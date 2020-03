Додано: Пон 30 бер, 2020 14:29

Хороша жизнь на пенсии по богатству. Беда в том, что она в этой стране светит 0.001 проценту населения. Примерно такой же является ликвидность загородной недвиги. ..Хороша жизнь на пенсии по богатству. Беда в том, что она в этой стране светит 0.001 проценту населения. Примерно такой же является ликвидность загородной недвиги.

вы ачом?

В Украине, слава богу, в частных домах живет почти половина населения.

А какой %% украинцев живет без доступа к теплому туалету? А какой %% украинцев живет без доступа к теплому туалету?

літом 0% , зимою 50% . літом 0% , зимою 50% .

