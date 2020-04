Додано: Чет 02 кві, 2020 17:19

Ну включите вы мозги!



Вот есть условный Сержик, и есть у него под матрасом на сегодня 50куе. Он не бизнесмен, вкладывать эти деньги некуда.

Самое худшее - ну урежут ему зарплату (пусть даже отправят за свой счет) на 3 месяца карантина.



Сколько конкретно условный Сержик в режиме карантина проест из своих сбережений за 3 месяца?

При том, что ТЦ закрыты, шмотки никто не берет, по рестикам не ходит? Даже домашний персонал все сократили?

Чисто на еду. Ну пусть 1000$/мес. Пусть даже 1500$/мес.



За 3 месяца это меньше чем 5000$, менее 10% сбережений. Это в худшем случае.



Что, смертельно? Нет!

Останется у Сержа через 3 месяца потребность купить жилье? Останется!

Сколько денег у него будет? Не 50, а 45куе? Ну включите вы мозги!Вот есть условный Сержик, и есть у него под матрасом на сегодня 50куе. Он не бизнесмен, вкладывать эти деньги некуда.Самое худшее - ну урежут ему зарплату (пусть даже отправят за свой счет) на 3 месяца карантина.Сколько конкретно условный Сержик в режиме карантина проест из своих сбережений за 3 месяца?При том, что ТЦ закрыты, шмотки никто не берет, по рестикам не ходит? Даже домашний персонал все сократили?Чисто на еду. Ну пусть 1000$/мес. Пусть даже 1500$/мес.За 3 месяца это меньше чем 5000$, менее 10% сбережений. Это в худшем случае.Что, смертельно? Нет!Останется у Сержа через 3 месяца потребность купить жилье? Останется!Сколько денег у него будет? Не 50, а 45куе?



тут немного недооценивается фактор того, что это может быть не 3 месяца, а 9 или 12 или 18, и не отпуск, а увольнение. и не только у Сержа, а еще у пары сотен тысяч потенциальных покупателей



и их обоснованные и подкрепленные сегодня ресурсом потребности превратятся в абстрактные мечтания на тему - имел бы я эту Клаудию Шифер, Анджелику Джоли (ну или другой подходящий объект недостижимого вожделения) тут немного недооценивается фактор того, что это может быть не 3 месяца, а 9 или 12 или 18, и не отпуск, а увольнение. и не только у Сержа, а еще у пары сотен тысяч потенциальных покупателейи их обоснованные и подкрепленные сегодня ресурсом потребности превратятся в абстрактные мечтания на тему - имел бы я эту Клаудию Шифер, Анджелику Джоли (ну или другой подходящий объект недостижимого вожделения)

