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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 102
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
8%
8
знизяться в межах 10%
15%
15
знизяться на 10-25%
34%
35
знизяться на 25%-50%
27%
28
знизяться більше, ніж на 50%
12%
12
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 14:37

investorkiev
Натаха, так тобі сподобалось здешевлення київської вторинної нерухомості?
Воно вже має місце - подивись Лун.уа!

Ти готова до падіння цін новобудів до рівня 2016 проку?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 14:38

  flyman написав:..
А не взяти розвалюху із готовим адресом ..
это детали. Важна идея, столь неприятная местным флэтлордам.
Кстати, а чего флэтлорды самоназвались "лендлордами". Латифундисты, посмотри на них!
Назвались бы "Ленд роверами" или "Ленд крузерами", намного смешнее было бы
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 14:38

  Frant написав:Бу га-га!!!
Зебіли зрозуміли, що Голобородько - дійсно голий)))) І нікуя не здатний!
Просто тупий чувак з вулиці.

В якому стані прийняв і здав країну Порошенко - і в якому стані - Зеленський???
І це ще не вечір.

ты слишком ограниченный чтобы понять, что петя убивал экономику не хуже вовы.
а вове не подперло - кризис в его срок случился (кстати, это доказательство что петя неудачник (как и все бандеры, шухевичи и прочие лузеры) - был бы весь этот ппц в его срок он бы замутил надзвичайний стан и отложил выборы).
а реакция у обоих одинаково импотентская в плане страны.
ужасный конец близок - ужас без конца заипал.
недвигу ждем в пополаме (-50%) самое позднее в конце года, а вообще раньше.
Востаннє редагувалось jj1981ua в Пон 30 бер, 2020 14:40, всього редагувалось 1 раз.
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78, Serg-ik, Карем.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые. trololo - просто неадекватный. Frant - шароварное тупое
jj1981ua
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 14:39

  airmax78 написав:
  antonivs3 написав:sequence может начнет выравниваться дикий дисбаланс по ЗП и ценам на недвижку между Киевом и остальными городами Украины. посмотрим.

Он не то что не дикий - его нет в принципе. Никакого дисбаланса. Разница в 1.5-2 раза между крупнейшим городом страны, столицей и другими городами-миллионниками - это ни о чем. Или в Киеве должны быть цены и зп как Сумах или Тернополе?

а что, с переездом в Киев производительность труда автоматически повышается вдвое?
Скоро(R)
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 14:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав:
  flyman написав:..
А не взяти розвалюху із готовим адресом ..
это детали. Важна идея, столь неприятная местным флэтлордам.
Кстати, а чего флэтлорды самоназвались "лендлордами". Латифундисты, посмотри на них!
Назвались бы "Ленд роверами" или "Ленд крузерами", намного смешнее было бы
Ви маніпулят ще той:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 14:41

  jj1981ua написав:
  Frant написав:Бу га-га!!!
Зебіли зрозуміли, що Голобородько - дійсно голий)))) І нікуя не здатний!
Просто тупий чувак з вулиці.

В якому стані прийняв і здав країну Порошенко - і в якому стані - Зеленський???
І це ще не вечір.

ты слишком ограниченный чтобы понять, что петя убивал экономику не хуже вовы.
а вове не подперло - кризис в его срок случился. а реакция у обоих одинаково импотентская в плане страны.
ужасный конец близок - ужас без конца заипал.
недвигу ждем в пополаме (-50%) самое позднее в конце года, а вообще раньше.


ЗЕ все еще может сменить вектор гуманитарной политики и остановить войну. Это то, чего от него ждали и ждут избиратели.

Франт вообще получил Петтинг головного мозга. На томос молишься, проффесор?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 14:41

  jj1981ua написав:что петя убивал экономику не хуже вовы

Саме тому при президенті Порошенко зростали і ВВП і зарплати((((
Не сміши, убогий.
Підтримай краще з Натахою Вову#Клоуна і дайошгривну#за60!

  investorkiev написав:ЗЕ все еще может и остановить войну.

Лише капітуляцією!

Натахо, на відміну від тебе, не всі йому це простять.
Надто багато крові пролили тут московити останнім часом.

Саме тому Сивуха вже звільнений з посади радника РНБО. Сьогодні.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 30 бер, 2020 14:44, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 14:41

  Frant написав:
  jj1981ua написав:что петя убивал экономику не хуже вовы

Саме тому при президенті Порошенко зростали і ВВП і зарплати((((
Не сміши, убогий.
Підтримай краще з Натахою Вову#Клоуна!


Франт, ты гнусный предатель
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 14:42

  investorkiev написав:..
Дом это или для очень бедных, или для очень богатых.

будем посмотреть.
Просто keep in mind мою мыслю - народ захочет кислорода и будет брать хаты для себя за городом.
а флэтлорды, на то и флэтлорды, чтобы измерять градус Щастя в квадратных метрах, а не гектарах
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 14:44

  investorkiev написав:
  Frant написав:
  jj1981ua написав:что петя убивал экономику не хуже вовы

Саме тому при президенті Порошенко зростали і ВВП і зарплати((((
Не сміши, убогий.
Підтримай краще з Натахою Вову#Клоуна!


Франт, ты гнусный предатель

Натахо, вибач, але я ніколи з тобою поруч не стояв і не підтримував твої сепаратистські і ватні настрої. Правда, я ненавижу укро-бидло-еліту, але вона не тотожна українській державності. Крім Москви, Расеї, Єгипту і Туречччини - ти бувала де небудь ще, ватноголова? В країнаї ЄС - буувала?


Так тобі подобається нинішнє падіння цін КРЖН? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Пон 30 бер, 2020 14:47, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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