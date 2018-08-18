Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:будеш брати ближче, чи "достаточно одной таблєткі"?
Жена хочет, но это среднесрочная перспектива. Пока деньги вморожены в укрбуд и нужна новая машина
от приблизно така відмазка буде не меньше чим майже у всіх
не, не отмазка ) уже звучала мысль поменять квартиру на дачу, но уперлась в момент "кто будет за ней (дачей) смотреть". Наши работы не подразумевают удаленки, равно как и десятки сообщений на форуме файнанс )) всему свое время
sequence написав: Жена хочет, но это среднесрочная перспектива. Пока деньги вморожены в укрбуд и нужна новая машина
от приблизно така відмазка буде не меньше чим майже у всіх
не, не отмазка ) уже звучала мысль поменять квартиру на дачу, но уперлась в момент "кто будет за ней (дачей) смотреть". Наши работы не подразумевают удаленки, равно как и десятки сообщений на форуме файнанс )) всему свое время
дача не для того, щоб жити цілорічно, чи у вас є зайва квартира?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Беру свои слова обратно, у власти ЗЕбилы. В законе немного не так сформулировано, но пушка среди арендаторов пошла, у них появился повод. Казус белли.
Верховная Рада, которая провалила голосование за бюджет 2020, освободила нанимателей от платы за пользование имуществом с момента установления карантина Кабинетом Министров 11 марта, до завершения карантина. За принятие соответствующего законопроекта №3275 в целом проголосовали 312 депутатов при необходимых 226, в целом - 312 депутатов, передают Українськi Новини.
Согласно ему, освобождение от платы осуществляется в соответствии с частью 6 (наниматель освобождается от платы за все время, в течение которого имущество не могло быть использовано им в силу обстоятельств, за которые он не отвечает) статьи 762 (плата за пользование имуществом)