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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 бер, 2020 13:22
sequence написав: Frant написав:
..
Преміальний сегент - добряче просяде в ціні. Так було при кожній кризі.
Ця - не виняток.
Ціни прикиївських маєтків - нині 2 рази менші, ніж в 2008.
В провінційних містах - в 3 (три) рази меньші!
нет никаких противоречий.
просто при выборе {квартира на Горького; коттедж под Бучей} ответ не будет уже однозначный. При схожей цене
Який сенс котеджу в Бучі на 5/10 сотках за відсутності роботи в Києві?
Час від часу моніторю будинки. Сегменті 200 + страшенний неліквід. Просто вражаючий.
Всім процвітання!
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Додано: Пон 30 бер, 2020 13:29
sequence написав: airmax78 написав:
.. Главное теперь не пропустить разворот. ..
у рынка всегда есть низа и верха.
когда у меня уже грузчики на работе начали посещать Египет, я понял - лучше не будет, пора животворящему кризису корректировать реальность.
Карантин длится 2 недели, а жизнь на выселках - это надолго, если не навсегда.
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Додано: Пон 30 бер, 2020 13:29
Первый написав:
..Який сенс котеджу в Бучі на 5/10 сотках за відсутності роботи в Києві?
..
Эта категория покупателей обычно не привязана к траффику (9-00 туды/18-00 обратно).
В первую очередь квартира в центре давала статус владельцу, остальное тоже прикольно, но не настолько: супермаркеты, больницы, прочее в шаговой дальности.
Когда/если людей заставят сидеть безвылазно в 4х стенах, то все преимущества, включая статусность теряют смысл, как таковой.
А выйти на крыльцо, почесать коко, пожарить шашлык в условиях "самоизоляции" куда прикольнее
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Додано: Пон 30 бер, 2020 13:32
Был в центре - обочины запаркованы, людей достаточно. Но вот что они все делают - непонятно. Курьеров, кстати, очень мало - не бросаются в глаза.
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Додано: Пон 30 бер, 2020 13:32
sequence написав: Первый написав:
..Який сенс котеджу в Бучі на 5/10 сотках за відсутності роботи в Києві?
..
Эта категория покупателей обычно не привязана к траффику (9-00 туды/18-00 обратно).
В первую очередь квартира в центре давала статус владельцу, остальное тоже прикольно, но не настолько: супермаркеты, больницы, прочее в шаговой дальности.
Когда/если людей заставят сидеть безвылазно в 4х стенах, то все преимущества, включая статусность теряют смысл, как таковой.
А выйти на крыльцо, почесать коко, пожарить шашлык в условиях "самоизоляции" куда прикольнее
Комрады, возвращайтесь, пожалуйста, на землю. Вчера одних туристов пытались заставить посидеть 2 недели в карантине. Все видели что из этого вышло. Я, конечно, понимаю, что ПЦ и мы все умрем, но сильно утрировать не надо.
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Додано: Пон 30 бер, 2020 13:34
sequence написав: Первый написав:
..Який сенс котеджу в Бучі на 5/10 сотках за відсутності роботи в Києві?
..
Эта категория покупателей обычно не привязана к траффику (9-00 туды/18-00 обратно).
В первую очередь квартира в центре давала статус владельцу, остальное тоже прикольно, но не настолько: супермаркеты, больницы, прочее в шаговой дальности.
Когда/если людей заставят сидеть безвылазно в 4х стенах, то все преимущества, включая статусность теряют смысл, как таковой.
А выйти на крыльцо, почесать коко, пожарить шашлык в условиях "самоизоляции" куда прикольнее
Для самоізоляції можна мати хатинку, оздоблену вагонкою всередині. Щоб пожити там пару місяців.
Ще раз нагадую панству: дорогі об,єкти вельми специфічні в плані продажу. Попит на них низькій або взагалі відсутній. Чим дешевший товар, тим легше продається
Приятель колись інвештував 250 000 дол в маєток для себе, зараз йому пропонують 100 000 дол, і не більше.
change_pm написав: sequence написав: Frant написав:
..
Преміальний сегент - добряче просяде в ціні. Так було при кожній кризі.
Ця - не виняток.
Ціни прикиївських маєтків - нині 2 рази менші, ніж в 2008.
В провінційних містах - в 3 (три) рази меньші!
нет никаких противоречий.
просто при выборе {квартира на Горького; коттедж под Бучей} ответ не будет уже однозначный. При схожей цене
Хаха
задежить від рівня бандитизму в країні. До мене вже доходять чутки ОБС...
Як там пан Акурт в Туреччині, не збирається повертатись?
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 30 бер, 2020 13:36, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Пон 30 бер, 2020 13:35
sequence написав: Frant написав:
..
Преміальний сегент - добряче просяде в ціні. Так було при кожній кризі.
Ця - не виняток.
Ціни прикиївських маєтків - нині 2 рази менші, ніж в 2008.
В провінційних містах - в 3 (три) рази меньші!
нет никаких противоречий.
просто при выборе {квартира на Горького; коттедж под Бучей} ответ не будет уже однозначный. При схожей цене
Хаха
задежить від рівня бандитизму в країні. До мене вже доходять чутки ОБС...
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Додано: Пон 30 бер, 2020 13:35
airmax78 написав:
..
Карантин длится 2 недели, а жизнь на выселках - это надолго, если не навсегда.
уже больше двух недель. Было бы вообще неплохо, если бы 2мя месяцами ограничились.
Представьте, как прям щас: солнышко, тепло, вышел в труселях на крыльцо, почесал и полез в погреб за пузырем чего-то вкусного.
Никаких тебе масок, дезинфекторов и х****** новостей
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Додано: Пон 30 бер, 2020 13:36
airmax78 написав: Gastarbaiter написав: antonivs3 написав:sequence
может начнет выравниваться дикий дисбаланс по ЗП и ценам на недвижку между Киевом и остальными городами Украины. посмотрим.
Да. Киев по ценам на жилье и зарплатам будет приближаться к провинции.
Очень врядли. Примеры всех постоветских стран, да и вообще почти всех стран мира вам в помощь. Но особенно - постсоветских.
Вчерашние фитнес-тренеры, баристы и барберы будут завистливо смотреть на комбайнеров, достающих из карманов каклеты после уборочной. Деффки будут ссаться кипятком за трактористами, потому что только они (ну и лендлорды, конечно
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Додано: Пон 30 бер, 2020 13:38
sequence написав: Frant написав:
..
Преміальний сегент - добряче просяде в ціні. Так було при кожній кризі.
Ця - не виняток.
Ціни прикиївських маєтків - нині 2 рази менші, ніж в 2008.
В провінційних містах - в 3 (три) рази меньші!
нет никаких противоречий.
просто при выборе {квартира на Горького; коттедж под Бучей} ответ не будет уже однозначный. При схожей цене
Серйозно? Поспілкуйтесь з ріелторами, вони вам розкажуть, що легше продати при необхідності. Тобто, що необхідніше для життя.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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