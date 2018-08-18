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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 102
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
8%
8
знизяться в межах 10%
15%
15
знизяться на 10-25%
34%
35
знизяться на 25%-50%
27%
28
знизяться більше, ніж на 50%
12%
12
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 14:17

  investorkiev написав:..содержание которых в месяц обходится примерно как аренда той самой однушки.

предоставьте расчеты
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 14:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ребята, вижу что враги Украины поливают грязью нашего Президента, а он выбран честно и открыто. Эти покыдькы не уважают свою страну, поливать грязью ЗЕленского - все равно что поджечь например жовто-блакытный флаг.

Давайте в эти сложные времена поддержим ЗЕ! Ему нужна наша поддержка!
Запускаем флешмоб!

Пишем #поддерживаюЗЕ / # пiдтримуюЗЕ
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 14:21

  sequence написав:
  investorkiev написав:..содержание которых в месяц обходится примерно как аренда той самой однушки.

предоставьте расчеты


Легко. Отопление+комуналь 5-6 тыс грн/мес зимой.
Амортизация крыши, травы на газоне и газонокосилки к ней, +доезд каждый день туда/обратно, это уже больше 10 тыс грн/мес будет.
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 14:24

  Vlad442 написав:..
Стройки работают. Ремонты идут..

..пароходы плывут, самолеты летят(хоть и меньше), метро шумит - или не шумит/надоело..
на этом рынке сейчас только гастеров не хватает.
любой условный безработный "бариста" стал им конкурентом. Этих безработных "барист" десятки тысяч, а будет еще больше, если ужесточат карантин. Если еще введут закон, ограничивающий шумные работы, то и этих прижмут..
короче, завязываем бессмысленный спор. Дальнейший ход истории нас рассудит. Можем забиться на бутылку вискаря, но ходят слухи, что у завсегдатаев ветки не принято отдавать долги
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 14:25

  investorkiev написав:ак и вижу переселяющихся с однушек на ПОХе барист в частные дома под Киевом,

Правильно мислиш, Натаха-Трайбека!
Баристи, манікюрші - якщо роботи в Києві не буде - переїдуть під Київ, в села. В приватні будинки колгоспної епохи, з сортирами на вулицях!

Стануть доярками, пастушками, будуть коровам хвостикрутити!
Врешті решт, займуться продуктивною працею, а не марним витрачанням ресурсів!
Востаннє редагувалось Frant в Пон 30 бер, 2020 14:27, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 14:26

  investorkiev написав:..
Легко. Отопление+комуналь 5-6 тыс грн/мес зимой.
Амортизация крыши, травы на газоне и газонокосилки к ней, +доезд каждый день туда/обратно, это уже больше 10 тыс грн/мес будет.

это пол-палец-потолок для условного особняка в 200 квадратов.
можете озвучить "комуналь" зимой для квартиры подобной площади?
Напоминаю, я сравниваю условного небедного жителя улицы Горького, которому вовсе не обязательно в 9 приезжать в офис, в 18 обратно. Попробуйте на своем примере покумекать
Востаннє редагувалось sequence в Пон 30 бер, 2020 14:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 14:29

  investorkiev написав:
  sequence написав:
  airmax78 написав:..
Хороша жизнь на пенсии по богатству. Беда в том, что она в этой стране светит 0.001 проценту населения. Примерно такой же является ликвидность загородной недвиги.

вы ачом?
В Украине, слава богу, в частных домах живет почти половина населения.
Зачастую в ипенях, с толчком на улице, но со своим крыльцом, собакой в будке и прочими прэлэстями



А какой %% украинцев живет без доступа к теплому туалету?

літом 0% , зимою 50% .
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 14:34

  sequence написав:
  gonchik74 написав:...але поголовно живуть в заміській нерухомості (спілкуємось, питав).

а теперь таких просто станет больше!
Нервные завсегдатаи форума просто не могут понять смену парадигмы. Может не смену, но корректировку.

Я от не розумію одного, чому будувати з повного нуля?
А не взяти розвалюху із готовим адресом та підключенням е.е. і перебудувати/реконструювати або знести і збудувати нове але на тому самому місці?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 14:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав:
  investorkiev написав:..
Легко. Отопление+комуналь 5-6 тыс грн/мес зимой.
Амортизация крыши, травы на газоне и газонокосилки к ней, +доезд каждый день туда/обратно, это уже больше 10 тыс грн/мес будет.

это пол-палец-потолок для условного особняка в 200 квадратов.
можете озвучить "комуналь" зимой для квартиры подобной площади?
Напоминаю, я сравниваю условного небедного жителя улицы Горького, которому вовсе не обязательно в 9 приезжать в офис, в 18 обратно. Попробуйте на своем примере покумекать
:-)
200 квадратів на Горького коштує на продать як в Бучі 200 квадратів?

Чи Ви про що?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 14:34

  sequence написав:
  investorkiev написав:..
Легко. Отопление+комуналь 5-6 тыс грн/мес зимой.
Амортизация крыши, травы на газоне и газонокосилки к ней, +доезд каждый день туда/обратно, это уже больше 10 тыс грн/мес будет.

это пол-палец-потолок для условного особняка в 200 квадратов.
можете озвучить "комуналь" зимой для квартиры подобной площади?
Напоминаю, я сравниваю условного небедного жителя улицы Горького, которому вовсе не обязательно в 9 приезжать в офис, в 18 обратно. Попробуйте на своем примере покумекать


По квартире: 2000 грн летом весь комуналь. Этой зимой 3000грн.

Я вообще не понимаю к чему ты пишешь этот бред?

Кто переедет в часный дом? 1000 человек- жильцав РТ/ТЕтриса?
В дом за городом даже губастая телочка не переедет из НЛ, ей нужно быть в 15минутной досягаемости от своего папика.

Как ажиотаж (которого нет и не будет) на рынке домов повлияет на рынок однушек на ПОХе или Франтовых хрущей у метро Дорогожичи?
Никак!

Дом это или для очень бедных, или для очень богатых.
investorkiev
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