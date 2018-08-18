Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
PS4 написав:смотрю на стройки - все стоят. застройщики в панике, строители разбегаются т.к. надо кормить семьи а доехать до стройки не могут. поставки стройматериалов сорваны, производство останавливается. мы переходим в век глобальных недостроев. кто встрял - уже поздно рыпаться. вы попали.
від вас якесь узагальнення, яке не має відношення до об'єктивної реальності, або таким брудним способом просто промоутите вторичку, якщо не звертати увагу на тих, хто зупинився ще в минулому році, то є забудовники: 1) із заморозкою на час карантину, 2) із зменшенням темпу і кількості робіт під час карантину, 3) а є такі, що можуть і хочуть працювати, і не проблема розвозку організувати ...
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Это ты Квартиры позамазывал? Изначально эти списки выкинули в группу новолипок с полными адресами и номерами квартир. Так такой хай поднялся что ппц. Но до конца не ясно Точная ли это инфа, к ней много вопросов.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Это ты Квартиры позамазывал? Изначально эти списки выкинули в группу новолипок с полными адресами и номерами квартир. Так такой хай поднялся что ппц. Но до конца не ясно Точная ли это инфа, к ней много вопросов.
такое прислали а есть с номерами квартир? можно скинуть?а то мои пару домов попали в список
Парни, подскажите, а какой максимальный срок можно оттянуть, чтобы не вступать в право собственности, и не платить коммунальные услуги? Договора инвестирования под рукой к сожалению нет,застройщик ДБК4. Вкратце опишу ситуацию: Купил прошлой зимой в 2019 квартиру тёще, счётчики на тепло на зиму не ставили, (декабрь месяц, время не подходящее) и платить по 3-4 тысячи гривен в месяц за отопление в однушке без счётчиков, совсем не было желания. Жильцы жаловались, но у них не было выбора, а мне немного повезло в том, что тёще есть где пожить,вот до сих пор тяну время, и документы на руки не получаю, а с этим короновирусом, может пусть постоит хата до лучших времён? Даже нет желания, туда заходить и начинать движение. Пусть ЖЭК комфорт-мастер сам расчехляется. Правда уже звонили пару месяцев назад, интересовались, почему не приезжаю оформить документы? ))) Так вот вопрос. Сколько можно тянуть время? )))
necovi4 написав:Парни, подскажите, а какой максимальный срок можно оттянуть, чтобы не вступать в право собственности, и не платить коммунальные услуги? Договора инвестирования под рукой к сожалению нет,застройщик ДБК4. Вкратце опишу ситуацию: Купил прошлой зимой в 2019 квартиру тёще, счётчики на тепло на зиму не ставили, (декабрь месяц, время не подходящее) и платить по 3-4 тысячи гривен в месяц за отопление в однушке без счётчиков, совсем не было желания. Жильцы жаловались, но у них не было выбора, а мне немного повезло в том, что тёще есть где пожить,вот до сих пор тяну время, и документы на руки не получаю, а с этим короновирусом, может пусть постоит хата до лучших времён? Даже нет желания, туда заходить и начинать движение. Пусть ЖЭК комфорт-мастер сам расчехляется. Правда уже звонили пару месяцев назад, интересовались, почему не приезжаю оформить документы? ))) Так вот вопрос. Сколько можно тянуть время? )))
акт приема-передачи/акт осмотра подписан? если да, то потом все равно насчитают с момента сдачи дома в експлуатацию (в Методике про расчет отопления это расписано). если нет, т.к. тянешь время, то см. п.1. п3.написал в личку кабы бы до лудших времен не настали худшие и будет ли вообще к кому идти за документами?
PS4 написав:смотрю на стройки - все стоят. застройщики в панике, строители разбегаются т.к. надо кормить семьи а доехать до стройки не могут. поставки стройматериалов сорваны, производство останавливается. мы переходим в век глобальных недостроев. кто встрял - уже поздно рыпаться. вы попали.
Стройки по всему миру сейчас останавливаются. В НЙ сейчас за работы на объекте штраф 10 килобаксов в день. Знакомый сидит на анэмплойменте дома, хотя и не уволен.