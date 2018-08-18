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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3385338633873388

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 110
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
7%
8
знизяться в межах 10%
15%
17
знизяться на 10-25%
34%
37
знизяться на 25%-50%
26%
29
знизяться більше, ніж на 50%
14%
15
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 22:55

  PS4 написав:смотрю на стройки - все стоят.
застройщики в панике, строители разбегаются т.к. надо кормить семьи а доехать до стройки не могут.
поставки стройматериалов сорваны, производство останавливается.
мы переходим в век глобальных недостроев.
кто встрял - уже поздно рыпаться. вы попали.

від вас якесь узагальнення, яке не має відношення до об'єктивної реальності, або таким брудним способом просто промоутите вторичку, :roll:
якщо не звертати увагу на тих, хто зупинився ще в минулому році, то є забудовники: 1) із заморозкою на час карантину, 2) із зменшенням темпу і кількості робіт під час карантину, 3) а є такі, що можуть і хочуть працювати, і не проблема розвозку організувати ...
Зображення
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 22:58

  vladimir07 написав:
  investorkiev написав:Я уверен что карантин не продлится до конца года - даже если трупы как в чуму будут валяться на тротуарах.

Да мы все об этом знали - и Влад442 предупреждал, и я чуть ли не на колени становилась, умоляя: ныряйте в бетон все-все-все, пока дешево и весело, бо будет потом дорого и грустно


Оказывается можно одновременно быть и дядей и тетей.

Думаю, пишет семейная пара. Риэлтор и юрист. Ничего плохого в этом нет.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 23:09

PS4

Это ты Квартиры позамазывал? Изначально эти списки выкинули в группу новолипок с полными адресами и номерами квартир. Так такой хай поднялся что ппц.
Но до конца не ясно Точная ли это инфа, к ней много вопросов.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 23:21

  Жека79 написав:PS4

Это ты Квартиры позамазывал? Изначально эти списки выкинули в группу новолипок с полными адресами и номерами квартир. Так такой хай поднялся что ппц.
Но до конца не ясно Точная ли это инфа, к ней много вопросов.

такое прислали
а есть с номерами квартир? можно скинуть?а то мои пару домов попали в список
PS4
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 23:35



А не підкажете, звідки інформація і де її можна відстежувати по Києву?
Stanislav_S
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 23:44

  Stanislav_S написав:


А не підкажете, звідки інформація і де її можна відстежувати по Києву?


Плюсую, где источник?
списки не полные, еще как минимум листик должен быть.
Ut sementem feceris, ita et metes
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Corpocrator
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 01:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Парни, подскажите, а какой максимальный срок можно оттянуть, чтобы не вступать в право собственности, и не платить коммунальные услуги? Договора инвестирования под рукой к сожалению нет,застройщик ДБК4. Вкратце опишу ситуацию: Купил прошлой зимой в 2019 квартиру тёще, счётчики на тепло на зиму не ставили, (декабрь месяц, время не подходящее) и платить по 3-4 тысячи гривен в месяц за отопление в однушке без счётчиков, совсем не было желания. Жильцы жаловались, но у них не было выбора, а мне немного повезло в том, что тёще есть где пожить,вот до сих пор тяну время, и документы на руки не получаю, а с этим короновирусом, может пусть постоит хата до лучших времён? Даже нет желания, туда заходить и начинать движение. Пусть ЖЭК комфорт-мастер сам расчехляется. Правда уже звонили пару месяцев назад, интересовались, почему не приезжаю оформить документы? ))) Так вот вопрос. Сколько можно тянуть время? )))
necovi4
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 01:50

  Corpocrator написав:
  Stanislav_S написав:


А не підкажете, звідки інформація і де її можна відстежувати по Києву?


Плюсую, где источник?
списки не полные, еще как минимум листик должен быть.

Я видел в телеграмм канале Тёмный Рыцарь с замазанными адресами, а где оригинал х.з.
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 02:09

  necovi4 написав:Парни, подскажите, а какой максимальный срок можно оттянуть, чтобы не вступать в право собственности, и не платить коммунальные услуги? Договора инвестирования под рукой к сожалению нет,застройщик ДБК4. Вкратце опишу ситуацию: Купил прошлой зимой в 2019 квартиру тёще, счётчики на тепло на зиму не ставили, (декабрь месяц, время не подходящее) и платить по 3-4 тысячи гривен в месяц за отопление в однушке без счётчиков, совсем не было желания. Жильцы жаловались, но у них не было выбора, а мне немного повезло в том, что тёще есть где пожить,вот до сих пор тяну время, и документы на руки не получаю, а с этим короновирусом, может пусть постоит хата до лучших времён? Даже нет желания, туда заходить и начинать движение. Пусть ЖЭК комфорт-мастер сам расчехляется. Правда уже звонили пару месяцев назад, интересовались, почему не приезжаю оформить документы? ))) Так вот вопрос. Сколько можно тянуть время? )))
акт приема-передачи/акт осмотра подписан?
если да, то потом все равно насчитают с момента сдачи дома в експлуатацию (в Методике про расчет отопления это расписано).
если нет, т.к. тянешь время, то см. п.1.
п3.написал в личку
кабы бы до лудших времен не настали худшие и будет ли вообще к кому идти за документами?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 03:37

  PS4 написав:смотрю на стройки - все стоят.
застройщики в панике, строители разбегаются т.к. надо кормить семьи а доехать до стройки не могут.
поставки стройматериалов сорваны, производство останавливается.
мы переходим в век глобальных недостроев.
кто встрял - уже поздно рыпаться. вы попали.


Стройки по всему миру сейчас останавливаются.
В НЙ сейчас за работы на объекте штраф 10 килобаксов в день.
Знакомый сидит на анэмплойменте дома, хотя и не уволен.
rjkz
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