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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 33783379338033813382>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 106
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
8%
8
знизяться в межах 10%
15%
16
знизяться на 10-25%
33%
35
знизяться на 25%-50%
26%
28
знизяться більше, ніж на 50%
14%
15
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 16:34

  investorkiev написав:
  vst написав:
  PS4 написав:смотрю на стройки - все стоят.
застройщики в панике, строители разбегаются т.к. надо кормить семьи а доехать до стройки не могут.
поставки стройматериалов сорваны, производство останавливается.
мы переходим в век глобальных недостроев.
кто встрял - уже поздно рыпаться. вы попали.
КГС сейчас строит.


Ну Варшавский (даже если плюс) по 29000грн/м в состоянии «3 года до сдачи» - это и есть в моем понимании РАКЕТА, видимо даже карантин не сможет сбить ее с курса.

Если встанут все стройки (ну кроме ДБК4) то это будет супер, предложения не будет вообще года 2 (потому что быстро новую стройку не раскочегаришь и новую стройкомпанию не создашь), карантин закончится и ошалевшие заросшие без маникюра люди выйдут на улицы и узрят цены, от которых у них уши в трубочку свернутся.

На Варшавський вплинуло метро, якого ясно тепер, що довго ще прийдеться чекати.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 16:47

  sequence написав:
  investorkiev написав:..
Не факт. Какая альтернатива вложению? ..

какие вложения? вы о чем?
денех у людей не будет - ни у бизнеса, что зарплату уже сейчас платит без мотиваций, а чтобы персонал с голода не сдох; ни у персонала на мизерах.
откуда такие оптимисты берутся?


Ну включите вы мозги!

Вот есть условный Сержик, и есть у него под матрасом на сегодня 50куе. Он не бизнесмен, вкладывать эти деньги некуда.
Самое худшее - ну урежут ему зарплату (пусть даже отправят за свой счет) на 3 месяца карантина.

Сколько конкретно условный Сержик в режиме карантина проест из своих сбережений за 3 месяца?
При том, что ТЦ закрыты, шмотки никто не берет, по рестикам не ходит? Даже домашний персонал все сократили?
Чисто на еду. Ну пусть 1000$/мес. Пусть даже 1500$/мес.

За 3 месяца это меньше чем 5000$, менее 10% сбережений. Это в худшем случае.

Что, смертельно? Нет!
Останется у Сержа через 3 месяца потребность купить жилье? Останется!
Сколько денег у него будет? Не 50, а 45куе?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 16:50

  VladPL написав:
  PS4 написав:в сша за 2 недели - +10 000 000 человек безработных
по прогнозам, ожидается 65% безработица
вынимайте кэш откуда только можно, это ваш последний шанс


Штаты сейчас запустят печатный станок без ограничений. В какой кэш выходить? Слитки покупать? Или пересидеть это время в активах? Ситуация вообще непредсказуемая.


мне сложно пока ответить на этот вопрос
PS4
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 16:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Останется у Сержа через 3 месяца потребность купить жилье? Останется!
Сколько денег у него будет? Не 50, а 45куе?


даже если через 3 месяца карантин снимут, половина ресторанов не откроется а в оставшиеся ходить будет некому, безработица овер 50%, работы нет, ближайших перспектив нет, кто в такой ситуации будет покупать жилье на последние деньги ? даже есть останется потребность...

и да, расходы на еду на карантине реально выросли на 30%, просто стали больше жрать сидя дома
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 17:00

  Alex6 написав:
  investorkiev написав:Останется у Сержа через 3 месяца потребность купить жилье? Останется!
Сколько денег у него будет? Не 50, а 45куе?


даже если через 3 месяца карантин снимут, половина ресторанов не откроется а в оставшиеся ходить будет некому, безработица овер 50%, работы нет, ближайших перспектив нет, кто в такой ситуации будет покупать жилье на последние деньги ? даже есть останется потребность...

и да, расходы на еду на карантине реально выросли на 30%, просто стали больше жрать сидя дома


ну у меня наоборот снизились
если я тратил на - еду домой + бенз на работу + бизнесланчи + вылазки с друзьями вечерние
то сейчас я экономлю на ланчах и бензине и на вылазках(только за одну вылазку я мог спустить 10ку грн)
PS4
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 17:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  drevlyanin написав:200000$ на це не потрібно, навіть з меблями, благоустоем і т.п.

Думаю ви сильно недооцінюєте благоустрій і комунікації
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 17:02

  remark написав:
  Gastarbaiter написав:
  Santehnik написав:Столица запустила 6 дом в Варшавском+ в продажу.
По информации от людей которые связались с ОП - ценник от 1,07 млн за 36 метровую хату, за квадрат около 29к грн при 100% оплате.
29к грн за квадрат в комплексе где всего 9 месяцев назад было 18-20к.

Интересны мотивы людей, которые рассматривают сейчас инвестицию в первичку.


Сантехник радуется своему гешефту, сравнивая купленное с новыми ценниками.

Не особо то и рад, потому что я ж хочу потом ещё брать. Тут многие мантрят что бы было дороже, при этом они же потом будут платить дороже что бы зайти в следующий объект...
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 17:04

  necovi4 написав:Как почитаешь, так просто ангелы. Работают они в штатном режиме пля ))))

https://gdevkievezhithorosho.com/2020/0 ... %ba%d0%b8/


читатеям ветки: со спросом на новостройки уже недели 2 как ж%па

белив ми :)
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 17:17

  PS4 написав:мне сложно пока ответить на этот вопрос


ЦП выставил на продажу?
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 17:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  PS4 написав:ну у меня наоборот снизились
если я тратил на - еду домой + бенз на работу + бизнесланчи + вылазки с друзьями вечерние
то сейчас я экономлю на ланчах и бензине и на вылазках(только за одну вылазку я мог спустить 10ку грн)


у вас другой кейс ))

10ку грн на вылазки я тратил в год, на семью !

на работу на метро, т.е. бесплатно

ланчи эпизодически, школьный обед у детей был 30грн, сейчас дома это в разы дороже
Alex6
 
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