Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:03

investorkiev написав: vhata написав: Vlad442 написав: В продолжение дискуссии машина vs квартира под аренду. В продолжение дискуссии машина vs квартира под аренду.

Возраст! То, что конкретно меняет жизенные приоритеты. Увы, никто не отпетляет... Возраст! То, что конкретно меняет жизенные приоритеты. Увы, никто не отпетляет...



В старости хочется больше тратить чем в молодости? Типа жизнь проходит мимо? В старости хочется больше тратить чем в молодости? Типа жизнь проходит мимо?

в кого як,

престарілі бабки збирають "на похорон" в кого як,престарілі бабки збирають "на похорон"

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/