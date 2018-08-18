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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3396339733983399>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 112
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
7%
8
знизяться в межах 10%
15%
17
знизяться на 10-25%
34%
38
знизяться на 25%-50%
26%
29
знизяться більше, ніж на 50%
14%
16
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:53

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав:
  Vlad442 написав:Даже в этом случае, что лучше оставить ребенку, 30-летнюю однушку (которая 3 раза окуплась), или 30-летнюю А8?

Вилла в Италии, ИМХО, выглядит как-то уютнее, что-ли
100%

Точка сидіння визначає правильність позиції. Мені приємніше було б отримати 3 однушки в кийові замість 30 річної а8:-)

Вілу в Італії хз. Що з нею робити поки не знаю. Але теж краще отримати в спадок замість 30річної тачки.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:55

  adeges написав:
  investorkiev написав:Даже ваша сфера Биг4 на удаленке стонет и долго не протянет, может пару месяцев. Через год карантина она была бы уже Смол4.

Биг 4 может работать на удаленке бесконечно. Вопрос в заморозке оппортьюнитиз и местами новых проектов клиентами. А эта проблема имеет место быть и нарастает


Так может или не может? Да/нет?
Учитывая что мы не берем абстрактую контору в вакууме, а вполне конкретные компании Биг4. На сколько за год сократится при этом штат? На сколько сократятся зарплаты у оставшегося штата?

Вы вообще не смыслите в управлении людьми.
Если уже идет проект, скажем на 6 мес и на 20 сотрудников, то они скорее всего смогут закончить его на удаленке.
Но начать с нуля новый аналогичный проект, сидя каждый по норам? С новой с нуля командой (а она формируется всегда под проект)? Не пообщавшись вживую с заказчиками и их сотрудниками? Ну ну
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:58

  flyman написав:
  Yuri_T написав:
  sequence написав:так что xер на ту дополнительную квартиру, пока решил взять ж0повозку, да понадежнее.
однако, посмотрим

даже смотреть нечего. покупайте новую машину и живите в удовольствие.

автопрому, в целом, совершенно безразлично, когда именно семья условного Владика купит дорогую машину. или сейчас, или потом.
когда скопытившийся или, перефразируя классика, внезапно скопытившийся флэтлорд, всю жизнь потративший на выдавливание последних копеек с арендаторов, где-то с облаков будет наблюдать, как ровно через неделю после вступления в наследство его потомки сольют к чертям собачьим всё его наследие, купят условную A8 себе, X6 жене, сиськи любовнице и две гвоздички на кладбище.

так тре навчати нащадків "копійочка до копійочки". а потім, як пасивний дохід буде вищий за поточні витрати, можна починати трати їх на предмети статусу та розкоші.
А не різати курку, яка несе золоті яйця

А потім сидить та дитинка з парою сотень долл, а життя промайнуло, вже й не полетиш нікуди, пара інсультів не дає)
Днями говорив з дружиною. Каже нафіг твоя нова хата мені не потрібна, новий Х5 дає свіжі позитивні емоції вже зараз а не пару років махання з вибором того-сього, роки не повернеш.
gonchik74
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:59

  hume написав:У вас какая то навязчивая идея по поводу корыстных наследничков. Может были случаи (истории знакомых)?

при желании можно любую точку зрения назвать "навязчивой идеей".
здесь речь шла о выборе.
купить новую машину или купить еще одну крушу под аренду.
ключевые слова - "еще одну". размер капитализации, от которого начинаются такие решения, привёл.
я выбираю качество жизни сейчас и ради него жертвую каким-то дополнительным профитом.

зы. в силу профессии последние 15 лет наблюдаю такие явления. не могу сказать, что они массовые, - но, уверен, это в силу короткого временного лага от конца 90-х, когда начали формироваться капиталы.
чаще всего наследник не видит смысла продолжать родительское начинание. в силу многих причин.
и сколько вы ни бейтесь над "нужно правильно воспитывать и привить..." - получиться может ровно наоборот.
особенно, когда пама/мама считали жизнь по принципу "ты шо, да за эти деньги можно ж купить 0,5 метра круши".
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 16:01

  sequence написав: Вилла в Италии, хоть и накладна в содержании, всегда пригодится. Детям.
А при нашей депопуляции, квартирка в Киеве может сравниться с ценой с квартиркой в Припяти. Через одно-два поколения

а можна графіки депопуляції в Києві?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 16:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  striped написав:Но это на ЛУНе я смотрю - возможно что и он не отражает картины в целом
обратите внимание, что ЛУН берёт объявления только с нескольких крупных сайтов, OLX , как мне помнится, там нет
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 16:03

  Vlad442 написав:Даже в этом случае, что лучше оставить ребенку, 30-летнюю однушку (которая 3 раза окуплась), или 30-летнюю А8?

30-ти летняя А8?
простите за вопрос. у вас была когда-то в собственности машина дороже $20к?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 16:07

  Yuri_T написав:... "ты шо, да за эти деньги можно ж купить 0,5 метра круши".

100%.
Если у тебя в мыслях привычно заложено, что 5 лет обучения дитя в Германии - это жэж 1,5 круша, поход в ресторан - это 0,1 м2, а отдых в Испании аж 2м2, то вряд ли дети будет с благодарность будут воспринимать тебя в старости.
Радоваться жизни можно тихо, но не как дядюшка Скрудж
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 16:08

  gonchik74 написав:
  flyman написав:
  Yuri_T написав:даже смотреть нечего. покупайте новую машину и живите в удовольствие.

автопрому, в целом, совершенно безразлично, когда именно семья условного Владика купит дорогую машину. или сейчас, или потом.
когда скопытившийся или, перефразируя классика, внезапно скопытившийся флэтлорд, всю жизнь потративший на выдавливание последних копеек с арендаторов, где-то с облаков будет наблюдать, как ровно через неделю после вступления в наследство его потомки сольют к чертям собачьим всё его наследие, купят условную A8 себе, X6 жене, сиськи любовнице и две гвоздички на кладбище.

так тре навчати нащадків "копійочка до копійочки". а потім, як пасивний дохід буде вищий за поточні витрати, можна починати трати їх на предмети статусу та розкоші.
А не різати курку, яка несе золоті яйця

А потім сидить та дитинка з парою сотень долл, а життя промайнуло, вже й не полетиш нікуди, пара інсультів не дає)
Днями говорив з дружиною. Каже нафіг твоя нова хата мені не потрібна, новий Х5 дає свіжі позитивні емоції вже зараз а не пару років махання з вибором того-сього, роки не повернеш.


https://www.mrprojectsam.com/7-sacrifice-for-success/
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 16:09

  flyman написав:
  sequence написав: Вилла в Италии, хоть и накладна в содержании, всегда пригодится. Детям.
А при нашей депопуляции, квартирка в Киеве может сравниться с ценой с квартиркой в Припяти. Через одно-два поколения

а можна графіки депопуляції в Києві?

think globally, act locally
иначе только и придется подвалы в полупустых пригородах детям/внукам оставлять
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