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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 339433953396339733983399>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 112
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
7%
8
знизяться в межах 10%
15%
17
знизяться на 10-25%
34%
38
знизяться на 25%-50%
26%
29
знизяться більше, ніж на 50%
14%
16
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:01

  BIGor написав:
  sequence написав:сфера услуг легла полностью. Знакомая массажистка-мануальщица с 15-летним стажем, заработавшая на 2 квартиры при двух дитях, сидит без работы первый раз в жизни.
Квартиры свои она сдала, к несчастью, тоже работникам сферы услуг.
Жалуется, теперь хоть маникюром и стрижкой бери плату за хату.

Какие-то сферы всегда меняются. Многие специальности автоматизируют, многие уходят в оффлайн. Такова жизнь.



Народ, карантин 2 недели с перспективой продления до 2 месяцев, а вы рассуждаете как будто это на 20 лет.

Какая автоматизация? Чего именно? Маникюра? Массажа? Кафе у дома? Не несите ерунды.

Даже ваша сфера Биг4 на удаленке стонет и долго не протянет, может пару месяцев. Через год карантина она была бы уже Смол4.
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  sequence написав:
  airmax78 написав:..
Какой кабель? У меня 2 электрифицированных машиноместа. 8кВт на каждом. Официальное подключние к Киевэнерго.

угу.
У всех ваших соседей такой же расклад и если захотят, без проблем? на чем ездите? Тесла/Лиф/i3...? За город пробовали выезжать дальше 100 км? там как?
У нас явно не та страна, на которой стоит спешить кататься на электро, к тому же, электричество последние годы предательски дорожает, а нефть - дешевеет. Смысла и раньше не было, сплошь хайп, сейчас пропал подчистую

Вопрос уже больше не в разницу цен на нефть и электричество (в долгосроке, электричество будет +/- бесплатным по-сравнению с нефтью, а цены на нефть на сегодняшнем уровне на долго не задержаться). Вопрос в экологии, экономии на обслуживании и эффективности электродвигателей. А она не сравнится с ДВС. Более эффективное всегда вытесняет менее эффективное. Плюс молодому поколению электромобили гораздо ближе, чем авто с ДВС.
Бензин по 20.50 грн за літр. Тесла на моменті не потрібна взагалі.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:07

Vlad442
проще? не нужно. вы не профессор в университете, а здесь не студенты первого курса.

зы. заработаете вы 0,5Х цены от аренды за 5 лет или нет - этого никто не знает.
условный "я" уже сейчас буду ездить на новой машине, а через 4-5 лет пересяду по trade in в новый кузов.
зыы. всё сказанное имеет смысл, конечно, при определённом уровне капитализации. например, от эквивалента 4-5 круш в аренде.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

босяцкий подгон желающим обзавестись недвигой в Италии и Франции, вместо "круш"
https://lenta.ru/news/2020/04/03/villa_sales/
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:22

  investorkiev написав:Даже ваша сфера Биг4 на удаленке стонет и долго не протянет, может пару месяцев. Через год карантина она была бы уже Смол4.

Биг 4 может работать на удаленке бесконечно. Вопрос в заморозке оппортьюнитиз и местами новых проектов клиентами. А эта проблема имеет место быть и нарастает
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:24

  Yuri_T написав:Vlad442
проще? не нужно. вы не профессор в университете, а здесь не студенты первого курса.

зы. заработаете вы 0,5Х цены от аренды за 5 лет или нет - этого никто не знает.
условный "я" уже сейчас буду ездить на новой машине, а через 4-5 лет пересяду по trade in в новый кузов.
зыы. всё сказанное имеет смысл, конечно, при определённом уровне капитализации. например, от эквивалента 4-5 круш в аренде.

Вы обижаетесь на "проще", но не хотите представить ситуацию целиком и понять мою точку зрения, что оба варианта вложения/траты приводят к улучшению жизни.
Хорошо. Буду отвечать в вашем стиле.
Условный "вы" выедет на А8 из салона и сразу ему помнет дверь и стойку дедушка на Таврии. -30% к цене. Потом эту машину угонят, а страховая (если есть страховка, которая сопоставима с арендой однушки) будет морозиться.
Лендлорд же будет на эти деньги в это время жить и снимать жилье в Тае и купаться в теплом море.

От уровня капитализации не зависит. Всегда есть альтернатива. Машина 1-2 "крушам", хороший дом для себя 4-5.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:27

  Yuri_T написав:даже смотреть нечего. покупайте новую машину и живите в удовольствие.

автопрому, в целом, совершенно безразлично, когда именно семья условного Владика купит дорогую машину. или сейчас, или потом.
когда скопытившийся или, перефразируя классика, внезапно скопытившийся флэтлорд, всю жизнь потративший на выдавливание последних копеек с арендаторов, где-то с облаков будет наблюдать, как ровно через неделю после вступления в наследство его потомки сольют к чертям собачьим всё его наследие, купят условную A8 себе, X6 жене, сиськи любовнице и две гвоздички на кладбище.

Если ребёнок дол6оёб то так и будет. Нужно правильно воспитывать и привить правильное понимание жизни, если же вы видите, что ваши потуги тщетны то можно пускаться во все тяжкие

У вас какая то навязчивая идея по поводу корыстных наследничков. Может были случаи (истории знакомых)?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:30

Даже в этом случае, что лучше оставить ребенку, 30-летнюю однушку (которая 3 раза окуплась), или 30-летнюю А8?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:33

  Vlad442 написав:Даже в этом случае, что лучше оставить ребенку, 30-летнюю однушку (которая 3 раза окуплась), или 30-летнюю А8?

Вилла в Италии, ИМХО, выглядит как-то уютнее, что-ли
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:39

  Vlad442 написав:Даже в этом случае, что лучше оставить ребенку, 30-летнюю однушку (которая 3 раза окуплась), или 30-летнюю А8?

Никогда особо не был поклонником роскошных авто, всегда относился как к средству передвижения. Думаю ваше мировоззрение мне намного ближе
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