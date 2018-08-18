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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3341334233433344

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 102
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
8%
8
знизяться в межах 10%
15%
15
знизяться на 10-25%
34%
35
знизяться на 25%-50%
27%
28
знизяться більше, ніж на 50%
12%
12
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 15:15

  sequence написав:
  flyman написав:будеш брати ближче, чи "достаточно одной таблєткі"?

Жена хочет, но это среднесрочная перспектива. Пока деньги вморожены в укрбуд и нужна новая машина

от приблизно така відмазка буде не меньше чим майже у всіх
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 15:19

  flyman написав:
  sequence написав:
  flyman написав:будеш брати ближче, чи "достаточно одной таблєткі"?

Жена хочет, но это среднесрочная перспектива. Пока деньги вморожены в укрбуд и нужна новая машина

от приблизно така відмазка буде не меньше чим майже у всіх

не, не отмазка ) уже звучала мысль поменять квартиру на дачу, но уперлась в момент "кто будет за ней (дачей) смотреть". Наши работы не подразумевают удаленки, равно как и десятки сообщений на форуме файнанс )) всему свое время
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 15:22

  investorkiev написав:..
Все.
Не будет никаких ...
Никто не ..
Никто не ..
Никаких..
Аналогично, каждый месяц карантина это -10% к ценам на недвигу.

не зарекайтесь. Все что я описал имеет место быть, вопрос в масштабах..
ну а последняя фраза резко удешевила загородную недвигу! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 15:26

  sequence написав:
  flyman написав:
  sequence написав: Жена хочет, но это среднесрочная перспектива. Пока деньги вморожены в укрбуд и нужна новая машина

от приблизно така відмазка буде не меньше чим майже у всіх

не, не отмазка ) уже звучала мысль поменять квартиру на дачу, но уперлась в момент "кто будет за ней (дачей) смотреть". Наши работы не подразумевают удаленки, равно как и десятки сообщений на форуме файнанс )) всему свое время

дача не для того, щоб жити цілорічно,
чи у вас є зайва квартира?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 15:30

  flyman написав:..
чи у вас є зайва квартира?

ну да. Недострой УБ и в Броварах сдаю
они не то чтобы лишние - у Укрбуда брали ребенку "на вырост"
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 16:26

  investorkiev написав:
  sequence написав:
  gonchik74 написав:...але поголовно живуть в заміській нерухомості (спілкуємось, питав).

а теперь таких просто станет больше!
Нервные завсегдатаи просто не могут понять смену парадигмы. Может не смену, но корректировку.
Так и вижу барист, переселяющихся в частные дома под Киевом, содержание которых обходится как аренда однушки.

Содержание частного домика в Пороскотине обходится в год примерно как месячная оренда той самой однушки, включая электричество для и газ :wink:
Скоро(R)
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 16:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://ukranews.com/news/693233-plata- ... -vzymatsya

Беру свои слова обратно, у власти ЗЕбилы.
В законе немного не так сформулировано, но пушка среди арендаторов пошла, у них появился повод. Казус белли.


Верховная Рада, которая провалила голосование за бюджет 2020, освободила нанимателей от платы за пользование имуществом с момента установления карантина Кабинетом Министров 11 марта, до завершения карантина.
За принятие соответствующего законопроекта №3275 в целом проголосовали 312 депутатов при необходимых 226, в целом - 312 депутатов, передают Українськi Новини.

Согласно ему, освобождение от платы осуществляется в соответствии с частью 6 (наниматель освобождается от платы за все время, в течение которого имущество не могло быть использовано им в силу обстоятельств, за которые он не отвечает) статьи 762 (плата за пользование имуществом)
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 16:30

  investorkiev написав:.. освободила нанимателей от платы за пользование имуществом с момента установления карантина ..

Помиру пойдете? мы не дадим!
скиньте номер карточки привата, буду вам на чашку кофе/рюмку водки/интернет скидывать мелочуху.
Так и переживем смутные времена
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 16:31

  sequence написав:
  flyman написав:..
От хто з форуму не має хатинки чи дачі в 100 км від столиці, зголошуйтесь?

156км у меня. Не то что бы далеко, но не рукой подать

по меркам Москвы "дача на среднем расстоянии, еще можно каждые выходные мотаться"
Скоро(R)
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 16:35

  antonivs3 написав:..
по меркам Москвы "дача на среднем расстоянии, еще можно каждые выходные мотаться"

туда недолго ехать, только Борисполь мешает :)
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