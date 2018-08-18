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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3379338033813382>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 106
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
8%
8
знизяться в межах 10%
15%
16
знизяться на 10-25%
33%
35
знизяться на 25%-50%
26%
28
знизяться більше, ніж на 50%
14%
15
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 17:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Alex6 написав:
  investorkiev написав:Останется у Сержа через 3 месяца потребность купить жилье? Останется!
Сколько денег у него будет? Не 50, а 45куе?


даже если через 3 месяца карантин снимут, половина ресторанов не откроется а в оставшиеся ходить будет некому, безработица овер 50%, работы нет, ближайших перспектив нет, кто в такой ситуации будет покупать жилье на последние деньги ? даже есть останется потребность...

и да, расходы на еду на карантине реально выросли на 30%, просто стали больше жрать сидя дома
Хз. У мене поточні витрати знизилися дуже сильно.

Секції не працюють. Змагань/конкурсів ніяких не має. Кіно/рестіки/развлєкуха лише столик на вог:-(, і то вже в середину пускати перестали. Витрата пального мізер - пробок немає, поїздок на зустрічі немає... всі по телефону чи фейстайму... дрес-коду немає... великі трати відклав.
Короче профіт.

Проте розумію, що скорочення витрат для економіки то погано.


Зи. Все життя житло купляли на останні гроші ще й по родичам позичали.

Зизи. В діях наших людей Я вже давно логіку перестав шукати і Вам рекомендую.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 17:19

  investorkiev написав:
  sequence написав:
  investorkiev написав:..
Не факт. Какая альтернатива вложению? ..

какие вложения? вы о чем?
денех у людей не будет - ни у бизнеса, что зарплату уже сейчас платит без мотиваций, а чтобы персонал с голода не сдох; ни у персонала на мизерах.
откуда такие оптимисты берутся?


Ну включите вы мозги!

Вот есть условный Сержик, и есть у него под матрасом на сегодня 50куе. Он не бизнесмен, вкладывать эти деньги некуда.
Самое худшее - ну урежут ему зарплату (пусть даже отправят за свой счет) на 3 месяца карантина.

Сколько конкретно условный Сержик в режиме карантина проест из своих сбережений за 3 месяца?
При том, что ТЦ закрыты, шмотки никто не берет, по рестикам не ходит? Даже домашний персонал все сократили?
Чисто на еду. Ну пусть 1000$/мес. Пусть даже 1500$/мес.

За 3 месяца это меньше чем 5000$, менее 10% сбережений. Это в худшем случае.

Что, смертельно? Нет!
Останется у Сержа через 3 месяца потребность купить жилье? Останется!
Сколько денег у него будет? Не 50, а 45куе?


тут немного недооценивается фактор того, что это может быть не 3 месяца, а 9 или 12 или 18, и не отпуск, а увольнение. и не только у Сержа, а еще у пары сотен тысяч потенциальных покупателей

и их обоснованные и подкрепленные сегодня ресурсом потребности превратятся в абстрактные мечтания на тему - имел бы я эту Клаудию Шифер, Анджелику Джоли (ну или другой подходящий объект недостижимого вожделения)
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 17:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Gastarbaiter написав:Мотивы застройщиков понятны. А вот что движет человеком с каклетой, чтобы даже просто звонить узнавать цены? Надежда, что цены уже рухнули и можно взять на низах? Вера в то, что "кризаминет" за пару месяцев, рОкета перезапустится и снова будут очереди арендаторов на однушки в ипенях по 500 баксов? Паническое недоверие к банкам?

лучше расскажите как там недвига в ипенях щуцына ибо не могу попасть на вашу мегапопулярную ветку
упала домкратом?
па300 у застройщиков щуцынских ипеней уже есть?

как там гастрики в РП, пашут?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 17:28

  Прохожий написав:
  Gastarbaiter написав:Мотивы застройщиков понятны. А вот что движет человеком с каклетой, чтобы даже просто звонить узнавать цены? Надежда, что цены уже рухнули и можно взять на низах? Вера в то, что "кризаминет" за пару месяцев, рОкета перезапустится и снова будут очереди арендаторов на однушки в ипенях по 500 баксов? Паническое недоверие к банкам?

лучше расскажите как там недвига в ипенях щуцына ибо не могу попасть на вашу мегапопулярную ветку
упала домкратом?
па300 у застройщиков щуцынских ипеней уже есть?

как там гастрики в РП, пашут?


ау, модератор!! :mrgreen: :mrgreen:
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trololo
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 17:34

  trololo написав:
  PS4 написав:мне сложно пока ответить на этот вопрос


ЦП выставил на продажу?


зачем? потролить рынок?) :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 17:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Зи. Все життя житло купляли на останні гроші ще й по родичам позичали.


звичайно на оптимізмі можна купувати і на останні і навіть в кредит, зароблю - віддам.

але зараз у більшості принципово інша ситуація, невідомо чи зароблю і чи вистачить того не протягнути ноги
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 17:42

  Alex6 написав:
  investorkiev написав:Останется у Сержа через 3 месяца потребность купить жилье? Останется!
Сколько денег у него будет? Не 50, а 45куе?


даже если через 3 месяца карантин снимут, половина ресторанов не откроется а в оставшиеся ходить будет некому, безработица овер 50%, работы нет, ближайших перспектив нет, кто в такой ситуации будет покупать жилье на последние деньги ? даже есть останется потребность...

и да, расходы на еду на карантине реально выросли на 30%, просто стали больше жрать сидя дома

якщо при ПА24 я ледве вжимався в $100,
то в квітні при ПА28 ще лишилася "здача", навіть після закупки різних дрібничок з аліекспрес (АА-ААА акумулятори, мікроСД карти, wifi навушники і т.п.)
Востаннє редагувалось flyman в Чет 02 кві, 2020 17:44, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 17:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Alex6 написав:
  Первый написав:Зи. Все життя житло купляли на останні гроші ще й по родичам позичали.


звичайно на оптимізмі можна купувати і на останні і навіть в кредит, зароблю - віддам.

але зараз у більшості принципово інша ситуація, невідомо чи зароблю і чи вистачить того не протягнути ноги

Згоден. Аргумент.
За виключенням протягну ноги.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 17:49

  PS4 написав:зачем? потролить рынок?) :mrgreen:

выйти в кеш разве не значит продавать активы? всем советуешь, а сам не веришь?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 18:00

  adeges написав:[тут немного недооценивается фактор того, что это может быть не 3 месяца, а 9 или 12 или 18, и не отпуск, а увольнение. и не только у Сержа, а еще у пары сотен тысяч потенциальных покупателей

Ну вот и началось. Я отправлен в отпуск за свой счёт на полмесяца...
упс.....
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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