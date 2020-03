Додано: Пон 30 бер, 2020 14:58

sequence написав: investorkiev написав: ..

Дом это или для очень бедных, или для очень богатых. ..Дом это или для очень бедных, или для очень богатых.

будем посмотреть.

Просто keep in mind мою мыслю - народ захочет кислорода и будет брать хаты для себя за городом.

а флэтлорды, на то и флэтлорды, чтобы измерять градус Щастя в квадратных метрах, а не гектарах будем посмотреть.Просто keep in mind мою мыслю - народ захочет кислорода и будет брать хаты для себя за городом.а флэтлорды, на то и флэтлорды, чтобы измерять градус Щастя в квадратных метрах, а не гектарах

та не буде того масово,

піпли і так мають дачі або спадщину в радіусі 100 км від Києва,

даже Трибека із Донбасу ...

От хто з форуму не має хатинки чи дачі в 100 км від столиці, зголошуйтесь? та не буде того масово,піпли і так мають дачі або спадщину в радіусі 100 км від Києва,даже Трибека із Донбасу ...От хто з форуму не має хатинки чи дачі в 100 км від столиці, зголошуйтесь?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/