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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3379338033813382

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 106
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
8%
8
знизяться в межах 10%
15%
16
знизяться на 10-25%
33%
35
знизяться на 25%-50%
26%
28
знизяться більше, ніж на 50%
14%
15
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 18:01

Сейчас не продать
Я бы вышел
Не хочешь купить? 200К
сьемщик в придачу, 1.2к в мес
PS4
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 18:03

  Serg-ik написав:
  adeges написав:[тут немного недооценивается фактор того, что это может быть не 3 месяца, а 9 или 12 или 18, и не отпуск, а увольнение. и не только у Сержа, а еще у пары сотен тысяч потенциальных покупателей

Ну вот и началось. Я отправлен в отпуск за свой счёт на полмесяца...
упс.....

Держитесь там.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 18:06

Мне вчера зачислили зарплату ... радуюсь как ребёнок
PS4
 
Повідомлень: 328
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 18:08

  baraka написав:
  necovi4 написав:Как почитаешь, так просто ангелы. Работают они в штатном режиме пля ))))

https://gdevkievezhithorosho.com/2020/0 ... %ba%d0%b8/


читатеям ветки: со спросом на новостройки уже недели 2 как ж%па

белив ми :)

краткое содержание:
КГС
-как у вас дела с продажами?
- у нас увеличилось количество звонков!

Интергал
-Как продажи?
-мы проводим влажную уборку, мы не строим метры-мы продаём комфорт

и все вдруг поняли, что раньше неправильно продавли. Надо же через скаайп и мессенджеры, а они мариновали людей с мешками кеша на стульях в отделе продаж!
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 18:11

  Serg-ik написав:
  adeges написав:[тут немного недооценивается фактор того, что это может быть не 3 месяца, а 9 или 12 или 18, и не отпуск, а увольнение. и не только у Сержа, а еще у пары сотен тысяч потенциальных покупателей

Ну вот и началось. Я отправлен в отпуск за свой счёт на полмесяца...
упс.....

лендлорда уже уведомили о начале "арендных каникул"?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 18:13

  PS4 написав:Сейчас не продать
Я бы вышел
Не хочешь купить? 200К
сьемщик в придачу, 1.2к в мес

дам 90к
наличными
завтра
если все вышеизложенное имеет место быть
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 18:14

  Прохожий написав:
  PS4 написав:Сейчас не продать
Я бы вышел
Не хочешь купить? 200К
сьемщик в придачу, 1.2к в мес

дам 90к
наличными
завтра
если все вышеизложенное имеет место быть

Вот из за таких как ты я продавать не буду)
PS4
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 18:14

  PS4 написав:Мне вчера зачислили зарплату ... радуюсь как ребёнок

лендлорду+коммуналь уже оплатили?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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  #<1 ... 3379338033813382
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