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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3405340634073408>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 112
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
7%
8
знизяться в межах 10%
15%
17
знизяться на 10-25%
34%
38
знизяться на 25%-50%
26%
29
знизяться більше, ніж на 50%
14%
16
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 22:39

  flyman написав:
  artlife написав:1.Подешевевшая нефть (и привязанные к ней энергоносители) это допинг для развитых экономик. Поищите, что говорят экономисты про влияние подешевевшей нефти на восстановление Китая.
2. Вы знаете какой процент приходится на "пшоно" во всём экспорте Украины? В 2019 году доля сельхлзпродукции в экспорте Украины составила 48%. В предыдущие годы около 40%.

А теперь расскажите, что цены на "пшоно" не имеют для Украины никакого значения.

Дешевеет нефть - дешевеют коммоды - дешевеет пшоно.

дельту зможеш порахувати?
важливо не абсолютні цифри, а відносні,
якщо при ціні скажімо нафти 100 і більше, міндобрива в нас виходять в збиток,
а якщо менше 100, то маєм прибуток.

Аналогічно із генерацією тепла, електрики, і т.д.

Существует прямая многолетняя корреляция между уровнем цены на нефть и совокупным уровнем цен на коммоды, включая ключевые экспортные позиции Украины.
Сравним поступления от экспорта Украины в 2019 и в 2020 и посмотрим, в каком шоколаде Украина от упавшей цены на нефть.
artlife
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 22:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А вообще интересный кризис.

Доходы почти у всех упали. А сбережения и материальные активы - остались.

В 2014 было совсем не так. Тогда и доходы упали, и сбережения пропали, и у кучи людей (длнр) пропали материальные активы.

Тоесть аренда упала, а вот цена квартир - кагбы нет.

Что прийдет в соответствие - цена упадет или аренда поднимется? Я думаю второе.

А может это начало процесса, о котором говорил Влад442 - падение доходности квартир. Тоесть цена не упадет, аренда не вырастет. В итоге однушка возле метро будет приносить 6% годовых минус амортизация...
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 22:52

  vhata написав:
  Vlad442 написав:В продолжение дискуссии машина vs квартира под аренду.

Возраст! То, что конкретно меняет жизенные приоритеты. Увы, никто не отпетляет...


В старости хочется больше тратить чем в молодости? Типа жизнь проходит мимо?
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:03

  investorkiev написав:
  vhata написав:
  Vlad442 написав:В продолжение дискуссии машина vs квартира под аренду.

Возраст! То, что конкретно меняет жизенные приоритеты. Увы, никто не отпетляет...


В старости хочется больше тратить чем в молодости? Типа жизнь проходит мимо?

в кого як,
престарілі бабки збирають "на похорон"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:04

  artlife написав:Дешевеет нефть - дешевеют коммоды - дешевеет пшоно.


Ребята, на кой вам те цены на нефть, о чем вообще спор?

Люди - вот наша новая нефть! Особенно люди, которые арендуют однушки у метро!
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:05

  flyman написав:
  investorkiev написав:
  vhata написав:Возраст! То, что конкретно меняет жизенные приоритеты. Увы, никто не отпетляет...


В старости хочется больше тратить чем в молодости? Типа жизнь проходит мимо?

в кого як,
престарілі бабки збирають "на похорон"


У меня бабка померла в 89 лет, хоронил за свои. Правда по-скромному. Ничего она не собрала.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:10

  investorkiev написав:
  vhata написав:
  Vlad442 написав:В продолжение дискуссии машина vs квартира под аренду.

Возраст! То, что конкретно меняет жизенные приоритеты. Увы, никто не отпетляет...


В старости хочется больше тратить чем в молодости? Типа жизнь проходит мимо?
Нет, меняется ритм :)
Взрослую жизнь смакуешь.
Как бы красиво сформулировать - наслаждаюсь временем, любимым делом (у меня их всегда много), любимыми и приятными людьми. Нет потребности что нибудь "исполнять" (самовыражаться) ..
Пренебрегаю неприятными встречами, общением, делами, даже если они могут принести какой то профит.

По молодости - как конь в яблоках.

Ихмо, конечно, все люди разные.
осторожно, пишу из провинции
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Интересное исследование

https://ain.ua/2020/04/01/bolshoj-opros-ob-arende/
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 00:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:и?
что не так?

Ну, подешевевшая нефть (потому что столько не надо => спрос падает => товар дешевеет), как и упавшая аренда в Киеве - это скорее индикатор неблагоприятной экономической ситуации 8)
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 00:13

  Рыба-сом написав:
  Прохожий написав:и?
что не так?

Ну, подешевевшая нефть (потому что столько не надо => спрос падает => товар дешевеет), как и упавшая аренда в Киеве - это скорее индикатор неблагоприятной экономической ситуации 8)

да кому та нєфть нада,
якщо на вулицю ніззя,
а якщо очінь хочіццо,
то в намордніку.

Долярчики здобули разом.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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