав:
  Gastarbaiter написав:
  antonivs3 написав:sequence может начнет выравниваться дикий дисбаланс по ЗП и ценам на недвижку между Киевом и остальными городами Украины. посмотрим.

Да. Киев по ценам на жилье и зарплатам будет приближаться к провинции.

Очень врядли. Примеры всех постоветских стран, да и вообще почти всех стран мира вам в помощь. Но особенно - постсоветских.

Вчерашние фитнес-тренеры, баристы и барберы будут завистливо смотреть на комбайнеров, достающих из карманов каклеты после уборочной. Деффки будут ссаться кипятком за трактористами, потому что только они (ну и лендлорды, конечно :mrgreen: ) смогут позволить подарить своей мальвине новый айфон.
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 13:38

  sequence написав:
  Frant написав:..
Преміальний сегент - добряче просяде в ціні. Так було при кожній кризі.
Ця - не виняток.

Ціни прикиївських маєтків - нині 2 рази менші, ніж в 2008.
В провінційних містах - в 3 (три) рази меньші!

нет никаких противоречий.
просто при выборе {квартира на Горького; коттедж под Бучей} ответ не будет уже однозначный. При схожей цене

Серйозно? Поспілкуйтесь з ріелторами, вони вам розкажуть, що легше продати при необхідності. Тобто, що необхідніше для життя.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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