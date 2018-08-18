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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 02 кві, 2020 17:19
Alex6 написав: investorkiev написав:
Останется у Сержа через 3 месяца потребность купить жилье? Останется!
Сколько денег у него будет? Не 50, а 45куе?
даже если через 3 месяца карантин снимут, половина ресторанов не откроется а в оставшиеся ходить будет некому, безработица овер 50%, работы нет, ближайших перспектив нет, кто в такой ситуации будет покупать жилье на последние деньги ? даже есть останется потребность...
и да, расходы на еду на карантине реально выросли на 30%, просто стали больше жрать сидя дома
Хз. У мене поточні витрати знизилися дуже сильно.
Секції не працюють. Змагань/конкурсів ніяких не має. Кіно/рестіки/развлєкуха лише столик на вог:-(, і то вже в середину пускати перестали. Витрата пального мізер - пробок немає, поїздок на зустрічі немає... всі по телефону чи фейстайму... дрес-коду немає... великі трати відклав.
Короче профіт.
Проте розумію, що скорочення витрат для економіки то погано.
Зи. Все життя житло купляли на останні гроші ще й по родичам позичали.
Зизи. В діях наших людей Я вже давно логіку перестав шукати і Вам рекомендую.
Всім процвітання!
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Додано: Чет 02 кві, 2020 17:19
investorkiev написав: sequence написав: investorkiev написав:
..
Не факт. Какая альтернатива вложению? ..
какие вложения? вы о чем?
денех у людей не будет - ни у бизнеса, что зарплату уже сейчас платит без мотиваций, а чтобы персонал с голода не сдох; ни у персонала на мизерах.
откуда такие оптимисты берутся?
Ну включите вы мозги!
Вот есть условный Сержик, и есть у него под матрасом на сегодня 50куе. Он не бизнесмен, вкладывать эти деньги некуда.
Самое худшее - ну урежут ему зарплату (пусть даже отправят за свой счет) на 3 месяца карантина.
Сколько конкретно условный Сержик в режиме карантина проест из своих сбережений за 3 месяца?
При том, что ТЦ закрыты, шмотки никто не берет, по рестикам не ходит? Даже домашний персонал все сократили?
Чисто на еду. Ну пусть 1000$/мес. Пусть даже 1500$/мес.
За 3 месяца это меньше чем 5000$, менее 10% сбережений. Это в худшем случае.
Что, смертельно? Нет!
Останется у Сержа через 3 месяца потребность купить жилье? Останется!
Сколько денег у него будет? Не 50, а 45куе?
тут немного недооценивается фактор того, что это может быть не 3 месяца, а 9 или 12 или 18, и не отпуск, а увольнение. и не только у Сержа, а еще у пары сотен тысяч потенциальных покупателей
и их обоснованные и подкрепленные сегодня ресурсом потребности превратятся в абстрактные мечтания на тему - имел бы я эту Клаудию Шифер, Анджелику Джоли (ну или другой подходящий объект недостижимого вожделения)
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Додано: Чет 02 кві, 2020 17:23
Gastarbaiter написав:
Мотивы застройщиков понятны. А вот что движет человеком с каклетой, чтобы даже просто звонить узнавать цены? Надежда, что цены уже рухнули и можно взять на низах? Вера в то, что "кризаминет" за пару месяцев, рОкета перезапустится и снова будут очереди арендаторов на однушки в ипенях по 500 баксов? Паническое недоверие к банкам?
лучше расскажите как там недвига в ипенях щуцына ибо не могу попасть на вашу мегапопулярную ветку
упала домкратом?
па300 у застройщиков щуцынских ипеней уже есть?
как там гастрики в РП, пашут?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 02 кві, 2020 17:28
Прохожий написав: Gastarbaiter написав:
Мотивы застройщиков понятны. А вот что движет человеком с каклетой, чтобы даже просто звонить узнавать цены? Надежда, что цены уже рухнули и можно взять на низах? Вера в то, что "кризаминет" за пару месяцев, рОкета перезапустится и снова будут очереди арендаторов на однушки в ипенях по 500 баксов? Паническое недоверие к банкам?
лучше расскажите как там недвига в ипенях щуцына ибо не могу попасть на вашу мегапопулярную ветку
упала домкратом?
па300 у застройщиков щуцынских ипеней уже есть?
как там гастрики в РП, пашут?
ау, модератор!!
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Чет 02 кві, 2020 17:34
trololo написав: PS4 написав:
мне сложно пока ответить на этот вопрос
ЦП выставил на продажу?
зачем? потролить рынок?)
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Додано: Чет 02 кві, 2020 17:37
Первый написав:
Зи. Все життя житло купляли на останні гроші ще й по родичам позичали.
звичайно на оптимізмі можна купувати і на останні і навіть в кредит, зароблю - віддам.
але зараз у більшості принципово інша ситуація, невідомо чи зароблю і чи вистачить того не протягнути ноги
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Додано: Чет 02 кві, 2020 17:42
Alex6 написав: investorkiev написав:
Останется у Сержа через 3 месяца потребность купить жилье? Останется!
Сколько денег у него будет? Не 50, а 45куе?
даже если через 3 месяца карантин снимут, половина ресторанов не откроется а в оставшиеся ходить будет некому, безработица овер 50%, работы нет, ближайших перспектив нет, кто в такой ситуации будет покупать жилье на последние деньги ? даже есть останется потребность...
и да, расходы на еду на карантине реально выросли на 30%, просто стали больше жрать сидя дома
якщо при ПА24 я ледве вжимався в $100,
то в квітні при ПА28 ще лишилася "здача", навіть після закупки різних дрібничок з аліекспрес (АА-ААА акумулятори, мікроСД карти, wifi навушники і т.п.)
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 02 кві, 2020 17:44, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Чет 02 кві, 2020 17:42
Alex6 написав: Первый написав:
Зи. Все життя житло купляли на останні гроші ще й по родичам позичали.
звичайно на оптимізмі можна купувати і на останні і навіть в кредит, зароблю - віддам.
але зараз у більшості принципово інша ситуація, невідомо чи зароблю і чи вистачить того не протягнути ноги
Згоден. Аргумент.
За виключенням протягну ноги.
Всім процвітання!
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Додано: Чет 02 кві, 2020 17:49
PS4 написав:
зачем? потролить рынок?)
выйти в кеш разве не значит продавать активы? всем советуешь, а сам не веришь?
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Додано: Чет 02 кві, 2020 18:00
adeges написав:
[тут немного недооценивается фактор того, что это может быть не 3 месяца, а 9 или 12 или 18, и не отпуск, а увольнение. и не только у Сержа, а еще у пары сотен тысяч потенциальных покупателей
Ну вот и началось. Я отправлен в отпуск за свой счёт на полмесяца...
упс.....
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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