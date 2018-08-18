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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 бер, 2020 14:37
investorkiev
Натаха, так тобі сподобалось здешевлення київської вторинної нерухомості?
Воно вже має місце - подивись Лун.уа!
Ти готова до падіння цін новобудів до рівня 2016 проку?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Пон 30 бер, 2020 14:38
flyman написав:
..
А не взяти розвалюху із готовим адресом ..
это детали. Важна идея, столь неприятная местным флэтлордам.
Кстати, а чего флэтлорды самоназвались "лендлордами". Латифундисты, посмотри на них!
Назвались бы "Ленд роверами" или "Ленд крузерами", намного смешнее было бы
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Додано: Пон 30 бер, 2020 14:38
Frant написав:
Бу га-га!!!
Зебіли зрозуміли, що Голобородько - дійсно голий)))) І нікуя не здатний!
Просто тупий чувак з вулиці.
В якому стані прийняв і здав країну Порошенко - і в якому стані - Зеленський???
І це ще не вечір.
ты слишком ограниченный чтобы понять, что петя убивал экономику не хуже вовы.
а вове не подперло - кризис в его срок случился (кстати, это доказательство что петя неудачник (как и все бандеры, шухевичи и прочие лузеры) - был бы весь этот ппц в его срок он бы замутил надзвичайний стан и отложил выборы).
а реакция у обоих одинаково импотентская в плане страны.
ужасный конец близок - ужас без конца заипал.
недвигу ждем в пополаме (-50%) самое позднее в конце года, а вообще раньше.
Востаннє редагувалось jj1981ua
в Пон 30 бер, 2020 14:40, всього редагувалось 1 раз.
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78, Serg-ik, Карем.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые. trololo - просто неадекватный. Frant - шароварное тупое
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Додано: Пон 30 бер, 2020 14:39
airmax78 написав: antonivs3 написав:sequence
может начнет выравниваться дикий дисбаланс по ЗП и ценам на недвижку между Киевом и остальными городами Украины. посмотрим.
Он не то что не дикий - его нет в принципе. Никакого дисбаланса. Разница в 1.5-2 раза между крупнейшим городом страны, столицей и другими городами-миллионниками - это ни о чем. Или в Киеве должны быть цены и зп как Сумах или Тернополе?
а что, с переездом в Киев производительность труда автоматически повышается вдвое?
Скоро(R)
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Додано: Пон 30 бер, 2020 14:40
sequence написав: flyman написав:
..
А не взяти розвалюху із готовим адресом ..
это детали. Важна идея, столь неприятная местным флэтлордам.
Кстати, а чего флэтлорды самоназвались "лендлордами". Латифундисты, посмотри на них!
Назвались бы "Ленд роверами" или "Ленд крузерами", намного смешнее было бы
Ви маніпулят ще той:-)
Всім процвітання!
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Додано: Пон 30 бер, 2020 14:41
jj1981ua написав: Frant написав:
Бу га-га!!!
Зебіли зрозуміли, що Голобородько - дійсно голий)))) І нікуя не здатний!
Просто тупий чувак з вулиці.
В якому стані прийняв і здав країну Порошенко - і в якому стані - Зеленський???
І це ще не вечір.
ты слишком ограниченный чтобы понять, что петя убивал экономику не хуже вовы.
а вове не подперло - кризис в его срок случился. а реакция у обоих одинаково импотентская в плане страны.
ужасный конец близок - ужас без конца заипал.
недвигу ждем в пополаме (-50%) самое позднее в конце года, а вообще раньше.
ЗЕ все еще может сменить вектор гуманитарной политики и остановить войну. Это то, чего от него ждали и ждут избиратели.
Франт вообще получил Петтинг головного мозга. На томос молишься, проффесор?
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Додано: Пон 30 бер, 2020 14:41
jj1981ua написав:
что петя убивал экономику не хуже вовы
Саме тому при президенті Порошенко зростали і ВВП і зарплати((((
Не сміши, убогий.
Підтримай краще з Натахою Вову#Клоуна і дайошгривну#за60!
Лише капітуляцією!
investorkiev написав:ЗЕ все еще может и остановить войну
.
Натахо, на відміну від тебе, не всі йому це простять.
Надто багато крові пролили тут московити останнім часом.
Саме тому Сивуха вже звільнений з посади радника РНБО. Сьогодні.
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 30 бер, 2020 14:44, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Пон 30 бер, 2020 14:41
Frant написав: jj1981ua написав:
что петя убивал экономику не хуже вовы
Саме тому при президенті Порошенко зростали і ВВП і зарплати((((
Не сміши, убогий.
Підтримай краще з Натахою Вову#Клоуна!
Франт, ты гнусный предатель
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Додано: Пон 30 бер, 2020 14:42
investorkiev написав:
..
Дом это или для очень бедных, или для очень богатых.
будем посмотреть.
Просто keep in mind мою мыслю - народ захочет кислорода и будет брать хаты для себя за городом.
а флэтлорды, на то и флэтлорды, чтобы измерять градус Щастя в квадратных метрах, а не гектарах
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Додано: Пон 30 бер, 2020 14:44
investorkiev написав: Frant написав: jj1981ua написав:
что петя убивал экономику не хуже вовы
Саме тому при президенті Порошенко зростали і ВВП і зарплати((((
Не сміши, убогий.
Підтримай краще з Натахою Вову#Клоуна!
Франт, ты гнусный предатель
Натахо, вибач, але я ніколи з тобою поруч не стояв і не підтримував твої сепаратистські і ватні настрої. Правда, я ненавижу укро-бидло-еліту, але вона не тотожна українській державності. Крім Москви, Расеї, Єгипту і Туречччини - ти бувала де небудь ще, ватноголова? В країнаї ЄС - буувала?
Так тобі подобається нинішнє падіння цін КРЖН?
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 30 бер, 2020 14:47, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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