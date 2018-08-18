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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 33953396339733983399>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 112
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
7%
8
знизяться в межах 10%
15%
17
знизяться на 10-25%
34%
38
знизяться на 25%-50%
26%
29
знизяться більше, ніж на 50%
14%
16
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:39

  sequence написав:
  Vlad442 написав:Даже в этом случае, что лучше оставить ребенку, 30-летнюю однушку (которая 3 раза окуплась), или 30-летнюю А8?

Вилла в Италии, ИМХО, выглядит как-то уютнее, что-ли

Если ты живёшь в Италии
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:43

Бред. В лесу от сосны можно заразиться что ли? И при чем тут документы. Почему 2 родственника не могут идти рядом. И зачем маска на улице.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:44

  sequence написав:
  BIGor написав:.. Многие специальности автоматизируют, многие уходят в оффлайн. Такова жизнь.

когда вас будет стричь робот-парикмахер и массажировать робот-массажер, вернемся к этому разговору.
если доживем

Подумайте кто Вас будет стричь и массажировать ближайшие 3 месяца.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:47

  BIGor написав:
  sequence написав:
  BIGor написав:.. Многие специальности автоматизируют, многие уходят в оффлайн. Такова жизнь.

когда вас будет стричь робот-парикмахер и массажировать робот-массажер, вернемся к этому разговору.
если доживем

Подумайте кто Вас будет стричь и массажировать ближайшие 3 месяца.

Стрижет жена, на массаж прямо сейчас хожу к вышеуказанному сабжу.
Маникюром, э-э-э, не пользуюсь, кофеварка есть
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:50

  hxbbgaf написав:Бред. В лесу от сосны можно заразиться что ли? И при чем тут документы. Почему 2 родственника не могут идти рядом. И зачем маска на улице.


Не без того ... Але - "вільнолюди" не бажають обмежуватися в принципі . Шашлики , пікніки , гулянки . 2 можуть - а 3 вже ні - хіба з дитиною ... Документи взагалі незрозуміло звідки взялися . Маска на вулиці без людей хоча б далі 3 м - просто обмеження дихання .
Фіг його знає - сидить хтось і вигадує - як сформулювати . Кількість людей , які це пишуть-редагують - дуже обмежена . Керівництво прочитало - щось поправило - і пішло в роботу ... Так і вилазять якісь дурниці ...
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:51

  Yuri_T написав:зыы. всё сказанное имеет смысл, конечно, при определённом уровне капитализации. например, от эквивалента 4-5 круш в аренде.

Не понял этот абзац, не могли бы вы обьяснить что имели в виду?
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:51

редко ссылками кидаемся
Медовый, трёшка-малышка за 57000
https://www.olx.ua/obyavlenie/luchshaya ... ac592b0a37
не мало ли?

сюда, не звонил, одна и та же квартира за 50 и 77 куе

https://www.olx.ua/obyavlenie/trehkomna ... 73523df144

https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-3- ... b49d4df124
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:52

  hume написав:
  sequence написав:
  Vlad442 написав:Даже в этом случае, что лучше оставить ребенку, 30-летнюю однушку (которая 3 раза окуплась), или 30-летнюю А8?

Вилла в Италии, ИМХО, выглядит как-то уютнее, что-ли

Если ты живёшь в Италии

Вилла в Италии, хоть и накладна в содержании, всегда пригодится. Детям.
А при нашей депопуляции, квартирка в Киеве может сравниться с ценой с квартиркой в Припяти. Через одно-два поколения
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Для того, чтобы вычислить угол взлета трибекиной ракеты немного запоздало начал вести статистику. Сегодня очередная дата замера и могу сказать - квартир стало меньше чем месяц назад. А по сравнению с февралем (локальный максимум), так вообще на 23-39% (!). То ли люди действительно обратили взор на вторичку вместо копыт в новострой, то ли те, кто выставлял свои квартиры на продажу решили их снять до выяснения.
Но это на ЛУНе я смотрю - возможно что и он не отражает картины в целом.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:53

  Yuri_T написав:
  sequence написав:так что xер на ту дополнительную квартиру, пока решил взять ж0повозку, да понадежнее.
однако, посмотрим

даже смотреть нечего. покупайте новую машину и живите в удовольствие.

автопрому, в целом, совершенно безразлично, когда именно семья условного Владика купит дорогую машину. или сейчас, или потом.
когда скопытившийся или, перефразируя классика, внезапно скопытившийся флэтлорд, всю жизнь потративший на выдавливание последних копеек с арендаторов, где-то с облаков будет наблюдать, как ровно через неделю после вступления в наследство его потомки сольют к чертям собачьим всё его наследие, купят условную A8 себе, X6 жене, сиськи любовнице и две гвоздички на кладбище.

так тре навчати нащадків "копійочка до копійочки". а потім, як пасивний дохід буде вищий за поточні витрати, можна починати трати їх на предмети статусу та розкоші.
А не різати курку, яка несе золоті яйця
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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