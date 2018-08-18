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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 02 кві, 2020 16:34
investorkiev написав: vst написав: PS4 написав:
смотрю на стройки - все стоят.
застройщики в панике, строители разбегаются т.к. надо кормить семьи а доехать до стройки не могут.
поставки стройматериалов сорваны, производство останавливается.
мы переходим в век глобальных недостроев.
кто встрял - уже поздно рыпаться. вы попали.
КГС сейчас строит.
Ну Варшавский (даже если плюс) по 29000грн/м в состоянии «3 года до сдачи» - это и есть в моем понимании РАКЕТА, видимо даже карантин не сможет сбить ее с курса.
Если встанут все стройки (ну кроме ДБК4) то это будет супер, предложения не будет вообще года 2 (потому что быстро новую стройку не раскочегаришь и новую стройкомпанию не создашь), карантин закончится и ошалевшие заросшие без маникюра люди выйдут на улицы и узрят цены, от которых у них уши в трубочку свернутся.
На Варшавський вплинуло метро, якого ясно тепер, що довго ще прийдеться чекати.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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Додано: Чет 02 кві, 2020 16:47
sequence написав: investorkiev написав:
..
Не факт. Какая альтернатива вложению? ..
какие вложения? вы о чем?
денех у людей не будет - ни у бизнеса, что зарплату уже сейчас платит без мотиваций, а чтобы персонал с голода не сдох; ни у персонала на мизерах.
откуда такие оптимисты берутся?
Ну включите вы мозги!
Вот есть условный Сержик, и есть у него под матрасом на сегодня 50куе. Он не бизнесмен, вкладывать эти деньги некуда.
Самое худшее - ну урежут ему зарплату (пусть даже отправят за свой счет) на 3 месяца карантина.
Сколько конкретно условный Сержик в режиме карантина проест из своих сбережений за 3 месяца?
При том, что ТЦ закрыты, шмотки никто не берет, по рестикам не ходит? Даже домашний персонал все сократили?
Чисто на еду. Ну пусть 1000$/мес. Пусть даже 1500$/мес.
За 3 месяца это меньше чем 5000$, менее 10% сбережений. Это в худшем случае.
Что, смертельно? Нет!
Останется у Сержа через 3 месяца потребность купить жилье? Останется!
Сколько денег у него будет? Не 50, а 45куе?
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investorkiev
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Додано: Чет 02 кві, 2020 16:50
VladPL написав: PS4 написав:
в сша за 2 недели - +10 000 000 человек безработных
по прогнозам, ожидается 65% безработица
вынимайте кэш откуда только можно, это ваш последний шанс
Штаты сейчас запустят печатный станок без ограничений. В какой кэш выходить? Слитки покупать? Или пересидеть это время в активах? Ситуация вообще непредсказуемая.
мне сложно пока ответить на этот вопрос
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PS4
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Додано: Чет 02 кві, 2020 16:52
investorkiev написав:
Останется у Сержа через 3 месяца потребность купить жилье? Останется!
Сколько денег у него будет? Не 50, а 45куе?
даже если через 3 месяца карантин снимут, половина ресторанов не откроется а в оставшиеся ходить будет некому, безработица овер 50%, работы нет, ближайших перспектив нет, кто в такой ситуации будет покупать жилье на последние деньги ? даже есть останется потребность...
и да, расходы на еду на карантине реально выросли на 30%, просто стали больше жрать сидя дома
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Alex6
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Додано: Чет 02 кві, 2020 17:00
Alex6 написав: investorkiev написав:
Останется у Сержа через 3 месяца потребность купить жилье? Останется!
Сколько денег у него будет? Не 50, а 45куе?
даже если через 3 месяца карантин снимут, половина ресторанов не откроется а в оставшиеся ходить будет некому, безработица овер 50%, работы нет, ближайших перспектив нет, кто в такой ситуации будет покупать жилье на последние деньги ? даже есть останется потребность...
и да, расходы на еду на карантине реально выросли на 30%, просто стали больше жрать сидя дома
ну у меня наоборот снизились
если я тратил на - еду домой + бенз на работу + бизнесланчи + вылазки с друзьями вечерние
то сейчас я экономлю на ланчах и бензине и на вылазках(только за одну вылазку я мог спустить 10ку грн)
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PS4
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Додано: Чет 02 кві, 2020 17:02
drevlyanin написав:
200000$ на це не потрібно, навіть з меблями, благоустоем і т.п.
Думаю ви сильно недооцінюєте благоустрій і комунікації
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Додано: Чет 02 кві, 2020 17:02
remark написав: Gastarbaiter написав: Santehnik написав:
Столица запустила 6 дом в Варшавском+ в продажу.
По информации от людей которые связались с ОП - ценник от 1,07 млн за 36 метровую хату, за квадрат около 29к грн при 100% оплате.
29к грн за квадрат в комплексе где всего 9 месяцев назад было 18-20к.
Интересны мотивы людей, которые рассматривают сейчас инвестицию в первичку.
Сантехник радуется своему гешефту, сравнивая купленное с новыми ценниками.
Не особо то и рад, потому что я ж хочу потом ещё брать. Тут многие мантрят что бы было дороже, при этом они же потом будут платить дороже что бы зайти в следующий объект...
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Додано: Чет 02 кві, 2020 17:04
читатеям ветки: со спросом на новостройки уже недели 2 как ж%па
белив ми
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Додано: Чет 02 кві, 2020 17:17
PS4 написав:
мне сложно пока ответить на этот вопрос
ЦП выставил на продажу?
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Чет 02 кві, 2020 17:17
PS4 написав:
ну у меня наоборот снизились
если я тратил на - еду домой + бенз на работу + бизнесланчи + вылазки с друзьями вечерние
то сейчас я экономлю на ланчах и бензине и на вылазках(только за одну вылазку я мог спустить 10ку грн)
у вас другой кейс ))
10ку грн на вылазки я тратил в год, на семью !
на работу на метро, т.е. бесплатно
ланчи эпизодически, школьный обед у детей был 30грн, сейчас дома это в разы дороже
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Alex6
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