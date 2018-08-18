investorkiev написав:

sequence написав: investorkiev написав: ..

Не факт. Какая альтернатива вложению? .. ..Не факт. Какая альтернатива вложению? ..

какие вложения? вы о чем?

денех у людей не будет - ни у бизнеса, что зарплату уже сейчас платит без мотиваций, а чтобы персонал с голода не сдох; ни у персонала на мизерах.

откуда такие оптимисты берутся? какие вложения? вы о чем?денех у людей не будет - ни у бизнеса, что зарплату уже сейчас платит без мотиваций, а чтобы персонал с голода не сдох; ни у персонала на мизерах.откуда такие оптимисты берутся?

Ну включите вы мозги!Вот есть условный Сержик, и есть у него под матрасом на сегодня 50куе. Он не бизнесмен, вкладывать эти деньги некуда.Самое худшее - ну урежут ему зарплату (пусть даже отправят за свой счет) на 3 месяца карантина.Сколько конкретно условный Сержик в режиме карантина проест из своих сбережений за 3 месяца?При том, что ТЦ закрыты, шмотки никто не берет, по рестикам не ходит? Даже домашний персонал все сократили?Чисто на еду. Ну пусть 1000$/мес. Пусть даже 1500$/мес.За 3 месяца это меньше чем 5000$, менее 10% сбережений. Это в худшем случае.Что, смертельно? Нет!Останется у Сержа через 3 месяца потребность купить жилье? Останется!Сколько денег у него будет? Не 50, а 45куе?