Додано: Чет 02 кві, 2020 16:34

investorkiev написав: vst написав: PS4 написав: смотрю на стройки - все стоят.

застройщики в панике, строители разбегаются т.к. надо кормить семьи а доехать до стройки не могут.

поставки стройматериалов сорваны, производство останавливается.

мы переходим в век глобальных недостроев.

КГС сейчас строит.



Ну Варшавский (даже если плюс) по 29000грн/м в состоянии «3 года до сдачи» - это и есть в моем понимании РАКЕТА, видимо даже карантин не сможет сбить ее с курса.



Ну Варшавский (даже если плюс) по 29000грн/м в состоянии «3 года до сдачи» - это и есть в моем понимании РАКЕТА, видимо даже карантин не сможет сбить ее с курса.

Если встанут все стройки (ну кроме ДБК4) то это будет супер, предложения не будет вообще года 2 (потому что быстро новую стройку не раскочегаришь и новую стройкомпанию не создашь), карантин закончится и ошалевшие заросшие без маникюра люди выйдут на улицы и узрят цены, от которых у них уши в трубочку свернутся.

На Варшавський вплинуло метро, якого ясно тепер, що довго ще прийдеться чекати. На Варшавський вплинуло метро, якого ясно тепер, що довго ще прийдеться чекати.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

