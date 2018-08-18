|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:39
sequence написав: Vlad442 написав:
Даже в этом случае, что лучше оставить ребенку, 30-летнюю однушку (которая 3 раза окуплась), или 30-летнюю А8?
Вилла в Италии, ИМХО, выглядит как-то уютнее, что-ли
Если ты живёшь в Италии
-
hume
-
-
- Повідомлень: 6303
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 599 раз.
- Подякували: 942 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:43
Бред. В лесу от сосны можно заразиться что ли? И при чем тут документы. Почему 2 родственника не могут идти рядом. И зачем маска на улице.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 21590
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1489 раз.
- Подякували: 2202 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:44
sequence написав: BIGor написав:
.. Многие специальности автоматизируют, многие уходят в оффлайн. Такова жизнь.
когда вас будет стричь робот-парикмахер и массажировать робот-массажер, вернемся к этому разговору.
если доживем
Подумайте кто Вас будет стричь и массажировать ближайшие 3 месяца.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 3331
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 579 раз.
- Подякували: 685 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:47
BIGor написав: sequence написав: BIGor написав:
.. Многие специальности автоматизируют, многие уходят в оффлайн. Такова жизнь.
когда вас будет стричь робот-парикмахер и массажировать робот-массажер, вернемся к этому разговору.
если доживем
Подумайте кто Вас будет стричь и массажировать ближайшие 3 месяца.
Стрижет жена, на массаж прямо сейчас хожу к вышеуказанному сабжу.
Маникюром, э-э-э, не пользуюсь, кофеварка есть
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 3380
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 421 раз.
- Подякували: 809 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:50
hxbbgaf написав:
Бред. В лесу от сосны можно заразиться что ли? И при чем тут документы. Почему 2 родственника не могут идти рядом. И зачем маска на улице.
Не без того ... Але - "вільнолюди" не бажають обмежуватися в принципі . Шашлики , пікніки , гулянки . 2 можуть - а 3 вже ні - хіба з дитиною ... Документи взагалі незрозуміло звідки взялися . Маска на вулиці без людей хоча б далі 3 м - просто обмеження дихання .
Фіг його знає - сидить хтось і вигадує - як сформулювати . Кількість людей , які це пишуть-редагують - дуже обмежена . Керівництво прочитало - щось поправило - і пішло в роботу ... Так і вилазять якісь дурниці ...
-
Puente
-
-
- Повідомлень: 2857
- З нами з: 12.08.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 341 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:51
Yuri_T написав:
зыы. всё сказанное имеет смысл, конечно, при определённом уровне капитализации. например, от эквивалента 4-5 круш в аренде.
Не понял этот абзац, не могли бы вы обьяснить что имели в виду?
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 2120
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 234 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:51
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 10560
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 180 раз.
- Подякували: 934 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:52
hume написав: sequence написав: Vlad442 написав:
Даже в этом случае, что лучше оставить ребенку, 30-летнюю однушку (которая 3 раза окуплась), или 30-летнюю А8?
Вилла в Италии, ИМХО, выглядит как-то уютнее, что-ли
Если ты живёшь в Италии
Вилла в Италии, хоть и накладна в содержании, всегда пригодится. Детям.
А при нашей депопуляции, квартирка в Киеве может сравниться с ценой с квартиркой в Припяти. Через одно-два поколения
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 3380
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 421 раз.
- Подякували: 809 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:53
Для того, чтобы вычислить угол взлета трибекиной ракеты немного запоздало начал вести статистику. Сегодня очередная дата замера и могу сказать - квартир стало меньше чем месяц назад. А по сравнению с февралем (локальный максимум), так вообще на 23-39% (!). То ли люди действительно обратили взор на вторичку вместо копыт в новострой, то ли те, кто выставлял свои квартиры на продажу решили их снять до выяснения.
Но это на ЛУНе я смотрю - возможно что и он не отражает картины в целом.
-
striped
-
-
- Повідомлень: 1078
- З нами з: 10.12.08
- Подякував: 1132 раз.
- Подякували: 342 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:53
Yuri_T написав: sequence написав:
так что xер на ту дополнительную квартиру, пока решил взять ж0повозку, да понадежнее.
однако, посмотрим
даже смотреть нечего. покупайте новую машину и живите в удовольствие.
автопрому, в целом, совершенно безразлично, когда именно семья условного Владика купит дорогую машину. или сейчас, или потом.
когда скопытившийся или, перефразируя классика, внезапно скопытившийся флэтлорд, всю жизнь потративший на выдавливание последних копеек с арендаторов, где-то с облаков будет наблюдать, как ровно через неделю после вступления в наследство его потомки сольют к чертям собачьим всё его наследие, купят условную A8 себе, X6 жене, сиськи любовнице и две гвоздички на кладбище.
так тре навчати нащадків "копійочка до копійочки". а потім, як пасивний дохід буде вищий за поточні витрати, можна починати трати їх на предмети статусу та розкоші.
А не різати курку, яка несе золоті яйця
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 18146
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1028 раз.
- Подякували: 1177 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|18168
|2936246
|
|
|12
|11704
|
Чет 12 бер, 2020 16:14
detec
|
|464
|195888
|
|