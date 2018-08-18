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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 22:39
flyman написав: artlife написав:
1.Подешевевшая нефть (и привязанные к ней энергоносители) это допинг для развитых экономик. Поищите, что говорят экономисты про влияние подешевевшей нефти на восстановление Китая.
2. Вы знаете какой процент приходится на "пшоно" во всём экспорте Украины? В 2019 году доля сельхлзпродукции в экспорте Украины составила 48%. В предыдущие годы около 40%.
А теперь расскажите, что цены на "пшоно" не имеют для Украины никакого значения.
Дешевеет нефть - дешевеют коммоды - дешевеет пшоно.
дельту зможеш порахувати?
важливо не абсолютні цифри, а відносні,
якщо при ціні скажімо нафти 100 і більше, міндобрива в нас виходять в збиток,
а якщо менше 100, то маєм прибуток.
Аналогічно із генерацією тепла, електрики, і т.д.
Существует прямая многолетняя корреляция между уровнем цены на нефть и совокупным уровнем цен на коммоды, включая ключевые экспортные позиции Украины.
Сравним поступления от экспорта Украины в 2019 и в 2020 и посмотрим, в каком шоколаде Украина от упавшей цены на нефть.
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 22:51
А вообще интересный кризис.
Доходы почти у всех упали. А сбережения и материальные активы - остались.
В 2014 было совсем не так. Тогда и доходы упали, и сбережения пропали, и у кучи людей (длнр) пропали материальные активы.
Тоесть аренда упала, а вот цена квартир - кагбы нет.
Что прийдет в соответствие - цена упадет или аренда поднимется? Я думаю второе.
А может это начало процесса, о котором говорил Влад442 - падение доходности квартир. Тоесть цена не упадет, аренда не вырастет. В итоге однушка возле метро будет приносить 6% годовых минус амортизация...
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 22:52
vhata написав: Vlad442 написав:
В продолжение дискуссии машина vs квартира под аренду.
Возраст! То, что конкретно меняет жизенные приоритеты. Увы, никто не отпетляет...
В старости хочется больше тратить чем в молодости? Типа жизнь проходит мимо?
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:03
investorkiev написав: vhata написав: Vlad442 написав:
В продолжение дискуссии машина vs квартира под аренду.
Возраст! То, что конкретно меняет жизенные приоритеты. Увы, никто не отпетляет...
В старости хочется больше тратить чем в молодости? Типа жизнь проходит мимо?
в кого як,
престарілі бабки збирають "на похорон"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:04
artlife написав:
Дешевеет нефть - дешевеют коммоды - дешевеет пшоно.
Ребята, на кой вам те цены на нефть, о чем вообще спор?
Люди - вот наша новая нефть! Особенно люди, которые арендуют однушки у метро!
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:05
flyman написав: investorkiev написав: vhata написав:
Возраст! То, что конкретно меняет жизенные приоритеты. Увы, никто не отпетляет...
В старости хочется больше тратить чем в молодости? Типа жизнь проходит мимо?
в кого як,
престарілі бабки збирають "на похорон"
У меня бабка померла в 89 лет, хоронил за свои. Правда по-скромному. Ничего она не собрала.
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:10
investorkiev написав: vhata написав: Vlad442 написав:
В продолжение дискуссии машина vs квартира под аренду.
Возраст! То, что конкретно меняет жизенные приоритеты. Увы, никто не отпетляет...
В старости хочется больше тратить чем в молодости? Типа жизнь проходит мимо?
Нет, меняется ритм
Взрослую жизнь смакуешь.
Как бы красиво сформулировать - наслаждаюсь временем, любимым делом (у меня их всегда много), любимыми и приятными людьми. Нет потребности что нибудь "исполнять" (самовыражаться) ..
Пренебрегаю неприятными встречами, общением, делами, даже если они могут принести какой то профит.
По молодости - как конь в яблоках.
Ихмо, конечно, все люди разные.
осторожно, пишу из провинции
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:16
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Додано: Суб 04 кві, 2020 00:11
Прохожий написав:
и?
что не так?
Ну, подешевевшая нефть (потому что столько не надо => спрос падает => товар дешевеет), как и упавшая аренда в Киеве - это скорее индикатор неблагоприятной экономической ситуации
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Додано: Суб 04 кві, 2020 00:13
Рыба-сом написав: Прохожий написав:
и?
что не так?
Ну, подешевевшая нефть (потому что столько не надо => спрос падает => товар дешевеет), как и упавшая аренда в Киеве - это скорее индикатор неблагоприятной экономической ситуации
да кому та нєфть нада,
якщо на вулицю ніззя,
а якщо очінь хочіццо,
то в намордніку.
Долярчики здобули разом.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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