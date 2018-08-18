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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 кві, 2020 18:01
Сейчас не продать
Я бы вышел
Не хочешь купить? 200К
сьемщик в придачу, 1.2к в мес
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Додано: Чет 02 кві, 2020 18:03
Serg-ik написав: adeges написав:
[тут немного недооценивается фактор того, что это может быть не 3 месяца, а 9 или 12 или 18, и не отпуск, а увольнение. и не только у Сержа, а еще у пары сотен тысяч потенциальных покупателей
Ну вот и началось. Я отправлен в отпуск за свой счёт на полмесяца...
упс.....
Держитесь там.
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Faceless
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Додано: Чет 02 кві, 2020 18:06
Мне вчера зачислили зарплату ... радуюсь как ребёнок
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Додано: Чет 02 кві, 2020 18:08
baraka написав:
читатеям ветки: со спросом на новостройки уже недели 2 как ж%па
белив ми
краткое содержание:
КГС
-как у вас дела с продажами?
- у нас увеличилось количество звонков!
Интергал
-Как продажи?
-мы проводим влажную уборку, мы не строим метры-мы продаём комфорт
и все вдруг поняли, что раньше неправильно продавли. Надо же через скаайп и мессенджеры, а они мариновали людей с мешками кеша на стульях в отделе продаж!
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Чет 02 кві, 2020 18:11
Serg-ik написав: adeges написав:
[тут немного недооценивается фактор того, что это может быть не 3 месяца, а 9 или 12 или 18, и не отпуск, а увольнение. и не только у Сержа, а еще у пары сотен тысяч потенциальных покупателей
Ну вот и началось. Я отправлен в отпуск за свой счёт на полмесяца...
упс.....
лендлорда уже уведомили о начале "арендных каникул"?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 02 кві, 2020 18:13
PS4 написав:
Сейчас не продать
Я бы вышел
Не хочешь купить? 200К
сьемщик в придачу, 1.2к в мес
дам 90к
наличными
завтра
если все вышеизложенное имеет место быть
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 02 кві, 2020 18:14
Прохожий написав: PS4 написав:
Сейчас не продать
Я бы вышел
Не хочешь купить? 200К
сьемщик в придачу, 1.2к в мес
дам 90к
наличными
завтра
если все вышеизложенное имеет место быть
Вот из за таких как ты я продавать не буду)
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Додано: Чет 02 кві, 2020 18:14
PS4 написав:
Мне вчера зачислили зарплату ... радуюсь как ребёнок
лендлорду+коммуналь уже оплатили?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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