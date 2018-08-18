Додано: Пон 30 бер, 2020 16:26

Беру свои слова обратно, у власти ЗЕбилы.В законе немного не так сформулировано, но пушка среди арендаторов пошла, у них появился повод. Казус белли.Верховная Рада, которая провалила голосование за бюджет 2020, освободила нанимателей от платы за пользование имуществом с момента установления карантина Кабинетом Министров 11 марта, до завершения карантина.За принятие соответствующего законопроекта №3275 в целом проголосовали 312 депутатов при необходимых 226, в целом - 312 депутатов, передают Українськi Новини.Согласно ему, освобождение от платы осуществляется в соответствии с частью 6 (наниматель освобождается от платы за все время, в течение которого имущество не могло быть использовано им в силу обстоятельств, за которые он не отвечает) статьи 762 (плата за пользование имуществом)