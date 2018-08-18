Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Даже ваша сфера Биг4 на удаленке стонет и долго не протянет, может пару месяцев. Через год карантина она была бы уже Смол4.
Биг 4 может работать на удаленке бесконечно. Вопрос в заморозке оппортьюнитиз и местами новых проектов клиентами. А эта проблема имеет место быть и нарастает
Так может или не может? Да/нет? Учитывая что мы не берем абстрактую контору в вакууме, а вполне конкретные компании Биг4. На сколько за год сократится при этом штат? На сколько сократятся зарплаты у оставшегося штата?
Вы вообще не смыслите в управлении людьми. Если уже идет проект, скажем на 6 мес и на 20 сотрудников, то они скорее всего смогут закончить его на удаленке. Но начать с нуля новый аналогичный проект, сидя каждый по норам? С новой с нуля командой (а она формируется всегда под проект)? Не пообщавшись вживую с заказчиками и их сотрудниками? Ну ну
sequence написав:так что xер на ту дополнительную квартиру, пока решил взять ж0повозку, да понадежнее. однако, посмотрим
даже смотреть нечего. покупайте новую машину и живите в удовольствие.
автопрому, в целом, совершенно безразлично, когда именно семья условного Владика купит дорогую машину. или сейчас, или потом. когда скопытившийся или, перефразируя классика, внезапно скопытившийся флэтлорд, всю жизнь потративший на выдавливание последних копеек с арендаторов, где-то с облаков будет наблюдать, как ровно через неделю после вступления в наследство его потомки сольют к чертям собачьим всё его наследие, купят условную A8 себе, X6 жене, сиськи любовнице и две гвоздички на кладбище.
так тре навчати нащадків "копійочка до копійочки". а потім, як пасивний дохід буде вищий за поточні витрати, можна починати трати їх на предмети статусу та розкоші. А не різати курку, яка несе золоті яйця
А потім сидить та дитинка з парою сотень долл, а життя промайнуло, вже й не полетиш нікуди, пара інсультів не дає) Днями говорив з дружиною. Каже нафіг твоя нова хата мені не потрібна, новий Х5 дає свіжі позитивні емоції вже зараз а не пару років махання з вибором того-сього, роки не повернеш.
hume написав:У вас какая то навязчивая идея по поводу корыстных наследничков. Может были случаи (истории знакомых)?
при желании можно любую точку зрения назвать "навязчивой идеей". здесь речь шла о выборе. купить новую машину или купить еще одну крушу под аренду. ключевые слова - "еще одну". размер капитализации, от которого начинаются такие решения, привёл. я выбираю качество жизни сейчас и ради него жертвую каким-то дополнительным профитом.
зы. в силу профессии последние 15 лет наблюдаю такие явления. не могу сказать, что они массовые, - но, уверен, это в силу короткого временного лага от конца 90-х, когда начали формироваться капиталы. чаще всего наследник не видит смысла продолжать родительское начинание. в силу многих причин. и сколько вы ни бейтесь над "нужно правильно воспитывать и привить..." - получиться может ровно наоборот. особенно, когда пама/мама считали жизнь по принципу "ты шо, да за эти деньги можно ж купить 0,5 метра круши".
sequence написав: Вилла в Италии, хоть и накладна в содержании, всегда пригодится. Детям. А при нашей депопуляции, квартирка в Киеве может сравниться с ценой с квартиркой в Припяти. Через одно-два поколения
а можна графіки депопуляції в Києві?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Yuri_T написав:... "ты шо, да за эти деньги можно ж купить 0,5 метра круши".
100%. Если у тебя в мыслях привычно заложено, что 5 лет обучения дитя в Германии - это жэж 1,5 круша, поход в ресторан - это 0,1 м2, а отдых в Испании аж 2м2, то вряд ли дети будет с благодарность будут воспринимать тебя в старости. Радоваться жизни можно тихо, но не как дядюшка Скрудж
Yuri_T написав:даже смотреть нечего. покупайте новую машину и живите в удовольствие.
автопрому, в целом, совершенно безразлично, когда именно семья условного Владика купит дорогую машину. или сейчас, или потом. когда скопытившийся или, перефразируя классика, внезапно скопытившийся флэтлорд, всю жизнь потративший на выдавливание последних копеек с арендаторов, где-то с облаков будет наблюдать, как ровно через неделю после вступления в наследство его потомки сольют к чертям собачьим всё его наследие, купят условную A8 себе, X6 жене, сиськи любовнице и две гвоздички на кладбище.
так тре навчати нащадків "копійочка до копійочки". а потім, як пасивний дохід буде вищий за поточні витрати, можна починати трати їх на предмети статусу та розкоші. А не різати курку, яка несе золоті яйця
А потім сидить та дитинка з парою сотень долл, а життя промайнуло, вже й не полетиш нікуди, пара інсультів не дає) Днями говорив з дружиною. Каже нафіг твоя нова хата мені не потрібна, новий Х5 дає свіжі позитивні емоції вже зараз а не пару років махання з вибором того-сього, роки не повернеш.
sequence написав: Вилла в Италии, хоть и накладна в содержании, всегда пригодится. Детям. А при нашей депопуляции, квартирка в Киеве может сравниться с ценой с квартиркой в Припяти. Через одно-два поколения
а можна графіки депопуляції в Києві?
think globally, act locally иначе только и придется подвалы в полупустых пригородах детям/внукам оставлять