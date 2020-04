Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:53

Yuri_T написав: sequence написав: так что xер на ту дополнительную квартиру, пока решил взять ж0повозку, да понадежнее.

даже смотреть нечего. покупайте новую машину и живите в удовольствие.



автопрому, в целом, совершенно безразлично, когда именно семья условного Владика купит дорогую машину. или сейчас, или потом.

так тре навчати нащадків "копійочка до копійочки". а потім, як пасивний дохід буде вищий за поточні витрати, можна починати трати їх на предмети статусу та розкоші.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/