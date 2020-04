Додано: П'ят 03 кві, 2020 16:01

sequence написав: Вилла в Италии, хоть и накладна в содержании, всегда пригодится. Детям.

А при нашей депопуляции, квартирка в Киеве может сравниться с ценой с квартиркой в Припяти. Через одно-два поколения Вилла в Италии, хоть и накладна в содержании, всегда пригодится. Детям.А при нашей депопуляции, квартирка в Киеве может сравниться с ценой с квартиркой в Припяти. Через одно-два поколения

а можна графіки депопуляції в Києві? а можна графіки депопуляції в Києві?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/