Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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sequence написав:сфера услуг легла полностью. Знакомая массажистка-мануальщица с 15-летним стажем, заработавшая на 2 квартиры при двух дитях, сидит без работы первый раз в жизни. Квартиры свои она сдала, к несчастью, тоже работникам сферы услуг. Жалуется, теперь хоть маникюром и стрижкой бери плату за хату.
Какие-то сферы всегда меняются. Многие специальности автоматизируют, многие уходят в оффлайн. Такова жизнь.
Народ, карантин 2 недели с перспективой продления до 2 месяцев, а вы рассуждаете как будто это на 20 лет.
Какая автоматизация? Чего именно? Маникюра? Массажа? Кафе у дома? Не несите ерунды.
Даже ваша сфера Биг4 на удаленке стонет и долго не протянет, может пару месяцев. Через год карантина она была бы уже Смол4.
airmax78 написав:.. Какой кабель? У меня 2 электрифицированных машиноместа. 8кВт на каждом. Официальное подключние к Киевэнерго.
угу. У всех ваших соседей такой же расклад и если захотят, без проблем? на чем ездите? Тесла/Лиф/i3...? За город пробовали выезжать дальше 100 км? там как? У нас явно не та страна, на которой стоит спешить кататься на электро, к тому же, электричество последние годы предательски дорожает, а нефть - дешевеет. Смысла и раньше не было, сплошь хайп, сейчас пропал подчистую
Вопрос уже больше не в разницу цен на нефть и электричество (в долгосроке, электричество будет +/- бесплатным по-сравнению с нефтью, а цены на нефть на сегодняшнем уровне на долго не задержаться). Вопрос в экологии, экономии на обслуживании и эффективности электродвигателей. А она не сравнится с ДВС. Более эффективное всегда вытесняет менее эффективное. Плюс молодому поколению электромобили гораздо ближе, чем авто с ДВС.
Бензин по 20.50 грн за літр. Тесла на моменті не потрібна взагалі.
Vlad442 проще? не нужно. вы не профессор в университете, а здесь не студенты первого курса.
зы. заработаете вы 0,5Х цены от аренды за 5 лет или нет - этого никто не знает. условный "я" уже сейчас буду ездить на новой машине, а через 4-5 лет пересяду по trade in в новый кузов. зыы. всё сказанное имеет смысл, конечно, при определённом уровне капитализации. например, от эквивалента 4-5 круш в аренде.
Yuri_T написав:Vlad442 проще? не нужно. вы не профессор в университете, а здесь не студенты первого курса.
зы. заработаете вы 0,5Х цены от аренды за 5 лет или нет - этого никто не знает. условный "я" уже сейчас буду ездить на новой машине, а через 4-5 лет пересяду по trade in в новый кузов. зыы. всё сказанное имеет смысл, конечно, при определённом уровне капитализации. например, от эквивалента 4-5 круш в аренде.
Вы обижаетесь на "проще", но не хотите представить ситуацию целиком и понять мою точку зрения, что оба варианта вложения/траты приводят к улучшению жизни. Хорошо. Буду отвечать в вашем стиле. Условный "вы" выедет на А8 из салона и сразу ему помнет дверь и стойку дедушка на Таврии. -30% к цене. Потом эту машину угонят, а страховая (если есть страховка, которая сопоставима с арендой однушки) будет морозиться. Лендлорд же будет на эти деньги в это время жить и снимать жилье в Тае и купаться в теплом море.
От уровня капитализации не зависит. Всегда есть альтернатива. Машина 1-2 "крушам", хороший дом для себя 4-5.
Yuri_T написав:даже смотреть нечего. покупайте новую машину и живите в удовольствие.
автопрому, в целом, совершенно безразлично, когда именно семья условного Владика купит дорогую машину. или сейчас, или потом. когда скопытившийся или, перефразируя классика, внезапно скопытившийся флэтлорд, всю жизнь потративший на выдавливание последних копеек с арендаторов, где-то с облаков будет наблюдать, как ровно через неделю после вступления в наследство его потомки сольют к чертям собачьим всё его наследие, купят условную A8 себе, X6 жене, сиськи любовнице и две гвоздички на кладбище.
Если ребёнок дол6оёб то так и будет. Нужно правильно воспитывать и привить правильное понимание жизни, если же вы видите, что ваши потуги тщетны то можно пускаться во все тяжкие
У вас какая то навязчивая идея по поводу корыстных наследничков. Может были случаи (истории знакомых)?