Додано: Чет 02 кві, 2020 23:09

PS4



Это ты Квартиры позамазывал? Изначально эти списки выкинули в группу новолипок с полными адресами и номерами квартир. Так такой хай поднялся что ппц.

Но до конца не ясно Точная ли это инфа, к ней много вопросов.

Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).

------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------