Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:07

Vlad442

проще? не нужно. вы не профессор в университете, а здесь не студенты первого курса.



зы. заработаете вы 0,5Х цены от аренды за 5 лет или нет - этого никто не знает.

условный "я" уже сейчас буду ездить на новой машине, а через 4-5 лет пересяду по trade in в новый кузов.

зыы. всё сказанное имеет смысл, конечно, при определённом уровне капитализации. например, от эквивалента 4-5 круш в аренде.

Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.