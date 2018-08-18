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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 бер, 2020 14:46
Frant написав:investorkiev
Натахо, тобі подобається здешевлення "вторинки"?
Скоро "первинка" підтягнеться.
Где? Что можно купить на шару? Посмотрел олх. Однушка в Эврике в 18-ом перед сдачей по переуступке 37 (и было на 100% понятно, что сдадут), с документами 40. Сейчас на олх вижу по 47-50 в 14-18 готовых, но не сданных домах, которые стоят заложниками ситуации с туманными перспективами. Готового (однушек) нет вообще в продаже, кроме одного неадекватного варианта.
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Додано: Пон 30 бер, 2020 14:47
Vlad442 написав: Frant написав:investorkiev
Натахо, тобі подобається здешевлення "вторинки"?
Скоро "первинка" підтягнеться.
Где? Что можно купить на шару? Посмотрел олх. Однушка в Эврике в 18-ом перед сдачей по переуступке 37 (и было на 100% понятно, что сдадут), с документами 40. Сейчас на олх вижу по 47-50 в 14-18 готовых, но не сданных домах, которые стоят заложниками ситуации с туманными перспективами. Готового (однушек) нет вообще в продаже, кроме одного неадекватного варианта.
Мова про "вторинку". Шукайте, і побачите.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Пон 30 бер, 2020 14:48
sequence написав:
это детали. Важна идея, столь неприятная местным флэтлордам.
Кстати, а чего флэтлорды самоназвались "лендлордами". Латифундисты, посмотри на них!
Назвались бы "Ленд роверами" или "Ленд крузерами", намного смешнее было бы
Это не мы назвались, это великий и могучий английский язык. В Америке арендодателя жилой недвижимости, в том числе и квартир, называют лендлордом.
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Vlad442
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Додано: Пон 30 бер, 2020 14:49
Frant написав:
Мова про "вторинку". Шукайте, і побачите.
Так накидайте мне вариантов по Эврике хотя бы на уровне 18-ого года.
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Vlad442
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Додано: Пон 30 бер, 2020 14:58
Vlad442 написав:
..
Это не мы назвались, это великий и могучий английский язык. В Америке арендодателя жилой недвижимости, в том числе и квартир, называют лендлордом.
ага. Значит, крупный лендлорд, вроде Трибеки - латифундист?
))
Это несерьезно и явно устаревшее. Нужно актуализировать, например, "флэтлорд" или "апартмент-лорд". Когда много хат, вроде Трибеки - "мультифлэт-лорд"
Мне, повторюсь, больше по душе что-то вроде "Лендровер".
Душевненько, согласитесь, будет звучать: "Лендровер совсем зажрался, - требует предоплату за 3 месяца"
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Додано: Пон 30 бер, 2020 14:58
sequence написав: investorkiev написав:
..
Дом это или для очень бедных, или для очень богатых.
будем посмотреть.
Просто keep in mind мою мыслю - народ захочет кислорода и будет брать хаты для себя за городом.
а флэтлорды, на то и флэтлорды, чтобы измерять градус Щастя в квадратных метрах, а не гектарах
та не буде того масово,
піпли і так мають дачі або спадщину в радіусі 100 км від Києва,
даже Трибека із Донбасу ...
От хто з форуму не має хатинки чи дачі в 100 км від столиці, зголошуйтесь?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Пон 30 бер, 2020 14:59
sequence написав: investorkiev написав:
..
Дом это или для очень бедных, или для очень богатых.
будем посмотреть.
Просто keep in mind мою мыслю - народ захочет кислорода и будет брать хаты для себя за городом.
а флэтлорды, на то и флэтлорды, чтобы измерять градус Щастя в квадратных метрах, а не гектарах
Если народ массово захочет кислорода, он получит такие пробки на въезде в Киев, каких мы никогда еще не видели.
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Додано: Пон 30 бер, 2020 15:01
flyman написав:
..
От хто з форуму не має хатинки чи дачі в 100 км від столиці, зголошуйтесь?
156км у меня. Не то что бы далеко, но не рукой подать
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Додано: Пон 30 бер, 2020 15:02
airmax78 написав:
..
Если народ массово захочет кислорода, он получит такие пробки на въезде в Киев, каких мы никогда еще не видели.
а тут, внимание, следите за руками, второй прикол карантина - народ учится работать удаленно
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Додано: Пон 30 бер, 2020 15:04
sequence написав: flyman написав:
..
От хто з форуму не має хатинки чи дачі в 100 км від столиці, зголошуйтесь?
156км у меня. Не то что бы далеко, но не рукой подать
будеш брати ближче, чи "достаточно одной таблєткі"?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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